Für Austria Klagenfurt geht’s endlich zurück ins eigene Wörthersee-Wohnzimmer. Nach den beiden erfolgreichen Gastspielen zuletzt in Altach (4:1) und Hartberg (3:2) treffen die Kärntner Violetten zum Abschluss der 1. Hälfte des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundeliga in der 28 BLACK Arena in Runde 11 auf Aufsteiger Austria Lustenau - Samstag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Das Momentum, respektive Formbarometer sieht das gastgebende Team von Chefcoach Peter Pacult in der Favoritenrolle. Doch der 62-jährige Wiener wäre nicht Pacult, würe er nicht vor den Vorarlbergern warnen.

Christopher Cvetko und die Kärntner Violetten hatten in den vergangenen drei Auswärtspartien jeweils Siege und jede Menge Tore zu bejubeln (11!). Zuhause verbuchte Austria Klagenfurt allerdings erst einen Dreier...und der ist schon eine Zeit lang her, am 13. August beim 1:0-Sieg vs. SV Ried (Tor: Jonas Arweiler).

"...sonst würde das nach hinten losgehen"

Klagenfurts Chefcoach Peter Pacult im Vorfeld des Duells zwischen dem Vorjahres-Aufsteiger und dem heurigen Liga-Neuling: „Vor uns liegt ein sehr schwieriges Spiel. Wenn einer meinen sollte, dass das ein Selbstläufer wird, wäre das ein großer Fehler. Wir müssen zu 100% bereit sein, in allen Bereichen unsere beste Leistung abrufen, kämpferisch und spielerisch. Sonst würde das nach hinten losgehen."

Nach dem Sprung ins Oberhaus legte Austria Lustenau mächtig los. Nach 5 Runden hatte der Liga-Rückkehrer bereits 10 Zähler auf dem Konto, hielt auf Rang 3 und blickte auf Siege über die WSG Tirol (2:1), den TSV Hartberg (4:1) und den SCR Altach (2:1) zurück. Hinzu kam ein Remis bei Rapid Wien (1:1) und eine unglückliche Niederlage bei der SV Guntamatic Ried (0:1).

Lustenau mit nur 2 Punkten aus jüngsten 5 Partien

In den vergangenen 5 Partien blieb das Team von Aufstiegs-Chefcoach Markus Mader ohne Dreier, kassierte Niederlagen gegen RB Salzburg (0:6), bei Sturm Graz (0:2) und den WAC (1:3), teilte mit Austria Wien (2:2) und dem LASK (1:1) die Punkte. Damit steht der Klub aus dem Ländle auf Platz 8, doch mit 12 Zählern nur zwei hinter dem Fünftplacierten Austria Klagenfurt

„Beim Videostudium sind uns durchaus einige Besonderheiten aufgefallen, auf die wir uns gut vorbereiten müssen. Lustenau macht das defensiv sehr geschickt, hat in der Offensive trickreiche und schnelle Burschen, die auf Fehler im Aufbau lauern und zügig umschalten werden. Sie können jedem Gegner wehtun – aber das gilt natürlich genauso für unsere Mannschaft“, versichert Pacult.

Torjäger Pink & Co. peilen Sieg-Hattrick an

Kapitän & Top-Torjäger Markus Pink (7 Tore) & Co. brennen darauf, ihren Lauf fortzusetzen, wollen erstmals seit dem Bundesliga-Aufstieg im Sommer 2021 einen Sieg-Hattrick feiern. In Altach und Hartberg wurde das Fundament gelegt, mit den Austria-Fans im Rücken soll in der 28 BLACK Arena der dritte Dreier hintereinander eingefahren werden.

Für das Match gegen Lustenau bieten die Waidmannsdorfer eine 1+1-Aktion an: Wer ein Ticket kauft, erhält ein weiteres gratis dazu. Dies gilt sowohl im Vorverkauf als auch am Spieltag an den Tageskassen. Es können bis zu fünf plus fünf Karten erworben werden. Die Verantwortlichen des Vereins raten dazu, sich vorzeitig die Tickets schon am Freitag von 13 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle oder im Online-Shop zu sichern.

