3 Tage nach der 0:5-Klatsche in der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen den SK Rapid Wien schoss sich die WSG Tirol in einem Testspiel am Dienstagabend gegen eine Regionalauswahl Achensee den "Frust von der Seele". Mit 16:0 (5:0) gelang den Silberberger-Schützlingen ein Schützenfest. Der 19-jährige Justin Forst und der erste 17-jährige Yannick Vötter (WSG Tirol II) trugen sich dabei jeweils 4 Mal in die Torschützenliste ein.

Jubel-Faust: ÖFB-U19-Teamspieler Justin Forst freut sich über vier Treffer!

Youngster Yannick Vötter und Justin Forst erzielten allein 50% der Treffer

5 Tage vor dem schweren Auswärtsspiel bei Vizemeister SK Sturm Graz tobte sich Bundesligist WSG Tirol am Achensee gegen eine Regionalauswahl aus.

Das Selbstvertrauen hatte zuletzt gegen Rapid Wien schon die eine oder andere Delle erhalten. Obwohl jeder, der beim 0:5 dabei war, bestätigen wollte, dass dieses 0:5 gefühlt kein 0:5 war. Denn 60 Minuten lang fühlte sich das desaströse Ergebnis nicht einmal als Niederlage an – obwohl man zu dem Zeitpunkt bereits mit drei Toren im Rückstand war. Aber die Leistung stimmte.

Was der Enttäuschung nach Schlusspfiff allerdings keinen Abbruch tat. Umso mehr freute man sich seitens der WSG Tirol auf den jährlichen Schlagabtausch am Achensee. Ein Probegalopp mit Spaßfaktor, Unterhaltungswert und jede Menge Toren.

In Halbzeit 2 phasenweise Tore im 2 1/2-Minuten-Takt

Das erste bereits nach 9 Minuten, das letzte kurz vor dem Abpfiff. Insgesamt traf die WSG 16 Mal, wobei die 1. Halbzeit mit 5 Toren, nicht mit der 2. Hälfte Schritt hielt, in der es im Kasten der Regionalauswahl Achensee insgesamt 11 Mal bimmelte.

Alleine zwischen der 53. und 69. Minute trafen Vötter, Forst und Co. 6 Mal – alle 2 1/2 Minuten ein Tor. Yannick Vötter in seinen 45 Spielminuten ebenso 4 Mal, wie Justin Forst in seinen 90.

Die restlichen Treffer wurden auf acht weitere Schultern verteilt. Kurzum: ein Test, der der Seele guttat und dem Körper nicht schadete. „Keiner verletzt“, hieß es außerdem nach 90 Minuten.

"Zweck erfüllt - Mannschaft hat sich ausgetobt"

Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer) zum Spiel: „Der Zweck wurde zu 100 Prozent erfüllt. Die Mannschaft hat 16 Tore erzielt und sich ausgetobt. Keiner verletzt. Alles gut.“

Regionalauswahl Achensee - WSG Tirol 0:16 (0:5)

Dienstag, 4. Oktober 2022 | Achenkirch

Tore: Blume (9.), Prica (24.), Bauernfeind (29.), Sulzbacher (30.), Forst (35./56./69./82.), Vötter (46./53./65./83.), Schulz (55.), Naschberger (60.), Ranacher (75.), Tomic (89.)

WSG Tirol: Benjamin OZEGOVIC (46. Paul SCHERMER); Zan ROGELJ (46. Kofi SCHULZ), Raffael BEHOUNEK (46. Felix BACHER), Dominik STUMBERGER (46. Marcel DOSCH), Thomas GERIS (46. Alexander RANACHER), Lukas SULZBACHER (46. Cem ÜSTÜNDAG), Kilian BAUERNFEIND (46. Sandi OGRINEC), Bror BLUME (46. Johannes NASCHBERGER), Tim PRICA (46. Yannick VÖTTER), Justin FORST, Nik PRELEC (46. Denis TOMIC).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL