Der favorisierte Fünfte RZ Pellets WAC gegen Schlusslicht und Underdog SV Guntamatic Ried endete überraschend mit 1:2 (0:2). Siehe auch Spielbericht und Spezial-Beitrag zum Eigentor des Jahres samt VIDEO! Nachfolgend die wichtigsten Statements zu dieser Partie des 11. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga. Darunter WAC-Chefcoach Robin Dutt mit einer klaren Ansage in punkto "Trainer-Treue"!

Patzte beim 0:2 durch Tin Plavotic und verfehlte den Cornerball von Stefan Nutz: der 28-jährige Essener Keeper Hendrik Bonmann.

„Insgesamt sind wir kollektiv sehr schlecht aufgetreten““

Robin Dutt (Trainer WAC) über...

...die Partie: „Es wird kein einmaliger Ausrutscher sein, es darf nur nicht so oft sein. Innerhalb der Saison bei 22 Spielen im Grunddurchgang und 10 im Playoff ist es normal, dass man ein paar Spiele dabei hat, wo es so passiert, wie heute. Es ist halt schwer zu akzeptieren, wenn man die letzten Spiele stark gespielt hat.

Kompliment aber an den gegnerischen Trainer. In so einer Situation die Mannschaft so zu bringen, also ein Kompliment an den Kollegen. Vielleicht ist das auch eine Nachricht für alle anderen da draußen: Lass die Trainer in Ruhe arbeiten. Dass er es trotz dem Druck so hinbekommen hat, da muss ich dem Kollegen ein großes Kompliment aussprechen.“



…die schwache Leistung: „Wir haben kaum einen Spieler heute dabeigehabt, der eine Normalform hatte. Nach 10 Minuten hatten wir Ballverluste, die wir in dieser Form eigentlich nie hatten. Es war kein guter Eindruck.“



…eine Erklärung für den schlechten Auftritt: „Es ist schwer eine pauschale Erklärung zu finden. Bei jedem einzelnen Spieler liegen unterschiedliche Situationen vor. Insgesamt sind wir kollektiv sehr schlecht aufgetreten.

Aufmundernde Worte von Routinier Stefan Nutz, der mit seinem Cornerball für das 2:0 von Tin Plavotic mal wieder einen Assist beisteuerte, für Matthias Gragger, der ein Jahrhundert-Eigentor erzielte in der Nachspielzeit.

„Es ist sehr viel abgefallen“

Christian Heinle (Trainer SV Ried) über...

…den Sieg: „Es ist sehr viel abgefallen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube schon, dass wir in den ersten Spielrunden mit ein bisschen mehr Glück den ein oder anderen Punkt hätten holen sollen. Die ganze Kritik bis jetzt ist gerechtfertigt, weil du brauchst einfach Punkte, egal wie du spielst. Wir haben heute eine sehr gute Balance gefunden mit den alten Tugenden. Das hat heute richtig gut funktioniert.“



…Lebenszeichen der SV Ried: „Das Lebenszeichen war notwendig, indem wir einfach Punkte geholt haben. Heute machst du mal das 1:0 und führst dann, dann hat die Mannschaft eine Brust bekommen. Man hat heute gesehen, dass Dinge leichter gehen die vorher schwieriger waren. Es ist nur ein Befreiungsschlag gewesen, aber wir wissen, dass das der erste Step war.“



…das kuriose Distanzschuss-Eigentor durch Matthias Gragger: „Die letzten Minuten hat er alles wegverteidigt. Das war extremes Pech, wahrscheinlich eine Jahrhundertaktion. Aber wir werden ihn jetzt natürlich aufbauen.“



…die Bedeutung des Sieges für seinen Stellenwert: „Der Druck wird immer noch hoch sein, weil wir haben ein großes Ziel, nämlich den Klassenerhalt. Das wird noch lange so dahin gehen und bis wir das nicht geschafft haben, wird der Druck von außen immer da sein. Wir werden auch unseren Weg unbeirrt weitergehen und schauen, dass wir überall besser werden, damit wir eine erfolgreiche Zukunft gestalten können.“

„Hat uns heute jeder da draußen abgeschrieben“

Samuel Sahin-Radlinger (SV Ried-Torhüter) über...

…die Partie: „Es freut mich, dass ich nach so einer langen Zeit wieder mit einem Grinsen im Gesicht dastehe. Heute haben wir echt nichts zum Verlieren gehabt. Es hat uns heute jeder da draußen abgeschrieben. Wir haben gewusst es wird eine brutal schwierige Partie für uns. Der Anfang ist nicht viel für uns gegangen und dann mit dem Tor haben wir eine Brust bekommen. Dann machen wir auch endlich mal ein 2:0 und hatten die Partie wirklich gut im Griff. Zum Schluss bekommen wir dann ein blödes Tor, aber das drückt unsere Stimmung auf keinen Fall.“



…das Eigentor: „Er hat versucht den Ball zu mir zurückzuspielen und entweder war es ein Platzfehler oder er hat viel zu fest draufgehaut. Ich habe schon gesehen, dass es knapp wird und weil ich leider gelb vorbelastet bin, bin ich auch nicht mit der Hand hingegangen. Ein kleiner Schönheitsfehler heute“



…Sieg auslösen kann: „Wir müssen diese Leistung jetzt in die nächsten Spiele mitnehmen. Heute haben wir gesehen, dass wir Fußball spielen können.“



…defensivere Ausrichtung: „Wir haben heute wirklich wenig zugelassen. Hinten sind wir echt gutgestanden und es ist sicher ein Schlüssel. Ohne gute Defensive gewinnst du keine Spiele und von dem her werden wir da weiter dran arbeiten.“

"Haben Spiel für sie richtig ekelhaft gemacht"

2:0-Torschütze Tin Plavotic (SV Ried) über...

…die Partie: „Die Erleichterung ist sehr groß. Alle warten schon lange auf die 3 Punkte und jetzt haben wir sie endlich, so müssen wir weitermachen.“



…was heute besser funktioniert hat: „Wir sind da einfach kompakter gestanden. Wir sind auch ein paar Meter tiefer gewesen, aber wir haben einfach zusammen kompakt gearbeitet.“



…schwachen WAC: „Wir haben das Spiel für sie einfach richtig ekelhaft gemacht. Wir sind tiefer gestanden und dann kommst du halt schwer durch.“



…die kommenden Wochen: „Man sieht einfach, dass es geht. So müssen wir weitermachen.“

„Es war ein kurzer Schockmoment"

Matthias Gragger (SV Ried) über sein Eigentor: „Es war ein kurzer Schockmoment. Das hat es nochmal unnötig spannend gemacht. Wichtig sind aber die 3 Punkte. Der Ball hüpft einfach deppert auf. Das passiert und ich muss es mitnehmen.“



Thomas Reifeltshammer (Sportlicher Leiter SV Ried, vor dem Match) über..

…ob Unruhe im Verein herrscht: „Es ist ganz normal, dass Unruhe herrscht in einer Phase. Da muss man aber Ruhe bewahren. Ich verstehe jeden, der in so einer Phase unruhig wird. Der Verein hat 3 harte Jahre in der 2. Liga hinter sich und deshalb ist es nicht so leicht, dass man in so einer Phase ruhig bleibt. Das Wichtigste und das Entscheidende sind, dass alle dahinterstehen.“



…ob der Verein noch hinter dem Trainerteam steht: „Ich bin tagtäglich im Trainingszentrum dabei und sehe, wie die Jungs arbeiten mit dem Trainerteam und das stimmt mich absolut positiv. Wir haben jetzt 10 Runden gespielt, dazu kommen ein paar rote Karten, drei Schwerverletzte, zwei Operationen und das erschwert natürlich die Arbeit. Daher verstehe ich absolut das Trainerteam, dass es keine leichte Zeit ist.

Wir sind jetzt aber natürlich in einer Phase, wo langsam das Ergebnis passen sollte. Schon langsam sollten wir Punkte liefern und überzeugt sein von dem Weg, den wir gehen.“

"Dafür kämpfe ich auch im Verein"

…ob er im Transfersommer falsche Entscheidungen getroffen hat: „Ich bin sicherlich auch mitbeteiligt an der ganzen Geschichte. Natürlich ist Christoph Monschein ein Spieler, der schon in der Bundesliga bewiesen hat, dass er Tore machen kann. Im Moment ist er bei uns eher unglücklich, aber wir unterstützen auch den Christoph, dass er da wieder hinkommt und seine Tore macht.

Was Ante Bajic betrifft, er ist natürlich ein Spieler gewesen, der unseren Verein jahrelang geprägt hat, speziell in der 2. Liga. Das hat natürlich wehgetan, aber für das sollten wir auch stehen, dass wir solche Spieler ausbilden und für gutes Geld verkaufen. Das war heuer beim Ante seit langer Zeit mal wieder der Fall, dass wir für einen Spieler mal eine Summe bekommen haben, die man sinnvoll investieren kann. Dafür kämpfe ich auch im Verein.“

"War für WAC Spiel zum Vergessen"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…SV Ried: „Das erste Tor war wunderschön herausgespielt und das zweite war eine gnadenlose Standardsituation. In der jetzigen Situation war dieser Sieg extrem wichtig. Man hat auch gesehen bei einer jungen Mannschaft, wie beim WAC, wenn sie schon glauben, dass sie zu gut sind, denn es war heute eine richtig schlechte Darbietung.“



…WAC: „Sie haben fast keine Torchance gehabt, obwohl sie in den letzten Wochen immer gefährlich waren. Heute haben sie eigentlich gar keine Abschlussschwäche gehabt, weil sie keine Abschlüsse hatten. Das war ein Spiel zum Vergessen. Nächste Woche muss es anders ausschauen.“

