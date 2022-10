Die Hinrunde des Grunddurchgangs in der ADMIRAL Bundesliga endet für den TSV Hartberg mit dem Auswärtsspiel beim LASK. Ein letztes Mal (bevor die Linzer im Frühjahr 2023 auf die Gugl zurückkehren und in ihrem neuen Schmuckkasten spielen) geht es für TSV-Toptorjäger Dario Tadic und die Blau-Weißen in die Raiffeisen Arena nach Pasching. Samstag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter ist der erfahrene, 47-jährige Wiener Ing. Gerhard Grobelnik. Der Tabellenvorletzte aus der Ost-Steiermark geht als klarer Außenseiter in die Partie mit dem spielstarken Tabellendritten. Obwohl die Duell-Bilanz Mut macht...

Sind seit Jahren ein lästiger LASK-Gegner: die Hartberger, die bei fünf von sechs BL-Auftritten in Pasching punkteten. Hier blieb Patrick Farkas an Keito Nakamura dran, der beim letzten Aufeinandertreffen am 7. Mai doppelt traf...dennoch hatten sich die Linzer damals beim Debüt von Didi Kühbauer als Chefaoch der Athletiker mit einem Remis (3:3) zu begnügen.

TSV Hartberg mit positiver BL-Bilanz beim LASK

Kaum zu glauben, doch die Statistik lügt ja bekanntlich nicht: die jüngsten 6 Duelle mit den Linzern blieb der TSV Hartberg unbesiegt, errang zwei Siege und vier Remis. Letzteres war heuer auch am 7. Mai in Pasching beim 3:3 der Fall, vor 5 Monaten das Debüt-Match für Dietmar Kühbauer als LASK-Chefcoach. An jenem Samstagabend gingen die Athletiker durch Doppeltorschütze Keito Nakamura und Thomas Goiginger gleich drei Mal in Führung, doch die Schützlinge von Trainer Klaus Schmidt glichen durch Aydin, Niemann und Avdijaj jeweils aus. Damals ein wertvoller Punktgewinn zum späteren Klassenerhalt.

Nur eine BL-Niederlage in Pasching für TSV, die auch noch frenetisch gefeiert wurde

Überhaupt ist die Gesamt-Duell-Bilanz in Pasching positiv für die Gäste! Von 6 Gastspielen in der Raiffeisen Arena in Pasching kehrten die Ost-Steirer bereits fünf Mal mit Punktezuwachs nach Hause (2 Siege, 3 Remis). Nur ein Mal kassierten die Hartberger eine Niederlage bei den Linzern. Die war zwar am 1. März 2019 mit 5:1 deftig, doch: Kuriosum bzw. Ironie des Schicksals...der TSV feierte damals trotz Klatsche seinen zu diesem Zeitpunkt größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Den erstmaligen Aufstieg in die Meistergruppe. Einer aus dem aktuellen Kader stand damals noch auf Linzer Seite und ist inzwischen und nach Auslands-Aufenthalt wieder bei den Hartbergern: Dominik Frieser. Wähend aus dem damaligen TSV-Team Felix Luckeneder seit August 2021 zum LASK zurückgekehrt ist.

Beim 7. Auftritt in Pasching personell fehlen werden bei den Gästen definitiv Linksverteidiger Christian Klem (Knie), Philipp Sturm (Sprunggelenk) und Eylon Almog (Schambein). Die anderen, zuletzt verletzten bzw. angeschlagenen Spieler stehen mittlerweile wieder im Trainingsprozess. Wie weit sie 100%ig matchfit sind, wird sich womöglich erst zeitnah zum Match entscheiden.

Gutes "Pflaster Pasching" für Hartberger

Fakt ist: die Raiffeisen Arena soll für die Blau-Weißen weiter ein guter Boden Nimmt man die 2. Liga-Duelle aus dem vergangenen Jahrzehnt mit hinzu, gab's in 9 Duellen 3 Siege, 5 Remis und nur 1 Niederlage beim LASK. Der sich zwar unter den Top 3 festgesetzt hat, jedoch seit vier Partien auf einen Sieg wartet (3U, 1N).

Cheftrainer Klaus Schmidt: "Wir fahren morgen nach Pasching zu einem sehr starken Gegner, um etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Die unglückliche Niederlage vom vergangenen Wochenende haben die Jungs gut weggesteckt. Wir haben uns in den letzten Tagen sehr gut auf den Gegner vorbereitet. Ich hoffe, dass sich die Arbeit bezahlt macht und wir endlich wieder anschreiben können."

"Wir wollen LASK ärgern"

Stürmer Rene Kriwak: "Uns erwartet - ähnlich wie gegen Klagenfurt - ein intensives und kampfbetontes Spiel. Wir wissen, dass der LASK eine Menge Qualität hat und müssen sicher zulegen. Wir haben versucht ein gutes Rezept auszuarbeiten, damit wir die Sieglosserie hoffentlich beenden und Punkte mitnehmen können. Wir freuen uns auf ein gutes Spiel bei einer tollen Atmosphäre. Wir wollen den LASK ärgern und die Partie spannend machen und mit Nadelstichen den einen oder anderen Konter bzw. die Chancen früher nutzen als der LASK."

