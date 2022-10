Welch Geschichte zwischen LASK und TSV Hartberg, die um ein weiteres Kapitel reicher ist. Wieder mit Hartberger Happyend! Die Oststeirer seit 7 Spielen gegen die Linzer unbesiegt, würden laut Obmann Erich Korherr am liebsten künftig weiter in der Raiffeisen Arena in Pasching spielen. Das gute "Pflaster Pasching", wo die Blau-Weißen seit März 2020 unbesiegt sind und 5 Spiele in Folge punkteten, drei Mal gar als Sieger vom Platz gingen (2U). Wie am heutigen 8. Oktober 2022 beim 0:3, wobei die Schmidt-Schützlinge in Halbzeit 1 noch mit dem Rücken zur Wand standen, der LASK Chancenwucher betrieb, ehe Hartberg zuschlug.

Rene Kriwak vor seinem 2:0 für den TSV. Dem Ex-Hartberger und LASK-Innenverteidiger Felix Luckeneder bleibt da nurmehr die Zuschauer-Rolle.

"Die Tore, die du vorne nicht machst, bekommst du hinten"...ist eine von landläufigen Fußball-Phrasen. Der LASK produzierte in Halbzeit 1 in dieser Partie der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga Torchancen zuhauf, scheiterte entweder am überragenden TSV-Torhüter René Swete oder den eigenen Nerven, Unkonzentriert und Unvermögen. Ehe die Hartberger eiskalt zurückschlugen, mit Wiederbeginn den Spielverlauf "auf den Kopf stellten" und per Doppelschlag überraschend auf die Siegerstraße einbogen, um allerdings dann auch gegen konsterniert und in Halbzeit 2 zu passiv wirkende Linzer nichts mehr anbrennen zu lassen.

Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann fragte nach bei den überglücklichen Siegern, die in dieser Saison ihren ersten Auswärtssieg feiern...und nebenbei den 36. Geburtstag von Abwehrchef Mario Sonnleitner, dem die erste Worte gehören.

"Haben uns in Halbzeit gerettet - 2. Halbzeit waren wir dann klar besser"

TSV-Abwehrchef Mario Sonnleitner über...

...so stellt man sich einen Geburtstag vor: "Ja, die Mannschaft hat mir heute ein schönes Geschenk gemacht."

...ob man in so einem Spiel Geduld braucht, nachdem es in der 1. Hz. ob diverser LASK-Chancen nach einem Debakel aussah: "Wir haben gewusst, dass sie sehr druckvoll agieren werden. Die ersten 10 Minuten haben wir noch sehr mutig nach Vorne attackiert, dann haben wir uns reindrängen lassen. Sie haben halt Qualität und vor einer Woche fast in Salzburg gewonnen und in der 96. Min. erste den Ausgleich gekriegt. Das ist eine gute Mannschaft und da haben wir uns drüber retten müssen. Wenn wir ein Tor kassieren, wäre es sicher schwierig geworden. So haben wir uns in die Halbzeit gerettet. Aber in der 2. Halbzeit waren wir klar besser. Wir haben natürlich nicht so viel Ballbesitzphasen gehabt wie der LASK, aber wir haben das dann echt clever gemacht und dann auch verdient gewonnen."

...was in Halbzeitpause besprochen wurde und drin war im "Zaubertrank": "Wir haben gesagt, dass wir weiterhin aktiv bleiben wollen und trotzdem vorne attackieren. Denn wenn wir uns zu weit nach hinten drängen lassen, kriegen wir Probleme. Das haben wir dann probiert und so ist auch das erste Tor entstanden."

...was 1. Auswärtssieg mit Mannschaft macht: "Wir haben jetzt 3 Niederlagen gehabt in Serie, doch wissen, dass wir eine gute Mannschaft sind und gute Spieler haben. Aber es ist wie immer und überall, mit Negativerlebnissen fehlt dann hin und wieder der Glaube und Selbstvertrauen. Und dieser Sieg war extrem wichtig, weil er auch überzeugend war und ein 3:0 war, und nicht ein 2:1 und drüber retten. Das wird uns viel Kraft geben."

Keeper & Kapitän René Swete über...

...1. Halbzeit mit starkem Swete und LASK-Torchancenwucher: "Das gehört im Spiel gegen den LASK dazu. Du wirst sie nicht 90 Minuten kontrollieren können. Da gehört halt ein Tormann dazu, der was hält und auch etwas Glück. Das haben wir in Summe gehabt. Aber vlt. haben wir uns das heute auch verdient und erarbeitet."

...2. Halbzeit und sogleich LASK überrascht: "Ich glaube, dass es in der 1. Halbzeit auch größtenteils mutig war, aber da war die individuelle Qualität vom LASK extrem groß. Wenn dann 1-2 Prozent nicht passen wirst du hinten rein gedrückt. In der 2. Halbzeit haben wir dann den Level nochmal nach oben geschraubt und es war dann eine ausgeglichene Partie, in der wir jede Chance genützt haben."

...was in Halbzeitpause besprochen wurde: "Dass die Leistung trotzdem ok war. Der LASK hat natürlich einige Chancen gehabt, wir haben ein bisserl adaptiert. Wir haben es geschafft, dass von neuem umzusetzen und sind heute unserer Linie treu geblieben. Haben einen mutigen Auftritt hingelegt und sind dafür belohnt worden."

...welchen Schub 1. Auswärtssieg gibt: "Siege gegen, egal gegen wen und wo immer einen Schub. Nachdem die Mannschaft auch schon ein bisschen danach gelechzt hat. Das wird natürlich jetzt eine angenehmere Woche, weil du mit einem Erfolgserlebnis rein gehen kannst. Das war ein sehr wichtiges Ergebnis heute und dass wir hier die 3 Punkte mitgenommen haben."

...warum der LASK Hartberg so seit 7 Spielen liegt: "Ich bin nicht so der große Statistik-Fan. Es ist wie es ist und wir freuen uns über die 3 Punkte"

Kroatien-Connection...! Mit Matija Horvat (re.) erzielte ein Innenverteidiger den 3:0-Endstand und bejubelt den Coup in Pasching mit Abwehrkollege Marin Karamoko.

"Sind über neuralgische Zeit drüber gekommen"

TSV-Chefcoach Klaus Schmidt über...

...das Spiel: "Nach 3 Niederlagen am Stück hat das richtig gut getan. Zum einen für die Tabelle und zum anderen für die Moral. Die 1. Halbzeit sind wir ganz gut in das Spiel gekommen, aber dann und mit dem Stangenschuss haben wir ein bisschen Stress gekriegt. Der LASK dann mit einer Unzahl an Standardsituationen, ich meine 9. Es kam mir vor wie 30. Die haben wir dann gottseidank alle wegverteidigt. 2 Mal hat uns die Stange geholfen.

Wir sind über unsere neuralgische Zeit, nämlich Minute 39 bis 48 in der 1. Halbzeit, wo wir in einer Regelmäßigkeit in den letzten Wochen Tore bekommen haben, rüber gekommen und mit 0:0 in Pause. In der 2. Halbzeit haben wir weiter mutig nach Vorne attackiert, waren stets präsent und sind dann immer besser ins Spiel gekommen. Durch das 1:0 ist es uns dann wesenlich leichte gefallen. Mit den ersten beiden Toren sind wir gar nicht mehr großartig in einen Stress gekommen und haben es verdient heimgespielt.

...was er Mannschaft in Halbzeitpause gesagt habe, weil so mutig aus Kabine gekommen: "Wir wissen, dass das nicht unser Spiel ist, uns zu verstecken bzw. hinten rein stellen und warten, was passiert. Das ist nur Reagieren. Wenn es uns gelingt, aktiv im Spiel zu sein, funktioniert das auch ganz gut. Wir haben auch die Spieler dafür und uns speziell in den letzten Wochen auch unter Wert geschlagen. Heute sind wir dafür belohnt worden. Wir als Mannschaft, wo ich als Trainer davor stehe, haben uns entschieden, mutig aufzutreten. Deswegen bin ich heute auch stolz. Obwohl wir in der 1. Halbzeit in der Kist´n waren, doch dass wir dann noch mal draufgedrückt haben."

...Auswirkungen des Coup beim LASK: "Der Sieg war enorm wichtig, dass wir den Anschluss nach vorne bekommen. Nach der letzten Niederlage und dem Sieg von Altach in Ried hat man schon zum zurückschauen angefangen - das ist kein gutes Zeichen. Wenn die Mannschaft dann trotzdem nach vorn marschiert und die Möglichkeiten sieht, sich nach vorn zu orientieren, dann macht mich das für die nächsten Wochen zuversichtlich."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL