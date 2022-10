"SEHNSUCHT SIEG" im Allianz Stadion (eröffnet im Sommer 2016) in Hütteldorf für den SK Rapid im Wiener Derby, in dem die Grün-Weißen seit 6 Jahren und 9 Partien (6U, 3N) gegen Austria Wien auf einen vollen Heimerfolg warten. Im 10. Anlauf soll es heute in Runde 11 der ADMIRAL Bundesliga - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - und vor der Saison-Liga-Rekordkulisse von 26.000 Besuchern diese Start-Elf schaffen...demgegenüber jene der Violetten vom Verteilerkreis - siehe nachfolgend! Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com und gewinne.

Erst galt es für einige Helfer noch eine Ente einzufangen, die sich rund 2 Stunden vor dem Match im Oktober-Sonnenschein auf dem Rasen des Allianz Stadions niedergelassen hatte und zäh ihren gewählten Platz auf der "Wiese" einhielt.

Nun dürfen sich nachfolgende Protagonisten aufwärmen:

SK Rapid Wien: Hedl - Koscelnik, Querfeld, Sollbauer, Auer - Kerschbaum, Pejic - Zimmermann, Grüll - Druijf, Burgstaller (K). Trainer: Ferdinand Feldhofer.

FK Austria Wien: Früchtl - Ranftl, Galvao, Mühl (K), Martins - Fischer, Braunöder, Jukic - Gruber, Huskovic, Fitz. Trainer: Manfred Schmid.

Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber aus Linz; Zuschauer: 26.000 (AUSVKERAUFT).

🗯️ „Ich glaube, das wird ein richtig geiles Match!“

— Matthias Braunöder vor dem #Derby am Sonntag #faklive #SCRFAK pic.twitter.com/rAoEcCQKDT — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) October 8, 2022

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL