Kräftemessen zwischen Vorjahres-Aufsteiger gegen aktuellen Aufsteiger. SK Austria Klagenfurt gegen SC Austria Lustenau endet mit 2:1 (1:0). Der Erfolgslauf der Kärtner Violetten geht weiter, die Unserie der Vorarlberger auch. Die wichtigsten Statements zu dieser Partie des 11. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.



Man of the Match: Mit seinem (für ihn nicht alltäglichen...) Doppelpack bescherte Kosmos Gkezos (li.) Austria Klagenfurt gegen Pius Grabher und Aufsteiger Austria Lustenau den nächsten Dreier.

"Er ist mittlerweile ein wichtiger Baustein der Mannschaft"

Peter Pacult (Trainer Austria Klagenfurt) über...

...die Partie: „Mit der Arbeitseinstellung war ich zufrieden, mit dem Spiel haben wir in den letzten Wochen einiges besser gemacht. Lustenau hat es heute wirklich toll gemacht. Nach dem 2:0 hatten wir eigentlich eine riesige Chance und dann hätten wir fröhlicher ausgeschaut. So ist es nochmal eng geworden, aber nichtsdestotrotz muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie in so einer Situation dagegenhalten kann und trotz allem als Sieger vom Platz geht.“



…die Leistung von Doppeltorschütze Gkezos: „Es freut mich für ihn, weil er doch einiges gelernt hat in den letzten eineinhalb Jahren. Wie ich gekommen bin, hat die Situation nicht so ausgeschaut, wie es jetzt ist von seiner Einstellung her. Er hat sich weiterentwickelt und ist mittlerweile ein wichtiger Baustein in der Mannschaft.“

"...das war wahrscheinlich das letzte Mal in der Jugend der Fall"

Kosmas Gkezos (Austria Klagenfurt) über die Partie: „Um ehrlich zu sein habe ich schon lange auf mein 1. Tor gewartet. Der gemeinsame Jubel mit den Teamkollegen und mit den Fans fühlt sich einfach unglaublich gut an.“



Thorsten Mahrer (Austria Klagenfurt) über die Leistung von Gkezos: „Ein Wahnsinn, dass er zweimal trifft. Das war wahrscheinlich das letzte Mal in der Jugend der Fall. Es freut mich riesig für ihn. Sonst ist er ein Defensivkünstler, aber heute hat er in der Offensive zugeschlagen.“



Christopher Wernitznig (Austria Klagenfurt) über die Mannschaft: „Unsere größte Stärke ist der Teamgeist. Wie wir zusammenhalten, auch abseits vom Platz ist überragend. Mit viel Selbstvertrauen ist es immer leichter zu spielen.“



Matthias Imhof (Geschäftsführer Sport Austria Klagenfurt) über...

...Andy Irving: „Er hat eine Mannschaft gesucht, die intakt ist. Er hat er das auch gebraucht, weil er noch ein junger Spieler ist. Er ist auch die zentrale Figur in unserem Spiel.“

"Werden in ein bis zwei Wochen zu dem Thema was vermelden"

…eine Vertragsverlängerung von Trainer Peter Pacult: „Ich bin in sehr engem Austausch mit dem Peter und denke, das wir zeitnah in den nächsten ein bis zwei Wochen zu dem Thema etwas vermelden werden. Der Peter weiß, was er an uns hat, und wir wissen, was wir am Peter haben. Ich glaube, es werden keine langen Gespräche werden, bis es zu einer Entscheidung kommt und diese Entscheidung wird positiv sein.“

Weiter im Flow und auf der Sieger-Straße: Irving, Gkezos, Kapitän Pink und die Violetten vom Wörthersee.

"Das war ausgezeichnete Leistung von uns"

Markus Mader (Trainer Austria Lustenau) über...

…die Partie: „Ich habe eine überlegene Mannschaft gesehen, die ein tolles Positionsspiel fabriziert hat, die den Ball schön laufen lassen hat zwischen den Sechzehnern, einen starken Fußball gezeigt hat und das war heute nicht Klagenfurt.“



…welche Worte hat er nach der Partie an seine Mannschaft gerichtet: „Das war eine ausgezeichnete Leistung von uns. Der Unterschied waren die Standardsituationen, da haben wir gewusst, dass sie Stärken haben. Ansonsten habe ich nicht viel vom Gegner gesehen. Schlussendlich gewinnt aber der, der die Tore macht.“

Klagenfurter Körpersprache stimmt

Marc Janko (Sky Experte) über...

...Markus Mader: „Er ist ein Trainer, unter dem ich auch auf jeden Fall gerne gespielt hätte.“



…Austria Klagenfurt: „Es war heute nicht der ganz glanzvolle Sieg, aber ein wichtiger Sieg für die Klagenfurter. Es ist ihnen auch bewusst, dass man sich jetzt nicht zurücklehnen kann. Ich glaube, dass sie sich durchaus Chancen ausrechnen, dass man es wieder in die Top 6 schafft.“



…den Zusammenhalt innerhalb der Klagenfurter Mannschaft: „Wie sie sich unterstützen, auch wenn Bälle mal nicht so gespielt werden, wie es sich jeder wünscht. Von der Körpersprache merkt man es einfach, wenn man dieser Mannschaft zuschaut, dass einiges stimmt.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL