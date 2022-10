Am 14. August nach dem emotionsgeladenen ADMIRAL Bundesliga-Match LASK vs. SK Rapid Wien (2:1), gab es bekanntlich große Aufregung um Hans Krank - wir berichteten. Der 69-jährige Wiener fungierte als Sky-Experte beim Top-Spiel und wurde hernach von der Polizei festgenommen, weil die ÖFB-Stürmer-Legende am VIP-Parkplatz der Raiffeisen Arena in Pasching (Linz-Land) auf einen Polizisten losgefahren ist. Folglich war wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsanwalt ermittelt worden gegen Krankl. Was ist aus dem Verfahren gegen ihn geworden?

Kann wieder freudiger drein schauen: Hans Krankl, gegen den das Verfahren "wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsanwalt" eingestellt wurde.

"Das Verfahren ist beendet"

Dem Vernehmen nach und auch laut Polizeibericht soll Hans Krankl mit seinem Auto auf Beamte losgefahren sein, obwohl ihn diese zuvor gestoppt hatten. Er bestritt das allerdings. Doch nun sind die Ermittlungen abgeschlossen.

So erfuhr die Zeitung "Heute" am Montagnachmittag aus Justizkreisen und vermeldete: "Das Verfahren ist beendet!"

Entlastet wurde die Rapid-Legende durch Krankls langjährigen Freund und Anwalt Skender Fani. Er hatte Hans Krankl wohl dazu geraten, abzuwarten, da ihm an den Vorwürfen nicht viel dran zu sein schien. Die zuständige Staatsanwaltschaft sah das wohl ähnlich.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at