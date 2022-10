Die Partie der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem TSV Egger Glas Hartberg gegen SK Austria Klagenfurt endet mit 2:3 (1:2). Siehe auch Spielbericht. Die Kärntner Violetten mit dem dritten Auswärts-Dreier in Folge und dabei einem Gesamt-Score von 11:6 (über drei geschossene Tore in der Fremde im Schnitt!) Nachfolgende Statements!

Hartbergs Debütant Ruben Providence (re.), hier im Duell mit Andy Irving, der mit seinem Elfmetertor in der Nachspielzeit zum Matchwinner wurde.

„Ein extrem intensives Spiel von beiden Seiten“

Alexander Marchart (Co-Trainer TSV Hartberg) über...

…die Partie: „Es war auf jeden Fall eine Steigerung zu den letzten zwei Spielen. Das wollten wir auch sehen. Wir sind aktiv aufgetreten und haben die Zweikämpfe angenommen. Es war ein extrem intensives Spiel von beiden Seiten, sehr aggressiv geführt mit vielen Zweikämpfen. Die zwei Situationen, wo wir die Tore bekommen, sind extrem bitter.“



…was nicht passte: „Wir haben viele Chancen gehabt und haben uns auch viel erarbeitet heute, wir haben nicht viel zugelassen, aber am Ende steht es einfach 2:3“



…Ruben Providence: „Es war ein gutes Debüt von ihm heute. Er hatte gute Offensivaktionen, aber in der Defensive muss er noch ein bisschen zulegen. Er hat es gut gemacht auf seiner Position. Schade, dass er sich nicht mit einem Scorerpunkt belohnt hat.“

"Haben gleich viele Punkte wie in der vorherigen Saison"

Peter Pacult (Trainer Austria Klagenfurt) über...

…die Partie: „Im Endeffekt war das Spiel sehr kampfbetont auf beiden Seiten. Schlussendlich gehen wir von den Chancen aus gesehen nicht als unverdienter Sieger vom Platz. Es waren aber sicher drei hart erkämpfte Punkte.“



…die Tabellensituation: „Wir haben gleich viele Punkte wie in der vorherigen Saison, aber wir haben noch ein Heimspiel. Nächste Woche gegen Lustenau wird es keine einfache Aufgabe. Jetzt haben wir aus zwei Auswärtsspielen 6 Punkte geholt und das ist enorm wichtig.“

"Klagenfurt hat heuer mit roten Karten gar keine Probleme"

Alfred Tatar (Sky Experte) über Austria Klagenfurt: „Peter Pacult hat es geschafft den Umbruch aufzufangen und sogar noch zu verstärken. Klagenfurt hat heuer mit roten Karten überhaupt gar keine Probleme. Er ist ein seriöser Arbeiter und die Bäume wachsen bei ihm nicht in den Himmel. Er wird das Team immer sehr gut erden und das sieht man auch von Spiel zu Spiel. Das Team hat keine Flausen im Kopf, sondern funktioniert nach seinem Plan und dieser Plan ist gut.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL