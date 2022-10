Die Partie der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem SCR Altach gegen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg endet mit 2:3 (0:0). Eine Partie mit viel Zündstoff wegen diverser strittiger Szenen....emotionsgeladen dementsprechend auch die Statements zu diesem Match - siehe nachfolgend.

Klose: "Für mich war der Ball drinnen"

Miroslav Klose (Trainer SCR Altach) über...

...ob er auf dem Münchener Oktoberfest war und sich dort verkühlt hat: „Das muss ich ehrlicherweise zugeben, beides trifft zu“



…die Partie: „Es war knapp. Aber den Mut, das Selbstbewusstsein und wie wir mit den Rückschlägen umgegangen sind, da sind wir schon weitergekommen. Ich hatte immer das Gefühl, dass noch ein Tor fallen kann. Das war in den letzten Spielen nicht so. Irgendwann kommt das Glück auch wieder mal zurück.“



…den nicht gegeben Treffer von Nuhiu: „Für mich war der Ball drinnen. Das ärgert einen, denn es hätte uns gutgetan 1:0 in Führung zu gehen. Das war auch unser Ziel mal in Führung zu gehen, damit das Selbstbewusstsein zurückkommt. Ich bin aber davon überzeugt, dass sich die Saison immer ausgleicht.“



…wieviel Positives kann man aus der Partie mitnehmen: „Viel. Ich muss den Jungs ein Riesenkompliment machen, weil das, was ich sehen wollte, habe ich heute gesehen. Ich möchte keinen einzelnen Spieler rauspicken, weil das war für mich heute eine Mannschaftsleistung. Ich bin sehr stolz auf die Jungs.“

"Salzburger waren heute zu knacken"

Atdhe Nuhiu (SCR Altach) über..

…die Partie: „Ich bin ein wenig enttäuscht, weil die Salzburger waren heute zu knacken. Sie haben eine super Mannschaft und werden immer wieder Spiele gewinnen, aber heute wären sie zu knacken gewesen. Deswegen tut es umso mehr weh. Ich bin aber stolz auf die Mannschaft, wie sie heute alles reingehaut hat. Normalerweise wenn man zwei Tore gegen Salzburg macht, sollte man es auch über die Bühne bringen.“



…die strittige Szene über seinen nicht gegebenen Treffer: „Den Ball habe ich auch hinter der Linie gesehen. Ich muss es mir aber ankreiden, weil ich muss den Ball zu hundert Prozent reinhauen, dann gibts dieses Thema nicht. Fakt ist aber, wenn man andere Bilder sieht, ist der Ball hinter der Linie. Wir haben doch einen VAR und das ist immer die alte Leier. Wir haben den VAR, wir haben aber keine Torlinientechnologie… entweder machen wir es ganz oder gar nicht.“



…den nicht gegebenen Elfmeter für Salzburg: „Wenn es ein Elfmeter ist, dann muss man es auch pfeifen. Da gibt es keine Diskussion. Wir haben doch diese Hilfe und es wird nicht benutzt. Er steigt ihm natürlich drauf, darüber brauchen wir nicht diskutieren, aber bevor er an den Ball kommt, kommt er auch schon ein bisschen ins Stolpern. Es ist nicht so, als hätte er aus dieser Situation einen Torschuss kreiert.“

„War eine richtige Schlacht“

Matthias Jaissle (Trainer Red Bull Salzburg) über...



…die Reaktion von Tiara gegen Nuhiu: „Er darf sich nicht hinreißen lassen so zu reagieren. Es war insgesamt ein hitziges Duell und da muss er dazulernen. Der Schiedsrichter hat es sich aber ja auch extra nochmal angeschaut.“



…die Partie: „Wer hier im Stadion war, hat gemerkt, dass es nicht möglich war sauberen und vor allem flachen Fußball zu spielen. Es war eine richtige Schlacht. Ich bin aber stolz auf die Truppe, weil das musst du erstmal machen. Neun neue Jungs in der Startelf und sie haben diesen Fight hier angenommen. In Summe haben wir auch die hochkarätigeren Chancen gehabt. Es war bis zum Ende aber eine enge Kiste, trotzdem aber ein verdienter Sieg.“



…Maximilian Wöber: „Es ist genau das, wie bei vielen anderen Spielern auch. Sie haben jetzt die Möglichkeit sich zu zeigen, zu spielen auf höchstem Niveau. Jetzt war es im Ligaalltag, aber gegen einen Gegner, der uns alles abverlangt hat, speziell über die Zweikampfhärte. Er hat es heute sehr gut gemacht, wie viele andere Spieler auch.“



…die kommende Partie gegen Zagreb: „Ich habe jetzt schon Vorfreude. Es werden wieder Spiele auf Augenhöhe, speziell jetzt gegen Zagreb. Wir fliegen jetzt zum Glück nach Zagreb mit einer breiten Brust, wissen aber, dass es ekliger wird als im Hinspiel. Dinamo wird alles dagegen tun, um uns ins Spiel kommen zu lassen. Sie wollen die 3 Punkte Zuhause einsacken, aber wir haben auch was vor.“

"...das ist nicht immer unser Spiel"

Maximilian Wöber (Red Bull Salzburg) über...

…warum sich Salzburg schwergetan hat: „Wenn man sich die Platzverhältnisse anschaut und wie der Ball lauft, ist es von Anfang an ein Kampfspiel geworden. Altach ist da auf Augenhöhe mit uns. Kämpfen, laufen und beißen kann jedes Team, deswegen haben wir uns schwergetan unsere Dominanz am Platz zu bringen. Altach ist eine richtig coole Truppe, die einfach alles reinhaut und das merkt man einfach. Es war von Anfang an ein Spiel über den 2. Ball und viele hohe Bälle. Das ist nicht immer unser Spiel. Auch wenn wir das sonst verwenden und für das Umschaltspiel verwenden. Nur kämpfen wollen wir auch nicht und deswegen haben wir uns heute ein bisschen schwerer getan.“

…dass er gegen Zagreb auf der Bank war: „Das tut natürlich weh und ist nie schön, wenn man sich denkt, dass man eine gewisse Rolle hat. Aber das gehört zum Fußball dazu. Ich habe heute eine gute Antwort gegeben mit einem Tor und einem Assist. Am Dienstag werden wir schauen, wie die Karten gemischt sind.“

"Ist das ein Pop-Art Schiedsrichter?"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…den nicht gegeben Treffer von Nuhiu: „Für mich war im ersten Moment der Ball ziemlich klar hinter der Linie, aber in Österreich haben wir keine Torlinientechnologie. Nichtsdestotrotz wenn ein kleiner Restzweifel besteht, verstehe ich wenn der VAR nicht eingreift, weil auf ein Tor zu spekulieren und ohne Beweis zu geben. Ich hätte das Tor gegeben.“



…den nicht gegebenen Elfmeter für Salzburg: „Das ist für mich absolut unverständlich. Was ist das für ein Schiedsrichter, der sowas nicht gibt. Ist das ein Pop-Art Schiedsrichter? Haben sie den von der Straße hergeholt? Hat der nichts mit Fußball zu tun? Das kannst du keinen Fußballfan mehr erklären. Da fehlt mir absolut das Verständnis. Es wird langsam Zeit, dass wir was im Schiedsrichterwesen reformieren.

Es gibt so viele Entscheidungen im Fußball, wo man diskutieren kann. Das war aber für mich schwarz oder weiß und deswegen kann ich es nicht verstehen, wieso es wir in Österreich nicht schaffen, solche glasklaren Entscheidungen zu pfeifen. Frag hundert Leute, 99 werden dir sagen, es ist ein klarer Elfmeter, nur der eine sitzt bei uns immer im VAR-Studio. Das geht sich irgendwo nicht aus.“



…die Szene zwischen Nuhiu und Diarra: „Die Hand hat dort nichts verloren und dann muss der Junge vom Feld gestellt werden. Das ist eine klare Tätlichkeit. Die Hand hat im Gesicht eines Gegenspielers nichts verloren.“



…VAR: „Es wird hier Geld in die Hand genommen für einen VAR in Österreich, dann lass es uns lieber zusperren, weil es funktioniert gar nicht. Sperren wir das lieber alles zu und investieren wir es lieber in Torlinientechnik oder spenden wir das Geld. So wäre es besser angelegt als im VRR, weil es wird schon langsam langweilig.“

