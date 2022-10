Der SK Puntigamer Sturm Graz trifft in der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga zuhause in der Merkur Arena auf die WSG Tirol. Das Spiel in Graz-Liebenau wird am Sonntag, den 9. Oktober 2022, um 14:30 Uhr angepfiffen - im Ligaportal-LIVETICKER. Für die Ilzer-Elf am Sonntag Liga-Alltag gegen die Wattener zwischen den beiden "Festspielen" donnerstags auf europäischer Bühne, respektive UEFA Europa League gegen Italiens Renommierklub Lazio Rom.

Ein vertrautes Bild aus den vergangenen BL-Duellen zwischen Sturm Graz vs. WSG Tirol: am Ende jubelten die Steirer. Wie im Bild im Vorjahr am 19. September 2021 beim 5:0 (Doppeltorschützen Jantscher & Yeboah sowie Niangbo) in Graz. Im Retourmatch am 12. Februar 2022 gab es in Tirol ein 2:2 (2x Højlund für Sturm, Skrbo und Behounek - oben re. im Bild - für Wattens). In der Bundesliga ist Sturm noch unbesiegt gegen die Kristallkicker aus dem "Heiligen Land": 6 Siege, 2 Remis.

"In kürzester Zeit sowohl physisch als auch mental wieder voll bereit sein"

Cheftrainer Christian Ilzer meint im Vorfeld der Partie: "Die Tatsache, zwischen den aktuell so dicht getakteten Spielen nur wenig Zeit zum Regenerieren zu haben, kennen wir mittlerweile ja schon. Nichtsdestotrotz stehen wir auch nach diesem extrem intensiven und fordernden Spiel gegen Lazio Rom wieder vor der Herausforderung, in kürzester Zeit sowohl physisch als auch mental wieder voll bereit für eine schwere Aufgabe in der Bundesliga gegen die WSG Tirol zu sein."



Ilzer weiter: "Die WSG Tirol hat in dieser Saison schon gezeigt, wie gut sie Fußball spielen können und mich mit dem 4:1-Auswärtserfolg beim LASK sehr beeindruckt, auch die Leistung gegen Rapid war deutlich besser als das Ergebnis. Wir müssen es in diesem Duell schaffen, unsere Konzentration und unseren Fokus sehr schnell auf dieses Spiel zu richten. Wir brauchen auch am Sonntag wieder unsere volle mentale Kraft und Siegesgier, um einen sehr gefährlichen Gegner zu Hause zu besiegen!"



Der Cheftrainer zur zur Personalsituation: "Wir können am Sonntag sicher nicht aus dem Vollen schöpfen, der Kader ist aber groß genug und gibt uns Möglichkeiten, um Ausfälle zu kompensieren!"

"Natürlich steckt ein extrem intensives Spiel in unseren Knochen"

Kapitän Stefan Hierländer zur Partie am Sonntag: „Sowohl das Spiel von gestern als auch das Spiel am Donnerstag in Rom sind aktuell nicht in unseren Köpfen, wir fokussieren uns voll auf das Bundesliga-Spiel am Sonntag.

Natürlich steckt ein extrem intensives Spiel in unseren Knochen, dennoch ist es in diesem Heimspiel natürlich ganz klar unser Ziel, die volle Punkteausbeute einzufahren."

FAKTEN

Sturm Graz verlor in der ADMIRAL Bundesliga gegen die WSG Tirol keines der 8 Spiele (6S 2U). Sturm bestritt sonst nur gegen den SC Austria Lustenau so viele BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage (12S, 1U). Die Ilzer-Elf gewann in dieser Saison 6 der ersten 10 BL-Spiele – die 3. Saison in Folge. Mehr waren es zuletzt 2017/18 (damals 7 Siege).

Sturm Schlussmann Siebenhandl kassierte in dieser BL-Saison nur 5 Gegentore in den ersten 10 Spielen (nie weniger zu diesem Zeitpunkt einer BL-Saison) und zum 3. Mal in der BL-Historie der Steirer (1997 und 2020). Der SK Sturm ist seit vier BL-Spielen ohne Gegentor – so lange wie zuletzt zum Jahreswechsel 2020/21 (damals 5 in Folge).

Die Steirer hatten in dieser BL-Saison die meisten Pressingsequenzen aller Teams (200, WSG Tirol Fünfter mit 154) – Kapitän Hierländer und Co. erreichten damit durch ihr Pressing 200-mal, dass ein Spielzug des Gegners nur maximal drei Pässe hatte und noch in deren Hälfte endete.

Graz-Marathon führt zu Verkehrs-Beeinträchtigungen

Aufgrund des Graz-Marathons wird es zu Straßensperren und deutlichen Beeinträchtigungen des Verkehrs in Graz kommen. Der SK Sturm Graz empfiehlt eine frühzeitige Anreise zum Spiel.

