Eine torreiche 10. Rd. in der ADMIRAL Bundesliga bescherte Oktober-Wochenende 1 den Fußball-Fans. 24 Tore, davon 18 = 75 % von Auswärts-Teams. Nur 6 Tore der Heimelf. Überhaupt war es eine Gäste-Runde: 5 Auswärtssiege. Der verbliebene sechste war für den LASK bei Liga-Leader & Serienmeister FC Red Bull Salzburg zum Greifen nah. Ehe Innenverteidiger Oumar Solet die Roten Bullen rettete, die somit seit 32 Liga-Partien in der Red Bull Arena unbesiegt sind. Auf nurmehr 2 Zähler ran gerückt an den Spitzenreiter ist Sturm Graz, das in einem weiteren Top-Spiel bei Austria Wien einen ebenso überraschend deutlichen 3:0-Triumph auf des Gegners Platz holte wie der SK Rapid "Hurra-wir-leben-noch" Wien beim 5:0-Kantersieg im für die Hütteldorfer geliebten "Heiligen Land" bei der WSG Tirol. Die Feldhofer-Elf ist bereit für das Wiener Derby kommenden Sonntag (17 Uhr). Vorerst hier die Nachlese mit Daten, Fakten und Interessantem...

Auch Last-Second-Tore verleihen beim FC Red Bull Salzburg Flügel. Während Oumar Solet mit seinem späten Ausgleichstor zum 1:1 gegen den LASK die Serie von 31 Heimspielen ohne Niederlage prolongierte und die Fans des Spitzenreiters in Ekstase versetzte, wollte LASK-Toptorjäger Marin Ljubičić (hinten links klein im Bild) nach seiner folgenschweren Ball-Ablage, die nach hinten los ging, am liebsten im Boden der "Bullen-Wiese" versinken.

Marin Ljubičić auf Rekord-Jagd und dennoch tragische Figur

FC Red Bull Salzburg - LASK 1:1 (0:0)

Marin Ljubičić erzielte in seinen ersten 8 BL-Spielen 7 Tore – das gelang beim LASK zuvor nur Geir Frigard. Die Top-Quote relativiert sich noch für den 20-jährigen Kroaten, weil der Athletiker-Topscorer in einem Spiel (OÖ-Derby vs. SV Ried) nur 10 Minuten spielte, ehe der Mittelstürmer "rot" sah. Allerdings waren vier der sieben Treffer allein in einem Match dabei (beim 5:1 in Wolfsberg in Runde 3 am 6. August).

Abwehrspieler Felix Luckeneder hatte mit 10 klärenden Aktionen den Höchstwert im Spitzenspiel der Runde 10.

Sein Innenverteidiger-Pendant Oumar Solet erzielte sein erstes 2. BL-Tor (im 40. Einsatz) – beide vom 22-jährigen Franzosen in der Schlussviertelstunde und in Heimspielen. Sein serbischer IV-Kollege Strahinja Pavlovic lieferte in seinem 7. BL-Spiel seinen ersten Assist ab – wie sein erstes Tor auch in einem Heimspiel.

Luka Sucic gab fünf Schüsse ab – Höchstwert in diesem Spiel der ADMIRAL Bundesliga.

Die "Mannschaften der Stunde" kommen aus Kärnten: sowohl Austria Klagenfurt als auch der WAC (im Bild Kapitän Mario Leitgeb und Co.) haben einen Erfolgs-Lauf. Punkten und treffen im Akkord. Beide nach 10 Runden unter den Top 6...stacheln sich anscheinend gegenseitig an...Kärntner Kopf-an-Kopf-Rennen...Tabellennachbarn mit je 14 Zählern.

Wenn Blätter fallen blüht Dutt-Elf auf - Wölfe und die "magische 3"

SC Austria Lustenau – RZ Pellets WAC 1:3 (1:1)

"Give me five"...gleich 5 Mal in Folge erzielte der WAC 3 Tore! Verbuchte darunter vier 3:1-Siege! Mit 21 Treffern hat der neue Tabellen-5. nach Salzburg (23) die zweitmeisten der Liga erzielt und: traf in jedem der 10 BL-Spiele mindestens ein Mal.

Wie schon im vergangenen Herbst um die Oktober-Zeit herum, scheinen die Kärntner auch in der 2. Saison unter dem deutschen Chefcoach Robin Dutt ab diesem Zeitpunkt wieder eine Erfolgsserie zu starten. Jedenfalls dürften sich die Wölfe derzeit in der Tabelle wie in einem Kärntner "Kletterpark" vorkommen.

Aufsteigend auch Torgarant Tai Baribo, der in 4 BL-Partien en suite scorte – das gelang dem 24-jährigen, israelischen Nationalspieler nie zuvor.

Auch Thierno Ballo, in der Jugend bei Chemie Linz & LASK, scheint nach Stationen Bayer Leverkusen (Jugend), Chelsea London (inkl. Kurzzeit-Leihe zu Rapid Wien) die Lavanttaler Luft am besten zu bekommen. Der 20-jährige Österreicher (mit Wurzeln in der Elfenbeinküste) erzielte am Samstag in Lustenau in der 3. Minute das früheste Tor des WAC in der Bundesliga seit 14. März 2021, damals traf Joveljic gegen die WSG Tirol in der 2. Minute.

Ein "Volltreffer" als Neuzugang ist auch Maurice Malone, mit dem klangvollen Namen wie aus einem Hollywood-Western. Der 22-jährige Deutsche (geb. in der Fuggerstadt Augsburg), der erst im Sommer-Schlussverkauf ins Wölfe-Lager stieß und vom deutschen Bundesligisten FC Augsburg ausgeliehen wurde, belebte in seinen ersten 4 BL-Einsätzen nicht nur das Offensivspiel des WAC, sondern war mit 5 direkten Torbeteiligungen auch enorm effektiv – das gelang in den ersten vier BL-Spielen für die Kärntner sonst nur Shon Weissman (7).

Gut drauf ist auch Routinier Thorsten Röcher. Der 31-jährige Neunkirchener erzielte sein 3. BL-Tor in dieser Saison – nie zuvor erzielte der Mittelstürmer drei Tore in den ersten 10 Runden.

Stefano Surdanovic erzielte sein 2. BL-Tor für den SC Austria Lustenau – so viele wie vergangene Saison in 14 Spielen für den FC Flyeralarm Admira. Erstmals traf der 23-jährige, serbische Stürmer (geboren in Wels in Oberösterreich) in einem Heimspiel.

Die Spielstatistik spiegelt gar nicht mal das Resultat wider. Doch nachdem der SK Rapid in 9 Runden zuvor stets (nur) 1 Tor erzielte, waren die Hütteldorfer diesmal enorm effizient, schossen sich richtig auf das bevorstehende Wiener Derby am kommenden Sonntag in der Allianz Arena (17 Uhr) ein. Auffallend auch: unter den vier Torschützen in Innsbruck allesamt Stürmer! Darunter auch Marco Grüll, der gegen die "Kristallkicker" eh meist mit Toren glänzt und sein halbes Dutzend voll machte.

Einwurf-Trumpf Zielstürmer Guido Burgstaller + Rapid-Reise-Beute aus "Heiligem Land"

WSG Tirol – SK Rapid Wien 0:5 (0:1)

Der SK Rapid Wien, weiter seit 11 Jahren bei Gastspielen im "Heiligen Land" mit dem Nimbus der Unbesiegbarkeit ausgestattet und die letzten 7 Duelle gegen die WSG Tirol allesamt mit Dreiern, traf zwei BL-Spiele in Folge nach Einwurf! Das gab es zuletzt im April 2012 – damals verwertete beide Einwurf-Tore Guido Burgstaller. Der 33-jährige Rapid-Rückkehrer war an sechs der letzten acht Einwurf-Tore der Hütteldorfer in der BL direkt beteiligt (4 Tore, 2 Assists).

Marco Grüll erzielte sein 6. BL-Tor gegen die WSG Tirol – sein Höchstwert und mindestens doppelt so viele wie gegen jedes andere Team (3 gegen den FK Austria Wien). Grüll erzielte seine letzten 6 BL-Tore auswärts. Sturm-Kollege Bernhard Zimmermann erzielte sein 8. BL-Tor – die letzten drei als Joker, die ersten fünf als Startelf-Spieler.

Thorsten Schick feierte sein 200. BL-Jubiläum und steuerte zur Feier des Tages 2 Assists bei. Das gelang dem 32-jährigen Grazer in einem BL-Match zuletzt im April 2021 – ebenfalls auswärts bei der WSG Tirol, dem mittlerweile Lieblingsgegner der Hütteldorfer.

Zumindest einer hatte auch bei der WSG Tirol am ansonsten "gebrauchten Samstag" Grund zum "Feiern": Raffael Behounek spielte 65 Pässe, 58 davon kamen zum Mitspieler. Damit errreichte in diesem Punkt der 25-jährige, gebürtige Wiener gegen die Wiener Grün-Weißen den Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Diesmal keine "Rote Rieder Runde", doch "schwarzer Sonntag"

SV Guntamatic Ried - CASHPOINT SCR Altach 2:3 (2:1)

Mit 5 Ausschlüssen führt die SV Guntamatic Ried weiter die "Sünden-Tabelle" der Liga an, verhielt sich in dieser Runde allerdings brav. Überhaupt zückte der souveräne Schiedsrichter Ing. Gerhard Grobelnik, der kurzfristig für den erkrankten Josef Spurny einsprang, in diesem fairen Keller-Duell nur eine gelbe Karte. Für den Rieder Josef Weberbauer, der nach starker 1. Halbzeit nach der Pause ebenso stark abbaute wie die Heinle-Elf generell.

Allein sehenswert die einstudierte Cornerball-Variante der Innviertler zur 2:1-Pausenführung von Phillip Pomer, dessen Volleyschuss nach Vorlage von Stefan Nutz bereits für ihn das 2. BL-Tor bedeutet - eines mehr als in seinen 29 Einsätzen der Vorsaison.

Leo Mikic erzielte sein 6. BL-Tor – erstmals traf der 25-Jährige vor der Halbzeitpause. 5 seiner 6 Tore erzielte der Kroate in Heimspielen.

Der frühere SV Rieder Atdhe Nuhiu, dem an seiner alten Wirkungsstätte vom Innviertler Publikum freundlich begegnet wurde, erzielte sein 5. BL-Tor in dieser Saison – so viele wie in der gesamten Vorsaison. 4 Tore erzielte der 33-jährige Recke per Kopf – damit stellte der Kosovorer den Bestwert der Vorsaison von Giacomo Vrioni (WSG Tirol) bereits in seinen 9 Einsätzen ein.

Alexis Tibidi erzielte sein 3. BL-Tor. Der 18-jährige, französische Flügelflitzer (geboren in Lille und an Altach ausgeliehen vom deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart), scorte gegen die letzten drei BL-Aufsteiger (SC Austria Lustenau, SK Austria Klagenfurt, SV Guntamatic Ried) – wie sonst nur Keito Nakamura (LASK) und Noah Okafor (RB Salzburg) in dieser BL-Saison.

Bei seinem ersten Auswärtssieg als Chefcoach einer Bundesliga-Mannschaft hatte Miroslav Klose auch ein Stück weit den Erfolg "von der Bank" eingewechselt. So brachten die ab der 46. Min. gekommenen Amankwah Forson (Leihe von RB Salzburg, nächster SCRA-Gegner) und Johannes Tartarotti nicht nur frischen Wind, sondern setzten auch Akzente. Forson mit dem astreinen Assist zum 2:2 und Johannes Tartarotti mit dem 3:2-Siegtor.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler erzielte sein 4. BL-Tor und scorte erstmals seit 19. September 2020. Und erstmals überhaupt als Joker sowie von außerhalb des Strafraums.

Staubtrocken verwandelte Andrew Irving seinen 2. Elfmeter in dieser Saison. Diesmal vom 22-jährigen, schottischen Sommer-Neuzugang der Kärntner Violetten in der 4. Minute der Nachspielzeit zum 3:2-Siegtreffer für Austria Klagenfurt. Von Nervenflattern keine Spur..."british cool". Happyend. Ende gut, Andy gut für Pacult-Team.

"Wunderwaffe Wimmer" beim Klagenfurter Lauf - TSV Torgarant Tadic bei Hartberg

TSV Egger Glas Hartberg – SK Austria Klagenfurt 2:3 (1:2)

Ja was ist denn mit Austria Klagenfurt los? Nach den ersten 3 Runden noch mit nur 1 Zähler (der "Stotterstart" sicher auch mit personellem Aderlass und Veränderungen begründet) rollt der Wörthersee-Express derzeit im Eiltempo: 10 Punkte aus den vergangenen 4 Spielen, dazu noch 11 erzielte Tore (!), können sich sehen lassen. Klagenfurter Kurs wieder auf die Top-6 beim Vorjahres-Überraschungs-6.! Selbstverständis & Selbstsicherheit sind zurück - Mentalität, Moral und Comebacker-Attribute waren eh nie weg.

Und wenn das so weiter geht, hat Trainer-Routinier Peter Pacult nebeneib bald eine neue Stürmer-Alternative: Nicolas Wimmer. Der 27-jährige Innenverteidiger erzielte sein 3. BL-Tor – alle drei auswärts und nach Standardsituationen. Florian Rieder scorte zum 2. Mal in dieser Saison – so oft wie in der gesamten Vorsaison. Nur 2020/21 erzielte der 26-jährige Innsbrucker mehr Saisontore (3 für die WSG Tirol).

TSV-Torgarant Dario Tadic weiter auf Rekord-Prolongation. Der 32-jährige Mittelstürmer erzielte sein 46. BL-Tor für die Hartberger, bei denen Chefcoach Klaus Schmidt krankheitsbedingt fehlte und von Co Alex Machart vertreten wurde, baute damit den Klubrekord weiter aus. Der beidfüssig starke Goalgetter traf zum 3. Mal per Elfmeter – Höchstwert dieser BL-Saison. Tadic war an zwei Toren direkt beteiligt (Tor + Assist) und hat nunmehr für den TSV Hartberg in der Bundesliga 57 direkte Torbeteiligungen (46 Tore, 11 Assists) – damit BL-All-Time-Topscorer.

Der Ex-Rapidler René Kriwak erzielte in seinem 7. BL-Spiel mit seinem 4. Schuss sein erstes Tor.

Zwar noch kein Grund zum Ausruhen für Jörg Siebenhandl, doch der 32-jährige Grazer Goalie hielt zum 3. Mal in Folge in der Bundesliga seinen Kasten sauber (zuvor beim 0:0 vs. TSV Hartberg war er verletzt). Auch beim 3:0 in seiner Geburtsstadt Wien.

Sturm stabil - fliegt nach Eurofighter-Match auf (angestammten) Rang 2

FK Austria Wien - SK Puntigamer Sturm Graz 0:3 (0:1)

Die "Null" steht und steht und steht hinten bei SK Sturm-Schlussmann Siebenhandl und Co.! In den vergangenen vier Runden "zerschellten" die gegnerischen Angriffe am "Grazer Granit". Überhaupt ließ die Ilzer-Elf in der Liga nie mehr als ein Gegentor pro Match zu, kassierte mit nur 5 Gegentoren nach 10 Runden mit RB Salzburg die wenigsten der 12 Klubs. Mit dem 3. Dreier in Folge ist der Vizemeister wieder auf Rang 2 geklettert. Gelungene Generalprobe für das hochkarätige Europa League-Match am Donnerstag gegen Top-Klub Lazio Rom.

Und wieder Mal gab es bei den Steirern Bundesliga-Premieren-Tore zu bejubeln. Neuzugng Albian Ajeti erzielte in seinem 3. BL-Spiel mit seinem 8. Schuss sein erstes Tor. Mit William Bøving scorte eine weitere Sommer-Neuerwerbung erstmals, im 4. BL-Einsatz mit seinem gesamt 13. Schuss.

Der offensivfreudige Linksverteidiger Amadou Dante lieferte seinen 2. Assist in dieser BL-Saison und damit erstmals mehr als einen in einer BL-Saison.

Alexander Prass ist da bereits Assistgeber vom Dienst, lieferte seine 6. BL-Vorlage ab – für sechs verschiedene Spieler (Niangbo, Jantscher, Hierländer, Sarkaria, Højlund und diesmal Ajeti).

Austria-Außenspieler Reinhold Ranftl hatte mit 93 Ballaktionen den Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty, Bundesliga, GEPA-ADMIRAL, Richard Purgstaller.