Zum zweiten Mal in Folge hat sich der FC Red Bull Salzburg in der Red Bull Arena mit einem 1:1 zu begnügen - ja auch bisher das Standard-Resultat in der Champions League für die Roten Bullen (vs. AC Milan daheim und beim FC Chelsea London). Vor zwei Wochen in Rd. 9 der ADMIRAL Bundesliga gegen Rapid Wien nach einem Blitztor mit dem 1. Schussball, heute gegen den LASK Lastminute mit dem letzten Schussball. Für Chefcoach Matthias Jaissle war es somit diesmal im Gipfeltreffen gegen den Tabellenzweiten aus Linz im Nachhinein ein "gewonnener Punkt". Nachfolgend Statements aus dem "Bullen-Stall".

Verbissene Duelle der Protagonisten auf dem Rasen im spannenden Spitzenspiel bis zum Schluss. Besonders Salzburgs Rechtsverteidiger Amar Dedic (re.) und LASK-Linksaußen Keito Nakamura fighteten um jeden Ball & Zentimeter.

Jaissle "adelt" Alexander Schlager, den gebürtigen Salzburger

Matthias Jaissle (Trainer Red Bull Salzburg) über...

...2 verlorene Punkte oder ein gewonnener: "Vor der Partie hätte ich gesagt zwei verlorene Punkte, nach der Partie sage ich aufgrund des sehr, sehr späten Ausgleichstreffers ein gewonnener Punkt. Wobei wir schon eine deutliche Anzahl an Chancen für uns hatten. Wir hätten das Spiel schon gewinnen können, vlt. auch müssen. Vor allem aufgrund der Phase zum Ende der 2. Halbzeit betrachtet."

...weiter den Last-Minute-Treffer: „Die Hoffnung war da, weil wir brutal am Drücker waren. Wir hatten dann Riesenchancen. Wir wissen, dass wir auch spät die Tore machen können. Wir haben dann komplett alles offensiv ausgelegt und haben uns zum Glück noch belohnt.“

"Das ist, was mich extrem ärgert..."

...26:8-Torschüsse, zwei Mal 1:1 Zuhause, fehlt nur Effizienz oder auch konkrete Abschluss: "Da kommen immer viele Faktoren zusammen. Zunächst mal ein sehr starker Keeper bei den Gästen. Großes Kompliment - er macht das hervorragend. Und wir haben die nötige Präzision im Abschluss vermissen lassen. Da waren Riesendinger dabei.

Ja, zwei Mal 1:1. Zwei Gegentore nach einem Einwurf. Das ist, was mich extrem ärgert. Sonst gewinnst du beide Partien mit 1:0 und alles ist top. Da müssen wir den Hebel ansetzen und uns einfach verbessern. Wenn der Gegner immer wieder so aus dem Spiel kommt, dann musst du schon auch ganz gut verteidigen."

...was ihn weiter ärgert: "Es waren ja nicht gute Ballgewinne oder gutes Pressing des Gegners, sondern es waren unnötige Ballverluste von unserer Seite. Wir haben die Spur in diesen Situationen nicht gehabt, die wir uns vor der Partie vorgenommen haben und uns leider nicht diszipliniert verhalten. Und das wird dann gegen so einen starken Gegner bestraft, weil es ein absolutes Spitzenspiel war. Der LASK hat es sehr gut gemacht über weite Strecken."

…was der späte Ausgleichs-Treffer in der Mannschaft bewirken kann: „Es zeigt einfach, was für eine geile Mentalität wir haben. Wie wir uns immer wieder bis zum Schluss aufraffen, nicht an Zagreb denken, sondern völlig fokussiert auf die Aufgabe sind, um möglichst noch ein or zu machen. Da gibt es ein großes Lob, denn das ist nicht selbstverständlich.“



…die kommende Champions League Partie gegen Zagreb: „Das wird eine Partie auf Augenhöhe. Da treffen die zwei Serienmeister aus ihren Ländern aufeinander. Zagreb ist momentan unglaublich stark unterwegs. Sie haben schon gegen Chelsea gewonnen. Es wird zach werden.“

Oumar Solet, Innenverteidiger RB Salzburg und Last-Minute-Ausgleichstorschütze, über...

...seine Fitness nach auskurierter Oberschenkelverletzung: "Ich bin wieder fit und bereit für das nächste Spiel. Ich bin zurück."

...was im Spitzenspiel gegen den LASK fehlte: "Es war heute zu wenig von uns. 1:1 ist nicht sehr gut. Wir müssen und können das besser machen und müssen das auch im nächsten Spiel besser machen."

...weiter was vorne fehlt...Fernando und/oder der letzte Killerinstinkt, wenn er schon als Innenverteidiger das Tor machen muss: "Ja, wir haben nicht so viele wirkliche Chancen heute gehabt. Es war ein schwieriges Spiel. Wir machen das bestimmt wieder in den nächsten Spielen besser. Wir wollen das auch unbedingt besser machen am Mittwoch in der Champions League."

...den kommenden CL-Gegner Dinamo Zagreb, der schon Chelsea besiegt hat: "Zagreb ist auch schwierig für uns wie Chelsea. Alle Spiele in dieser Champions League-Gruppe sind schwierig. Aber wir spielen hier zu Hause und mit unseren Fans im Rücken. Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen und werden alles geben."

"Das hat der Trainer dann so entschieden"

Kapitän Andreas Ulmer über...

...wie stolz ihn sein Rekord mit dem 370. BL-Einsatz für die Roten Bullen macht: "Ich habe es in den letzten Tagen erst mitbekommen, dass es mittlerweile schon eine so hohe Zahl ist. Ich nehme das jetzt so mit und am Ende sehen wir dann, wieviele es wirklich sind, wenn ich aufhöre."

...vor Weggang von Ried vor über 10 Jahren zu RB Salzburg zitiert, nicht nur in der Schülerliga Titel gewinnen zu wollen: "Das habe ich auch gelesen. Doch ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das gesagt habe."

...ob das heute abgesprochen war mit dem "Job-Sharing" als Linksverteidiger mit Maximilian Wöber: "Ich habe nur 30 Minuten gespielt. Das hat der Trainer dann so entschieden."

...das Spiel und warum Salzburg sich so schwer tat: "Der LASK hat es über weite Strecken richtig gut gemacht, war in der Rückwärtsbewegung sehr fleißig und diszipliniert. Das hat man besonders in der 1. Halbzeit gesehen, als sie uns hoch angepresst haben ab Mittelkreis, Mittellinie. Sie standen sehr kompakt. Doch umso länger die Partie gelaufen ist, umso mehr Möglichkeiten und Räume haben wir dann vorgefunden. Bitter, wie wir dann in Rückstand geraten sind. Danach haben wir nochmal mehr Druck aufgebaut und absolut verdient auch den Ausgleich gemacht."

...was man für Mittwoch in das CL-Match gegen Zagreb mitnimmt: "Man hat gesehen, wenn wir viel von unseren Basics auf den Platz bringen, dass wir dann sehr gefährlich sind. Wenn wir unser Spiel mit dem Ball sehr intensiv gestalten können, dass wir uns dann viele Torchancen erspielen. Das wird auch am Mittwoch wichtig sein."

Dijon Kameri in der Halbzeitpause über seine Verletzung: „Montag habe ich wieder zum ersten Mal ein individuelles Training mit dem Ball. Dann schauen wir einfach mal. Ich bin guter Dinge, aber es ist knapp für die Champions League Spiele.“

Statement-Quelle: Ligaportal und Sky Sport Austria

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty + GEPA-ADMIRAL