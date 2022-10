Für Austria Klagenfurt geht’s am Sonntag in der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga zum TSV Hartberg - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die Kärntner Violetten wollen an die starke Leistung zuletzt beim 4:1-Auswärtssieg in Altach anknüpfen. Auch der 23-jährige, deutsche Flügelstürmer und Sommer-Neuzugang Sinan Karweina brennt darauf, in der Ost-Steiermark zu wirbeln und hat ein klares Ziel. Siehe auch Vorschau-Beitrag TSV Hartberg.

"Habe mich an Bundesliga-Niveau gut anpassen und Akzente setzen können"

Sinan Karweina: „Ich fühle mich in Waidmannsdorf sehr wohl, habe mich an das Niveau in der Bundesliga auch gut anpassen und einige Akzente setzen können. Allerdings bin ich mit meiner persönlichen Ausbeute nicht so zufrieden. Vor allem in der Meisterschaft wünsche ich mir mehr Scorerpunkte. Der nächste Schritt muss sein, dass ich Tore für die Austria schieße."

Während Karweina, geboren in der deutschen Handball-Kultstadt Gummersbach und im Nachwuchsbereich vom deutschen Bundesligisten 1. FC Köln ausgebildet, im Uniqa-ÖFB-Cup bereits zwei Treffer erzielte, wartet der Klagenfurter Sommer-Neuzugang, der von "Konkurs-Klub" Türkgücü München kam und davor beim MSV Duisburg spielte, in der ADMIRAL Bundesliga noch auf sein erstes Tor.

Immerhin zwei Assists aus den Spielen gegen Austria Wien (3:3) und zuletzt in Altach stehen zu Buche. Der Deutsche mit türkischen Wurzeln ist bei Chefcoach Peter Pacult mittlerweile eine feste Größe, zählte meist zur Startformation und brachte es bereits auf acht von neun möglichen BL-Einsätze.

Nach 9 Runden belegen die Kärntner in Jahr 2 nach dem Aufstieg Platz 7 - die anderen Violetten - Austria Wien - sind als der Tabellenvierter nur einen Zähler voraus. Die bevorstehende Partie in Hartberg könnte für die Klagenfurter also zu einer Weichenstellung nach oben.

Vorsicht ist angesagt, denn der TSV wird alles geben, um eine Trendwende einzuleiten. Seit drei Spielen sind die Schmidt-Schützlinge ohne Dreier, halten bei 7 Punkten, stehen auf dem vorletzten Rang. Die Vorjahres-Duelle gingen beide an die Klagenfurter: 2:0-Sieg (Doppelpack Markus Pink) in Hartberg, 4:3-Sieg daheim am Wörthersee.

"Wissen, dass Hartberg sehr unbequem sein kann, aber unser Ziel ist, dort zu gewinnen"

Karweina macht kein Geheimnis daraus, dass die Ambitionen für den Roadtrip hoch sind: „Der Trainer spricht es immer wieder an, was er verlangt. Wenn wir weiter die Zweikämpfe gewinnen, ballsicher sind, schnell umschalten und unsere Chancen konsequent nutzen, dann ist es schwer, uns zu schlagen. Wir wissen, dass Hartberg sehr unbequem sein kann, aber es ist unser Anspruch und unser Ziel, dort zu gewinnen.“

Woher das Selbstvertrauen kommt? Für das Pacult-Team ging es, mit kleineren Dellen, stetig bergauf. „Wir sind schwer reingekommen, dann waren auch Spiele dabei, in denen mehr möglich gewesen wäre. Aber die Entwicklung der Mannschaft ist sehr positiv, die Form stimmt und auch die Resultate haben gepasst. Je stärker wir zusammenwachsen, desto besser werden wir“, erklärt Karweina.

In der Kärntner Landeshauptstadt fühlt sich der 1,73 Meter große Außenspieler nicht nur sportlich wohl, er genießt den familiären Zusammenhalt: „Im Verein gibt es niemanden, über den ich ein schlechtes Wort verlieren würde. Jeder ist mit jedem gut befreundet, als Gruppe sind wir auch außerhalb vom Platz häufig zusammen und haben eine gute Zeit, wie zuletzt auch auf dem Münchner Oktoberfest. In der Kabine herrscht eine positive Stimmung, ich freue mich jeden Tag, zum Training zu fahren. So eine Atmosphäre habe ich vorher noch nie erlebt.“

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt