Der Hütteldorfer Heimkomplex seit Eröffnung des neuen Allianz Stadions im Wiener Derby hält an. Auch im 10. Aufeinandertreffen seit Sommer 2016 kann der SK Rapid gegen die Austria daheim nicht gewinnen. Nach gleich 4 Mal 1:1 in 2021/22 gab es in der 337. Neuauflage der emotionsgeladenen Prestige-Partie diesmal einen Sieger: die Violetten. Von wegen müde Eurofighter! Nach der 0:3-BL-Niederlage vs. Sturm Graz und 0:5 in der Conference League bei Villarreal rafften sich die Schmid-Schützlinge auf, bewiesen Moral & Charakter und siegten im Top-Spiel der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit 2:1. Nachfolgend Statements!

Derby-Fight bis in die Haarspitzen und um jeden Zentimeter, ob am Boden oder in der Luft: hier praktiziert von Muharem Huskovic (li.), der nach Gruber-Assist die Austria früh in Führung brachte (4.). Rechts Rapids Innenverteidiger Leopold Querfeld.

„Schlechter kann man nicht starten“

Ferdinand Feldhofer (Rapid-Coach) über...

...die Niederlage: „Schlechter kann man nicht starten. Wir sind beinhart bestraft worden für unsere Fehler. Aufgrund diesen schnellen 2:0 Rückstand haben wir auch nicht wirklich ins Spiel gefunden.“



…den frühen Rückstand: „Natürlich ist es nicht so, dass man einen schnellen Rückstand ausbessern kann, aber wir hatten die Chance zum Ausgleich und wir haben sie nicht gemacht. Schlussendlich waren dann einige Entscheidungen direkt nach der Pause gegen uns. Ein eventueller Elfmeter wurde für uns nicht gegeben. Unterm Strich hat es nicht gereicht in der ersten Halbzeit. Wir waren nicht griffig genug und nicht mutig genug. Ich denke, es war der schnelle Rückstand und in der zweiten Hälfte wollten wir ein schnelleres Tor erzielen. Das ist uns nicht geglückt und somit haben wir verloren.“



…ob die Kreativität gefehlt hat: „Der Gegner hat es richtig gut gemacht. Wir hatten nicht die beste Zeit in der ersten Halbzeit und haben oft schlechte Entscheidungen getroffen. Im Positionsspiel gegen den Ball und mit dem Ball waren wir etwas zu weit auseinander. Wir waren auch nicht mutig genug hier den Abstand zu verringern. Wenn wir Platz hatten, attackierten wir die Tiefe nicht konsequent genug. Somit haben wir in der ersten Halbzeit nicht gefährlicher agieren können.“



…was in der 2. Hälfte besser funktioniert hat: „Wir haben dann zwei Wechsel vollzogen und probiert noch aktiver zu sein und wieder mutig zu agieren. Das ist uns geglückt, aber das Tor ist uns viel zu spät gelungen.“



…die Gründe der schwachen Leistungen: „Es ist ein Zeichen, dass wir noch nicht so gefestigt sind, damit wir in einen Lauf kommen und in eine Konstanz.“



…ob es bei Rapid wieder unruhiger wird: „Ich rechne mit gar nichts. Ich konzentriere mich darauf, was ich beeinflussen kann, und das werde ich auch machen.“

"Zwei Tore waren absolute Geschenke"

Maximilian Hofmann (SK Rapid) über...

…die Partie: „In der 2. Hälfte hat zu viel gefehlt, um endlich den Derbysieg zu holen. Es war einfach in allen Belangen zu wenig vor allem in der 1. Halbzeit. Wir haben uns so viel vorgenommen und die ganze Woche uns auf den Gegner eingestellt und dann eigentlich genau das nicht umgesetzt. Wir haben absolut keine 2. Bälle gehabt. Mit dem Ball gab es keine Ruhe. Wir haben es der Austria zu einfach gemacht. Die zwei Tore waren absolute Geschenke. Da bist du im eigenen Stadion 2:0 hinten, obwohl du dir so viel vornimmst. Das ist einfach brutal ernüchternd und brutal enttäuschend. Es tut weh im eigenen Stadion wieder nicht zu gewinnen.“



…was gefehlt hat: „Wir haben unter der Woche wirklich viel gesprochen und geredet, wieviel nicht am Spiel steht, dass wir das Derby gewinnen wollen und mit einer breiten Brust rausgehen. Wir haben doch eine verbesserte Leistung in den letzten Wochen gezeigt und jetzt hat sich jeder versteckt. So hat es sich durchgezogen und so war die Austria in der ersten Hälfte in allen Belangen überlegen. Es ist schwer zu verstehen und tut brutal weh. Wieder nicht daheim zu gewinnen, ist unfassbar.“

"Durch VAR hat Gerechtigkeit gesiegt"

Bernhard Zimmermann (SK Rapid) über...

…die Partie: „In der 1. Halbzeit haben wir ein bisschen verschlafen. Es war aber ein Derby und jeder muss da sein ab der 1. Minute an. Das waren wir leider nicht und deswegen sind wir in Rückstand geraten.“



…wieso man die 1. Hälfte verschlafen hat: „Wir haben es auch schon oft in den letzten Wochen gehabt, dass wir nicht von Anfang an nicht da waren. An den müssen wir arbeiten und das werden wir auch.“



…seinen nicht gegebenen Elfmeter: „In der Schnelle hätte ich schon gedacht, dass es ein Elfmeter war. Das geht aber alles so schnell, da weiß ich nicht einmal, ob eine Berührung da war. Dadurch, dass wir einen Videoschiedsrichter haben, hat die Gerechtigkeit gesiegt. Ich hätte aber gerne den Elfer mitgenommen.“



Guido Burgstaller (SK Rapid) über die Entwicklung bei Rapid (in Video-Beitrag): „Es geht in die richtige Richtung. Wir leben gerade so eine kleine Entwicklung durch. Da müssen wir jetzt die nächsten Steps setzen.“

Auch im 10. Bundesliga-Match im Allianz Stadion haben die Violetten vom Verteilerkreis Grund zum Jubeln: Andreas Gruber mit 2:0-Elfer-Torschütze Dominik Fitz.

"Waren in 1. Hälfte klar bessere Mannschaft"

Manfred Schmid (Trainer Austria Wien) über...

…die Partie: „In der 1. Hälfte waren wir klar die bessere Mannschaft. Wir sind früh in Führung gegangen und haben das 2. Tor gemacht, haben dann noch den ein oder anderen Sitzer gehabt. In der 2. Hälfte hat man gemerkt, dass wir am Donnerstag gespielt haben. Rapid ist mit sehr viel Intensität aus der Kabine gekommen. Ich habe nicht wirklich gefühlt, dass sie zwingend werden. Mit dem Gegentor ist es nochmal enger geworden.“



…wie der Sieg einzuordnen ist: „Für die Mannschaft ist es ein großartiger Tag heute. Die Mannschaft hat es sich verdient. Nach diesen beiden Watschen, die sie bekommen haben, so wieder aufzustehen, da kann ich nur den Hut ziehen. Das hilft uns natürlich für die nächsten Wochen sehr.“



…den Sieg: „Es ist enorm wichtig. Es freut mich für die Mannschaft, wenn ich sehe, wie sie Tag für Tag arbeiten, was das für eine Gruppe ist und was für ein Zusammenhalt da ist. Auch nach Rückschlägen halten die Jungs zusammen. Das hat man heute eindrucksvoll gesehen. Es ist ein ganz wichtiger Sieg für uns und mein erster Derbysieg. Umso schöner, dass er hier heute passiert ist, im vollem Haus.“

"Haben kämpferische Leistung vom Allerfeinsten gebracht"

Dominik Fitz (Austria Wien) über...

…das Derby: „Jetzt im Moment sind die Emotionen unglaublich. Ein Derby zu gewinnen, es gibt nichts Schöneres. Gott sei Dank, haben wir es heute geschafft. Wir haben eine kämpferische Leistung vom Allerfeinsten gebracht. Wir haben die erste Halbzeit überragend gespielt. In der zweiten Hälfte haben wir so gut wie alles wegverteidigt. Unterm Strich geht der Sieg in Ordnung.“



…die positive Leistung: „Wir geben nie auf und machen immer weiter. Die letzten zwei Partien haben wir schon wieder aus dem Kopf gestrichen. Wir schauen nach vorne und es sind nur die Partien wichtig, die jetzt kommen.“

"Wahnsinn hier zu gewinnen"

Christian Früchtl (Keeper Austria Wien) über...

…den Derby-Sieg: „Das ist das Geilste überhaupt. Die ganzen Fans haben es sich absolut verdient. Gegen Villareal haben wir nicht gut ausgeschaut, aber sie waren trotzdem da und haben eine super Stimmung gemacht. Heute natürlich wieder auch. Das ist Wahnsinn zu gewinnen hier.“



…die Partie: „In der 1. Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert und in der Zweiten war uns klar, dass wir leiden müssen. Das war nicht ganz der Plan, dass wir so sehr leiden, weil wir haben uns nur hinten reingestellt. Letztendlich ist das scheißegal wie, hauptsache gewinnen.“



…seine Leistung: „Es waren 3 oder 4 Paraden im ganzen Spiel, die waren nicht so schlecht. Wenn wir was sowas gewinnen wollen, dann muss ein Tormann hinten stehen, der die Dinger hält. Das habe ich heute gemacht und deswegen haben wir gewonnen.“



…den Sieg nach zwei Niederlagen: „Man kann immer Spiele verlieren aber das Wichtige ist, wie es unser Trainerteam dann aufgearbeitet hat. Man muss ja nicht immer draufhauen, wenn man verliert. Wir haben Video geschaut und es aufgearbeitet und das kommt dabei raus.“

