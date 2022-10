Die Partie der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen Austria Lustenau und RZ Pellets WAC endet mit 1:3. Der Aufsteiger aus Vorarlberg nunmehr seit fünf Spielen sieglos (3N, 2U) und im "freien Fall" - jetzt Rang 7. Entgegengesetzt die Lavanttaler! Die Wölfe weiter im Herbst auf "Kletter-Tour" - Zwischenhalt beim Aufstieg Rang 4 - und: mit dem mittlerweile Standard-Ergebnis von 3:1. Drei Siege in Folge - alle mit 3:1. Aus den letzten fünf Partien vier Siege - alle mit 3:1. Nachfolgend Statements aus dem Ländle- und Lavanttaler Lager.

Austria Lustenau-Akteur Fabian Gmeiner (li.) im Duell mit Maurice Malone, der mit den Wölfen derzeit einen Lauf hat.

SC Austria Lustenau – RZ Pellets WAC 1:3 (1:1)

Torfolge: 0:1 (3.) Ballo, 1:1 (40.) Surdanovic, 1:2 (63.) Baribo, 1:3 (80.) Röcher. Z: 3.254, Reichshofstadion. Schiedsrichter: Oliver Fluch.

"Das zählt natürlich nicht zu unserem Spielplan"

Markus Mader (Trainer Austria Lustenau) über...

…die Niederlage: „Der Gegner hat heute sehr effektiv gespielt. Bis zum 2:1 haben wir eine relativ gute Partie abgeliefert. Wir sind wieder mal einem frühen Rückstand nachgelaufen und haben es geschafft auszugleichen. Dann waren wir auch recht gut im Spiel und hatten das Gefühl, dass wir alles im Griff haben. Gegen so einen Gegener darfst du dann einfach keine Fehler machen. Wir haben dann Fehler im Spielaufbau gemacht und da verlierst du dann den Ball und solche Stürmer lassen sich dann solche Chancen nicht entgehen. Wir werden daraus lernen und weiterarbeiten, dass es wieder besser wird.“



…die Tatsache, dass Lustenau immer in Rückstand gerät: „Das zählt natürlich nicht zu unserem Spielplan. Natürlich würden wir auch gerne mal in Führung gehen, aber momentan passiert uns das immer wieder. Ich weiß nicht, ob wir da schon einen Rekord aufgestellt haben. Wenn es so wäre, dann ist es ein trauriger Rekord. Im Sechzehner und um den Sechzehner müssen wir einfach enger bei den Männern stehen, da dürfen sie nicht so frei zum Schuss kommen. Ich habe heute wieder drei Gegentore gesehen, wo sich die Stürmer praktisch das Eck aussuchen konnten. Daran müssen wir arbeiten. Es war ein verdienter Sieg für den WAC und zu dieser Leistung muss man auch gratulieren.“

"Man sieht die Höhen und Tiefen"

Robin Dutt (Trainer WAC) über...

…die Partie: „Es war sehr schwer. Die Jungs haben sich aber voll reingehauen. Ein schöner Sieg.“

…die Meistergruppe: „Natürlich ist die Meistergruppe unser Ziel. Dieses Jahr hätte das aber mit 11 neuen Spielern einen viel größeren Stellenwert, da wir keine eingespielte Mannschaft haben. Es sind noch viele Spiele zu spielen. Man sieht die Höhen und Tiefen, die diese jungen Spieler haben, aber sie entwickeln sich stetig weiter."



Maurice Malone (WAC): „Den Willen zum Tore machen haben wir heute gebracht. Am Anfang haben wir uns ein bisschen schwergetan ins Spiel reinzukommen, dann haben wir das Tor gemacht, aber hatten eine kleine Phase, wo wir uns unsicher waren. Wir sind aber top aus der Halbzeitpause reingekommen und haben das Spiel gedreht und verdient gewonnen.“

"Jetzt haben wir einen Lauf...

Thorsten Röcher (WAC): „Wir haben viele Neue bekommen im Sommer. Es war klar, dass das ein bisschen Zeit braucht. Wir müssen taktisch viel trainieren, aber hatten nicht wirklich viel Zeit durch die vielen Spiele. Jetzt können wir uns voll auf die Taktik konzentrieren und im Training Woche für Woche daran arbeiten. Mittlerweile funktioniert es und da müssen wir dranbleiben. Es waren immer enge Spiele und auch die letzten Partien, die wir gewonnen haben, hätten kippen können. Jetzt haben wir einen Lauf und da müssen wir dranbleiben.“

"WAC-Stürmer sorgen momentan für ordentlich Wirbel"

Andreas Herzog (Sky Experte) über den WAC: „Die Stürmer vom WAC sorgen momentan für ordentlich Wirbel. Sie haben richtig viel Qualität und es interessant, wohin der Weg vom WAC in den nächsten Wochen hinführt. Sie haben eine sehr talentierte Mannschaft.“

Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL