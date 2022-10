Es war eine couragierte, kompakte und leidenschaftliche Linzer Leistung beim 1:1 im Gipfeltreffen der 10. Rd. der ADMIRAL Bundesliga zwischen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg und dem Zweiten LASK. Wenige Sekunden fehlten der Kühbauer-Elf, um den Roten Bullen auf heimischer "Wiese" nach 31 BL-Partien mal wieder eine Heimniederlage zuzufügen. Freud & Leid lagen eng bei Marin Ljubičić. Der 20-jährige Kroate mit gelungenem Comeback nach drei Spielen Sperre und dem Führungstor in Torjäger-Manier (78.), dann mit dem Pass, der nach hinten los ging und zum Last-Minute-Ausgleich führte. Nachfolgend Statements.

Nicht "griechisch-römisch", sondern serbisch-kroatisches Duell im Spitzenspiel zwischen dem 21-jährigen, serbischen Salzburger Innenverteidiger Strahinja Pavlović (re.) und dem 20-jährigen, kroatischen "Knipser" Marin Ljubičić, der zur tragischen Figur wurde. Erst verpasste der Leihspieler von Hajduk Split um Zentimeter vor Keeper Köhn eine geschärfte Renner-Hereingabe (46.), um sich dann nach Michorl-Kopfballvorlage hinter der Salzburger Viererkette "wegzuschleichen" und mit Torinstinkt und in Torjäger-Manier den LASK auch im 10. Saisonspiel 1:0 in Front zu schießen, ehe ihm mit der letzten Aktion am eigenen Strafraum der folgenschwere Rückpass missglückte, der den Roten Bullen noch den vielumjubelten 1:1-Endstand bescherte. Dennoch die Athletiker auswärts weiter unbesiegt!

"Wir hätten es einfach rüberbringen müssen"

LASK-Chefcoach Dietmar Kühbauer über...

…die Partie: „Am Nachmittag hätte ich es genauso genommen wie jetzt. Wir sind ja nicht hergefahren, um zu verlieren, sondern wir hatten schon das Ziel etwas mitzunehmen. Der Dreier war sehr nahe und jetzt ist man natürlich ein bisschen enttäuscht. Salzburg war zwar optisch überlegen im Spiel, aber bis auf ein oder zwei Chancen haben sie über 90 Minuten sehr wenig Produktives zusammengebracht. Wir hätten es einfach rüberbringen müssen und so tut es mir ein bisschen leid für die Mannschaft heute, weil sie wirklich ein Topspiel gemacht haben.“



…was seine Mannschaft heute gezeigt hat: „Wenn du in Salzburg nicht intensiv spielst, wenn du nicht die Räume schließt, wenn du nach vorne nicht auch Mut beweist, dann wirst du ewig zweiter sein. Das haben die Burschen heute in wirklich vielen Phasen gut gemacht.“



…Marin Ljubičić: „Eine super Geschichte, dass er uns 0:1 in Führung gebracht hat. Die andere Sache mit dem Gegentor passiert halt auch im Fußball. Ihm tut es genauso weh wie jedem anderen von uns. Es wäre natürlich superschön gewesen, wenn wir rübergekommen wären. So ist aber der Fußball.“

"Wir haben sie nicht nur gefordert, sondern..."

Peter Michorl über...

...ob Stolz oder Enttäuschung überwiegt: "Ganz klar die Enttäuschung. Der Sieg wäre heute verdient gewesen. Klar hat Salzburg mehr Spielanteile gehabt, aber die besseren Chancen hatten glaube ich wir. In der 2. Halbzeit haben wir fast gar nichts mehr zugelassen, bis auf die letzten 10 Minuten dann. Da haben sie extrem viel Druck erzeugt. Morgen und übermorgen wird´s noch weh tun, danach werden wir auf die Leistung aufbauen."

...mutigen Auftritt, wie weit das Marschroute: "Genau das. Wir haben hier nichts zu verlieren. Das ist die beste Mannschaft in Österreich und wir wollen sie fordern. Wir haben sie nicht nur gefordert, sondern wir haben sie vor große Probleme gestellt. Sie hatten wenige Lösungen, wenn es in das letzte Drittel ging. Heute haben wir es geschafft fast über das ganze Spiel eine Top-Leistung zu bringen. So muss es weitergehen."

…das Unentschieden ergänzend: „In der letzten Sekunde haben wir ein Geschenk verteilt. Das ist extrem ärgerlich. Seit dem Wiederaufstieg war das aber heute von uns der beste Auftritt in Salzburg."

"Dann wird es schwer, uns zu biegen"

...warum man sich gegen Top6-Mannschaften leichter tue (zuvor gegen 3 Teams, die eher bei in unterer Tabellenhälfte erwartbar, nicht gewonnen): "Ich weiß nicht, woran das liegt. Natürlich ist dann nochmal ein anderes Leistungs-Niveau, wenn du gegen Salzburg oder wen auch immer spielst. Wir müssen es vom Kopf her auch schaffen, gegen die kleineren Mannschaften in der Liga solche Leistungen abzurufen. Weil dann wird es ganz schwer, uns zu biegen."

...was noch erwartbar im Herbst vom LASK: "Wenn wir solche Leistungen bringen viel. Wenn wir es vom Kopf her schaffen gegen die kleineren Mannschaften genauso zu agieren, dann viel. Das wollen wir auch schaffen."

Thomas Goiginger über...

...ob Enttäuschung oder Stolz überwiegt: "Schwierig zum sagen. Wir sind schon stolz, dass wir eine sehr gute Leistung gebracht haben, aber natürlich auch enttäuscht, dass wir das in der 96. Minute hergegeben haben."

"Wollten nicht nur Passagier sein"

...was war des Trainers Marschroute: "Dass wir mutig agieren und zeigen, was wir können. Dass wir das auch auf den Platz bringen und nicht nur Passagier sind, sondern das Match auch aktiv gestalten. Wir hatten auch die besseren Chancen, auch wenn Salzburg optisch überlegener war."

...Aktion bei 2-gegen-1-Überzahl, wo sein letzter Pass hängen blieb und das 1:0 möglich war: "Das ist es, was wir uns für die nächsten Wochen mitnehmen müssen. Dass wir beim letzten Pass noch genauer werden. Es entscheiden Nuancen in so einem Match. Jetzt haben wir ein X. Vor dem Match wären damit sehr viele zufrieden gewesen, jetzt mit dem Spielverlauf ist es sehr, sehr bitter."

...dass Trainer Kühbauer, wie üblich nach Spielende, Mannschaft zusammengeholt hat in Kabine, was gesagt wurde: "Dass wir den Kopf nach oben tun sollen. Es ist ein X, aber wir haben alles reingelegt und hätten uns mehr verdient in dem Match. Wir müssen es nächste Woche besser machen."

...warum man sich gegen vermeintliche Top6-Teams leichter tue: "Wir müssen versuchen, dass wir das in jedem Spiel bringen...so eine geschlossene Mannschaftsleistung wie heute. Dass muss eine gewisse Linie sein und wir an diese Leistungsgrenze herankommen."

...Zielsetzung für weiteren Herbst: "Jetzt wollen wir nächste Woche gegen Hartberg erstmal die Hinrunde des Grunddurchgangs gut abschließen und zeigen, was wir können. Wir wissen, was wir können. Zu weit in die Zukunft schauen bringt nichts, weil es nun Woche für Woche Schlag auf Schlag geht. Wir müssen Punkte holen und gute Spiele abliefern."

...bist wie Alexander Schlager gebürtiger Salzburger, der Kapitän & Keeper alles überragend: "Jeder weiß wie stark und auch was für ein überragender Mensch er ist. Mich freut es jedesmal, wenn er so gute Leistungen bringt. Hier in Salzburg bringt er eigentlich immer sehr gute Leistungen. Er wohnt ja auch vlt. nur zwei Minuten weg vom Stadion. Ich kenne ihn seit über 10 Jahren, er ist ein super Mensch und ein sicherer Rückhalt. Ich bin froh, dass er bei uns spielt."

Vor den Augen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick lieferte LASK-Keeper Alexander Schlager eine überragende Leistung ab, brachte die Roten Bullen wiederholt zur "Verzweiflung" und wurde gar von RB Salzburg-Chefcoach Matthias Jaissle geadelt - siehe Statements Salzburg.

Kapitän & Keeper Alexander Schlager über...

…das Remis: „Wir haben über 90 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht. Salzburg war vielleicht ein bisschen mehr am Ball, aber wir sind trotzdem mutig aufgetreten und hatten mit dem Ball immer wieder Aktionen. Sehr schade, dass wir nicht mehr mitnehmen. Wir können aber richtig stolz auf die Leistung sein.“



…was man von der Partie mitnehmen kann: „Die Art und Weise wie wir aufgetreten sind. Wenn wir so mutig spielen und mit so einer Intensität, mit unserer Physis, dann wird es auch für Salzburg schwer Räume zu finden, um durchzukommen. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Die Messlatte liegt jetzt hoch und das ist auch gut so. Aber momentan tut es noch ein wenig weh, dass es nur ein Punkt geworden ist.“



…wie knapp LASK an einem Sieg dran war: „Wenn du mit dem Abschluss pfiff das 1:1 kassierst, spricht es eigentlich Bände."

"Wir werden ihm als Mannschaft helfen"

…Marin Ljubičić: „Er hat eine überragende Partie gespielt. Natürlich ist es bitter, wenn du mit so einer Ablage das Gegentor einleitest, so kurz vor Schluss, aber der Marin ist einfach ein Spieler, der sehr viel mitbringt. Er muss aber auch noch sehr viel lernen. Am Anfang der Saison habe ich schon gesagt, dass solche Phasen kommen werden, und wir werden ihm als Mannschaft helfen. So wird es auch jetzt sein und dann geht es einfach weiter. Ich bin überzeugt, dass er nächste Woche genauso sein wird, wie er heute 94 Minuten lang war.“

"Er ist wahrscheinlich am Boden zerstört, obwohl er der Held hätte sein können"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

...das Unentschieden: „Der Ausgleich war ein Geschenk von den Linzern und das ist schon schwer zu verdauen. Wenn du so eine Top Leistung ablieferst in Salzburg und dann spielst du in der letzten Aktion den Ball im eigenen Strafraum dem Gegner zu, was dann zum Ausgleichstreffer führt, ist einfach bitter.“



…den Fehler von Marin Ljubičić: „Es ist ein Fehler, der normalerweise nicht passieren darf. Am Anfang ist es OK aber am Ende eines Spiels darf das nicht passieren. Es war die letzte Aktion im Spiel und dann musst du eine Entscheidung treffen, die zu 100% richtig ist. Es war die falsche Entscheidung und war der Ausgleich der Salzburger. Er ist wahrscheinlich am Boden zerstört, obwohl er heute der Held hätte sein können.“

Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER

Statement-Quelle: Ligaportal und Sky Sport Austria

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty und Harald Dostal/www.sport-bilder.at