Seit Eröffnung des neuen Allianz Stadions in Hütteldorf im Sommer 2016 wartet der SK Rapid im Wiener Derby gegen die Austria auf einen Heimsieg. Seit 6 Jahren und 9 Spielen! Im schnelllebigen Fußball-Geschehen gefühlt eine "halbe Ewigkeit". Am Sonntag in Runde 11 der ADMIRAL Bundesliga starten die Grün-Weißen gegen die Violetten den 10. Anlauf vor mit 26.000 Besuchern ausverkaufter Arena. Wer ist die Nr. 1 in Wien?

Rapid mit viel Selbstvertrauen ins Derby

Diesmal scheint die Ausgangskonstellation für den ersten Wiener Derbysieg vom SK Rapid vs. Austria Wien im Allianz Stadion so günstig wie selten zuvor zu sein. Während die Elf von Chefoach Ferdinand Feldhofer mit dem 5:0-Auswärts-Husarenstreich vergangenen Samstag bei der WSG Tirol (plus dem erfighteten 1:1-Achtungserfolg zuvor bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg) gehörig Selbstvertrauen tankte und obendrein unter der Woche spielfrei hatte, wurde die Austria binnen fünf Tagen gleich gegen zwei Top-Gegner gehörig gefordert. Um am Ende zwei Niederlagen und 0:8-Tore zu Buche stehen zu haben.

Erst das bittere 0:3 im Liga-Alltag gegen Vizemeister SK Sturm Graz in der heimischen Generali Arena, dann Donnerstag in der Europa League die "Macht-Demonstration" von Favorit FC Villarreal, der die Veilchen mit 5:0 nach Österreich zurück schickte. Obendrein plagt die Elf von Chefcoach Manfred Schmid eine prekäre Personalsituation.

Während Trainer-Pendant Ferdinand Feldhofer fast alle Akteure an Bord hat. Insbesondere in der Offensive steht der 42-jährige Vorauer nach eigenem Bekunden vor der "sehr angenehmen Qual der Wahl". Mit Kapitän Guido Burgstaller (bisher 4 Liga-Treffer), Marco Grüll, Ferdy Druijf und Bernhard Zimmermann scorten zuletzt gleich vier Stürmer, weiters präsentierte sich auch Sommer-Neuzugang Nicolas Kühn in ansprechender Form. Der Einsatz des 22-jährigen Deutschen ist jedoch wegen einer Prellung für das Derby fraglich und dürfte ein Wettlauf mit der Zeit werden.

"Guter Zunder drin"

Ferdinand Feldhofer vor dem 337. Wiener Derby über...

...die personelle Situation: "Die angeschlagenen Spieler sind weiterhin fraglich. Das wird sich erst am Sonntagvormittag zeigen, ob sie dann im Kader stehen. Sonst ist alles ok, sind keine neuen dazugekommen. Wir haben wieder eine sehr angenehme Woche gehabt, weil die letzten Wochen verhältnismäßig ruhig waren. In der Mannschaft oder im Training ist ein guter Zunder drin."

...5:0-Sieg bei WSG Tirol: "Das Ergebnis hat uns ein Stück weit gut getan und war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber auch nicht mehr."

Kapitän Guido Burgstaller vor dem Duell mit den Violetten über...

...das Spiel am Sonntag: "Ein Derby ist immer was Besonderes. Das hat man auch in der Trainingswoche erlebt. Da ist immer ein bisserl Bauchkribbeln dabei, wenn du in so eine Derbywoche gehst. Für mich ist es ja schon längere Zeit her, dass ich gegen die Austria gespielt habe. Wie ich gehört habe, habe ich damals die letzten zwei Derbies gegwonnen. Ich hoffe, dass das am Sonntag so weiter geht. Wir wissen, dass in einem Derby immer alles passieren kann. Ich habe das schon in anderen Derbies erlebt, wo ich manchmal mit der Mannschaft Underdog war, wir aber gewonnen haben. Von dem her ist ein Derby immer 50:50. Da müssen wir sicher auf der Hut sein und eine gute Leistung abliefern. Aber die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

...seinen ersten Doppelpack nach Rapid-Rückkehr bei WSG Tirol-Spiel: "Natürlich hat mir das gut getan nach einer längeren Zeit, in der ich nicht getroffen habe. Aber ich glaube, da geht es nicht um mich, sondern die ganzen Offensivspieler haben getroffen. Wir haben die Tore schön herausgespielt und die Mannschaft hat zu Null gespielt, hatten gute Umschalter. Es tut einfach auch der Mannschaft gut. Das Positive wollen wir nun mitnehmen."

"Erwarte von jedem, dass er über 100% geht"

Bernhard Zimmermann (Foto) über...

...Vorbereitung vor 337. Wiener Derby: "Nach einem 5:0 in Tirol hast du natürlich eine breite Brust. Wir haben die Woche sehr gut gearbeitet, sind alle sehr fokussiert und freuen uns drauf."

...ob für ihn nochmal mehr ein besonderes Spiel wie für andere: "Ja, ich bin ein Rapidler und von daher ist es nochmal was Besonderes. Aber ich erwarte von jedem, dass er über die 100% geht."

...dass als einer der wenigen Rapidler schon mal Derby im Allianz Stadion gewonnen, mit der 2. Mannschaft: "Da habe ich sicher noch Erinnerungen dran. Das ist schon ein Gefühl, wenn du auch mit wenigen Fans jubeln kannst gegen die Violetten. Aber jetzt, wo es ziemlich ausverkauft sein wird, werde wir eine gute Leistung bringen und hoffentlich gewinnen."

...Vorfreude auf ausverkauftes Stadion und Stimmung: "Die Anspannung ist jetzt schon ein bisschen da. Ich freue mich schon, wenn ich dann ins Stadion rein gehe und auf die Choreo."

"Gehen da rein als wäre es ein komplettes Endspiel"

Maximilian Hofmann über...

...Vorfreude auf 337. Wiener Derby: "Die Freude ist auf alle Fälle größer als die Anspannung. Ich habe schon viele Derbies spielen dürfen, es ist immer was Besonderes. Ausverkauft ist nicht selbstverständlich. Es wird eine brutal geile Kulisse und wir freuen uns total darauf. Es ist Zeit, dass wir endlich da den ersten Sieg holen."

...erhaltenen Tritt früh im Spiel bei WSG Tirol: "Ja, es hat sich schlecht angefühlt, doch ich habe zum Glück recht gute Bänder. Es ist nichts Gröberes. Eine starke Prellung halt, was schmerzhaft ist. Aber es wird von Tag zu Tag besser und ich bin auf einem guten Weg."

...Einschätzung Rapid-Derby-Chancen nach 1:1 in Salzburg, 5:0 in Tirol: "Das Mindeste ist natürlich, dass wir im Derby ungeschlagen bleiben, aber wir wollen endlich diese Serie vergessen machen, dass wir hier noch keinen Sieg geholt haben im Allianz Stadion. Darauf arbeiten wir alle hin. Und ob da jetzt die Austria unter der Woche gespielt hat oder wir davor gute Leistungen gebracht haben, was auch immer...ein Derby ist immer was eigenes. Von daher gehen wir da rein als wäre es ein komplettes Endspiel und wir wollen endlich die 3 Punkte da lassen. Das haben sich unsere Fans endlich verdient - das wollen wir auch endlich und zeigen, dass wir in Wien die Nr. 1 sind."

9x Wiener Derby im neuen Allianz Stadion

20.03.2022 SK Rapid vs. Austria Wien 1:1

05.12.2021 SK Rapid vs. Austria Wien 1:1

29.11.2020 SK Rapid vs. Austria Wien 1:1

08.12.2019 SK Rapid vs. Austria Wien 2:2

16.09.2018 SK Rapid vs. Austria Wien 0:1

04.02.2018 SK Rapid vs. Austria Wien 1:1

06.08.2017 SK Rapid vs. Austria Wien 2:2

23.04.2017 SK Rapid vs. Austria Wien 0:2

23.10.2016 SK Rapid vs. Austria Wien 0:2

Letzer Rapid-Heimsieg im Wiener Derby gegen Austria am 17. April 2016

Der letzte Rapid-Heimsieg über Austria Wien war am 17. April 2016 vor 25.700 Zuschauern im Ernst-Happel-Stadion mit 1:0, Torschütze damals Tomi Correa (58., Assist Louis Schaub). Von der damaligen Mannschaft vor über 6 Jahren sind aktuell im Kader nurmehr Maximilian Hofmann und Christopher Dibon. Rapid-Trainer damals: Zoran Barišić (Co-Trainer Carsten Jancker). Chefcoach Austria Wien: Thorsten Fink (Co-Trainer: Andreas Ogris).

Siehe auch Vorschau-Bericht von Austria Wien.

Fotocredit: Josef Parak & GEPA-ADMIRAL