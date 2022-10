Es ist vollbracht! Im 5. Anlauf und nach 3 Niederlagen und 1 Remis (0:0 bei WSG Tirol) jubelt der SCR Altach in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 über den ersten Dreier in der Fremde. Heute wurde der Bann gebrochen mit dem 3:2-Triumph bei der SV Guntamatic Ried. Sonntag, 2. Oktober 2022! In Datenbänken, respektive Geschichtsbüchern festgehalten für Miroslav Klose, der als Chefcoach eines Bundesliga-Klubs seinen ersten Auswärtssieg feierte! "Tatort Ried"! Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann hernach im Gespräch mit dem 44-jährigen, gut gelaunten Deutschen und 2014er Weltmeister.

"Bin unheimlich stolz auf die Jungs und glücklich"

Ligaportal: Miroslav Klose, Gratulation zum ersten Auswärtssieg als Chefcoach eines Bundesliga-Klubs und mit dem SCR Altach. Ihr Fazit zum Spiel?

Miroslav Klose: Ein abwechslungsreiches Spiel. Gefühlscaos. Wir gehen 1:0 in Führung, dann steht es 2:1 für den Gegner und wir haben noch vor der Pause die Riesenchance zum Ausgleich. Mit der 2. Halbzeit haben wir dann umgestellt und zwei neue, frische Spieler (Anm.: die spielstarken Tartarotti & Forson) gebracht, die zwischen den Linien gut sind, einen guten Steckpass spielen können und abschlussstark sind. Das hat heute funktioniert. Ich bin unheimlich stolz auf die Jungs und glücklich, dass wir heute gewonnen haben."

Ligaportal: Wie weit reibt sich oder verzweifelt der ehemalige Weltklasse-Torjäger Miroslav Klose gar an dem Stürmer Alexis Tibidi, der zweimal allein vor SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger fast kläglich scheitert...

Miroslav Klose (schmunzelnd): "Deswegen habe ich nicht mehr so viele Haare und ich bin erst drei Monate da..."

"Das ist so eine Geschenkbox"

Ligaportal: ...und dann macht der französische, 18-jährige Leihstürmer vom VfB Stuttgart im dritten Anlauf und nach blitzsauberer Kombination - mit One-Touch-Fußball - das 2:2 und legt beim Siegtor mit viel Übersicht auf?

Miroslav Klose: Das ist so eine Geschenkbox. Wenn du sie aufmachst, weißt du nicht was drin ist. Das ist halt Tibidi. Es kann mal mehr sein bei einem Spiel, mit gefühlt Bewegungen, mit Einzelaktionen, mit allem und dass er Spiele allein entscheidet. Man weiß bei ihm nie, was man bekommt. Aber ich arbeite unheimlich gerne mit ihm, weil er was Spezielles hat. Wenn man sein Alter sieht. Er ist zwar schon gestanden und sieht erwachsen aus, jeder nimmt ihn auch als Erwachsener, aber er ist fast noch ein Kind. Deswegen müssen wir mit ihm auch entsprechend umgehen.

So geht es vielen bei uns in der Mannschaft. Dass ich das Gefühl habe und es oft schon bei uns im Training gesehen habe, da steckt viel mehr Potenzial drin. Aber sie müssen es auch irgendwann auf die Platte bekommen. Das ist halt entscheidend. Im Training geht es manchmal auf, im Spiel nur phasenweise. Daran arbeiten wir. Dass der Mut durch Ergebnisse, durch Siege wieder zurückkommt, weil nur gemeinsam kommen wir da raus."

"Bonusspiel" gegen Rote Bullen aus Salzburg am Samstag

Ligaportal: Blick Voraus. Der erste Auswärtssieg womöglich zur rechten Zeit. Als nächster Gegner kommen die Roten Bullen nach Altach. Ihr Team krasser Außenseiter gegen den österreichischen Serienmeister & Spitzenreiter. Was ist die Erwartungshaltung?

Miroslav Klose: Außenseiter würde ich bestätigen. Salzburg hat eine richtig gute Mannschaft, spielt unter der Woche noch in der Champions League (Anm.: gegen Dinamo Zagreb) am Mittwoch, Samstag dann gegen uns. Sie sind individuell sehr gut besetzt, haben viel Tempo in den Reihen. Aber wir spielen Zuhause und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie nicht schlagbar sind. Das sind für uns ganz klar Pluspunkte...Punkte, die wir als Geschenk bekommen, wenn wir gegen Salzburg spielen.

Ligaportal: Also Bonusspiel?

Miroslav Klose: So ist es.

Ligaportal: Danke!

Siehe auch Spielbericht und Beitrag "Bleibt Christian Heinle SV Ried-Chefcoach?"

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at