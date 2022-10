Mit der 2:3-Heimpleite gegen den SCR Altach kassierte die SV Guntamatic Ried nicht nur die bereits 7. Saison-Niederlage in der ADMIRAL Bundesliga, sondern übernahm auch die "Rote Laterne" von den Vorarlbergern. Seit Herbst 2020 sind die Innviertler erstmals wieder Schlusslicht, holten mit nur fünf Zählern (1 Sieg, in Runde 2 mit 1:0 vs. Aufsteiger Austria Lustenau plus zwei Remis) so wenig wie nie zuvor nach 10 Runden. Tristesse, Trübsal und auch Tacheles im Wikinger-Lager. Vor allem Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger - in Abwesenheit des verletzten Marcel Ziegl heute Kapitän - war maßlos bedient. Siehe nachfolgend!

"Das macht mich richtig heiß"

Keeper Samuel Sahin-Radlinger - siehe auch weiterer Beitrag - unmittelbar nach Spielende und von Emotion getraben bei SKY über...

...die aktuelle Situation bei der SV Ried: „Jetzt sitzen wir wahrscheinlich wieder in der Kabine und lassen alle die Köpfe hängen. Es ist einfach nur traurig. Schon langsam habe ich die Schnauze voll. Solche Spiele müssen wir auch einfach mal dreckig heimspielen. Wir müssen einfach mal ein bisschen mit Kopf spielen und es klüger lösen. Das macht mich gerade richtig heiß.“



…was sich bei Ried ändern muss: „Wir müssen einfach jede Woche die Sachen im Training ansprechen und mal wirklich laut werden, kritisieren und trotzdem positiv bleiben. Man kann nicht nur draufhauen. Es ist schon langsam jede Woche das Gleiche. Wir sagen immer, wir müssen das und jenes besser machen, aber wir müssen es jetzt wirklich mal endlich besser machen.“



…ob die Kritik an Heinle gerechtfertigt ist: „Da nehme ich mich und die Spieler in die Verantwortung. Wir stehen am Platz und haben immer einen guten Spielplan. Heute waren wir phasenweise richtig gut in der Partie, von dem her müssen wir Spieler uns an der eigenen Nase nehmen.“



Marcel Ziegl (in der Halbzeitpause) mit einem Verletzungsupdate nach seiner Meniskus Operation: „Es hat keine Komplikationen gegeben. Bis jetzt läuft es sehr positiv. Die nächsten Tage geht es schon Richtung Laufen und ich freue mich schon, wenn dann wieder der Ball dazukommt.“

"Entscheidend wird Stille Post der Spieler zu den Verantwortlichen sein"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

...Christian Heinle: „Er probiert alles und versucht alles, aber es kommt kein Erfolg her. Das ist einfach der Fußball. Bei so einer Situation gibt es kein Rezept. Genauso wie die Gewinner am Ende der Saison nicht wissen, warum sie ganz oben stehen, außer weil sie gut gearbeitet haben, werden die Verlierer immer einen suchen, der Schuld hat und das ist meistens der Trainer. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Wenn er schon alles probiert hat, dann wird er auch nichts mehr ändern können.“



…ein mögliches Aus von Heinle: „Entscheidend wird die Stille Post der Spieler zu den Verantwortlichen sein. Die Entscheidung ob Heinle Trainer bleiben wird oder nicht, hängt nicht von seinen Taten ab, sondern was die Spieler tun werden.“

Statement-Quelle: SKY Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL