Eine ereignisreiche, emotionsgeladene 11. Runde in der ADMIRAL Bundesliga liegt hinter uns. Wie in Rd. 10 war es erneut ein Spieltag der Auswärts-Teams, die gleich 4 Mal siegreich des Gegnes Terrain verließen. Während das "Gesetz der Serie" seit Eröffnung des Allianz Stadions in Hütteldorf im Wiener Derby weiter anhält und der SK Rapid auch im 10. Anlauf gegen Austria Wien nicht gewinnen konnte, diesmal gar 1:2 unterlag, bleibt auch für den TSV Hartberg die Raiffeisen Arena in Pasching ein "Erfolgs-Pflaster" und der LASK Lieblingsgegner. Auch Sturm Graz prolongierte seine Erfolgs-Heimserie gegen die WSG Tirol (5 Spiele = 5 Siege), während die des WAC gegen die SV Ried jäh gestoppt wurde. Die Innviertler zwar weiter Schlusslicht, doch feiern ihren ersten Saison-Auswärtssieg und den ersten seit 12. Dezember 2015 in der Lavanttal Arena. Ein 1. Befreiungsschlag. Hier die Nachlese mit Daten und Fakten

Rene Kriwak und der TSV Hartberg ließen nach drei Niederlagen in Serie aufhorchen und sorgten in Pasching für einen Paukenschlag. Standen die Schmidt-Schützlinge vor der Pause noch mit dem Rücken zur Wand gegen Linzer Einbahnstraßenfußball, schlugen die Ost-Steirer nach der Pause wie "Phönix aus der Asche" kommend gnadenlos und effizient zu.

Hartberger "lieben" Linzer - Horvat & Heil besonders

LASK – TSV Egger Glas Hartberg 0:3 (0:0)

10x ging der LASK in dieser Saison mit 1:0 in Führung - diesmal erstmals nicht. Und nach Rückständen sind die Linzer nicht wiederzuerkennen, lassen Comebacker-Qualitäten vermissen. Während die Hartberger zum 5. Mal in Folge in Pasching punkteten (3 S, 2U) und inkl. Heimspielen seit 7 Duellen unbesiegt gegen die Athletiker sind.

TSV-Stürmer René Kriwak erzielte sein 2. BL-Tor und traf in zwei Spielen in Folge. TSV-Toptorjäger Dario Tadic erzielte 47 BL-Tore für die Hartberger und baute damit den Klubrekord weiter aus. Der 33-Jährige scorte in seinen letzten 6 BL-Einsätzen 5x!

Innenverteidiger Matija Horvat erzielte sein 3. BL-Tor, zwei davon gegen den LASK. Jürgen Heil lieferte seinen 8. BL-Assist, 4 davon gegen den LASK.

LASK-6-Tore-Außenspieler Keito Nakamura gab mit 4 Torschüssen die meisten in diesem Match ab und war einer der wenigen Linzer Lichtblicke über die gesamte Spielzeit betrachtet.

Der Bann bzw. die Torsperre ist gebrochen: im 26. Anlauf scorte Kosmas Gkezos (li.) erstmals in der ADMIRAL Bundesliga. Und weil der 30-jährige Defensivakteur, dessen Klagenfurter Kern-Kompetenz eher das Tore verhindern ist, Geschmack daran fand, schnürte der Grieche gar den Doppelpack.

Schotte Irving geizt nicht mit Tor-Aktien

SK Austria Klagenfurt – SC Austria Lustenau 2:1 (1:0)

Der "Wörthersee-Grieche" Kosmas Gkezos erzielte in seinem 26. BL-Spiel seinen ersten Doppelpack und blieb in seinen ersten 25 Spielen torlos. Der Schotte Andy Irving geizt nicht mit Torbeteiligungen und hatte im 3. BL-Spiel in Folge seine Tor-Aktien drin, in seinen ersten 8 BL-Spielen zusammen hatte der 22-jährige, 1,90-Meter-Mittelfeldspieler zwei direkte Torbeteiligungen.

Christopher Wernitznig lieferte seinen 3. Assist in dieser BL-Saison – so viele gelangen ihm zuvor nur 2011/12 (damals 6 für den FC Wacker Innsbruck).

Anthony Schmid erzielte sein 2. BL-Tor – zuvor traf er in der 1. Runde beim Debüt. Der 22-jährige Yadaly Diaby von der Franzosen-Connection der Lustenauer lieferte in seinem 4. BL-Spiel seinen 1. Assist ab.

Nuhius "Näschen" - Alter schützt vor Toren nicht

CASHPOINT SCR Altach – FC Red Bull Salzburg 2:3 (0:0)

Maximilian Wöber erzielte sein 6. BL-Tor und traf erstmals aus dem laufenden Spiel heraus. Wöber war erstmals in einem BL-Spiel an zwei Toren direkt beteiligt (Tor und Assist). Stürmer Sekou Koita erzielte sein 1. Tor in dieser BL-Saison – auch vergangene Saison traf der damals Langzeitverletzte einmal (in 2 Spielen).

Der 21-jährige ÖFB-Stürmer mit nigerianischer Abstammung - Junior Adamu - erzielte sein 3. Tor in dieser BL-Saison der ADMIRAL Bundesliga – alle auswärts. Altachs Außen Alexis Tibidi erzielte sein 4. Tor in dieser BL-Saison. Der "Speedy" & Leihspieler des VfB Stuttgart scorte in seinen letzten 3 Spielen. Atdhe Nuhiu erzielte sein 6. Tor in dieser BL-Saison – eines mehr als in der gesamten Vorsaison. Mit 5 Kopfballtoren übertraf der 33-jährige Sturmtank aus dem Kosover den Bestwert der Vorsaison von Ex-WSG Tirol-Torjäger Giacomo Vrioni (4) bereits jetzt. Wenn die Rieder Stürmer derzeit (noch) eine "Tor-Blockade" haben, muss halt ein Innenverteidiger ran: Tin Plavotic brachte mit seinem Kopfballtor zum 2:0 im Lavanttal, wenn auch begünstigt von WAC-Keeper Hendrik Bonmann, die Innviertler auf die Siegesstraße zum ersten Saison-Dreier in der Fremde. Schon wieder: Goalgetter Gragger mutiert zum WAC-Torjäger RZ Pellets WAC – SV Guntamatic Ried 1:2 (0:2)

Der Rieder Leo Mikic erzielte sein 7. BL-Tor und traf zum 2. Mal in Folge vor der Halbzeitpause, davor immer nach der Pause. SVR-Innenverteidiger Tin Plavotic hatte seine vierte direkte Torbeteiligung in dieser BL-Saison (2 Tore, 2 Assist) und ist damit Topscorer der SV Guntamatic Ried. Stefan Nutz - in der vergangenen Saison Assistgeber vom Dienst bzw. in Serie - lieferte in dieser BL-Saison erst seine 2. Torvorlage ab – beide im Oktober und nach Eckball.

Der fleißige, doch weiter glücklose SVR-Stürmer Christoph Monschein gab 4 Schüsse ab (ein Mal Aluminiumtreffer) – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Der WAC profitierte zuletzt am 12. Februar 2022 von einem gegnerischen Eigentor in der ADMIRAL Bundesliga – damals war es ebenfalls Matthias Gragger. Das Rieder Eigentor war das 200. Tor in dieser BL-Saison.

Stankovič macht´s am liebsten zuhause - Schulz lieber auswärts

SK Puntigamer Sturm Graz – WSG Tirol 2:1

Sturm-Leistungsträger Jon Gorenc Stankovič erzielte sein 8. BL-Tor, 7 davon durch den 26-jährigen Slowenen in Heimspielen. Manprit Sarkaria lieferte seinen 2. Assist in dieser BL-Saison – beide vor der Halbzeitpause und nach Eckball.

Der Ex-Wattener David Schnegg erzielte sein 3. BL-Tor – alle vor der Halbzeitpause. Seine ersten 2 Tore erzielte der Linksverteidiger noch für die WSG Tirol.

Der Berliner bei den Tirolern - Kofi Schulz - erzielte sein 6. BL-Tor und traf immer auswärts. Der Däne bei den Tirolern Bror Blume lieferte seinen 3. BL-Assist – zwei davon gegen den SK Puntigamter Sturm Graz.

Die Spiel-Datenbank im 337. Wiener Derby sah den SK Rapid in einigen Werten vorn, doch das Spiel gewann die Austria - auch dank des frühen Doppelschlags in den ersten 17 Minuten (0:1 Huskovic in der 4., 0:2 Fitz per Elfer in der 17. Min.).

Andreas Gruber setzt die Scorer-Punkte-Benchmark bei Violetten

SK Rapid Wien – FK Austria Wien 1:2 (0:2)

Muharem Huskovic erzielte sein 3. BL-Tor – sein erstes in dieser Saison. Erstmals traf der 19-jährige FAK-Mittelstürmer vor der Pause. Offensiv-Kollege Andreas Gruber lieferte seinen 3. BL-Assist in dieser Saison ab – alle 3 auswärts. Außerdem scorte der Ex-LASKler bereits 4 Mal!

Dominik Fitz erzielte sein 3. BL-Tor in dieser Saison – bereis eines mehr als die gesamte vergangene Saison. Austria Wien traf in 5 BL-Auswärtsspielenin Folge mindestens doppelt – wie zuletzt im Herbst 1989 (ebenfalls 5 in Folge). Mehr waren es zuletzt 1985 (damals in 7 in Folge).

Der Ex-Rieder Ante Bajic erzielte sein 1. BL-Tor für den SK Rapid – im dritten Einsatz für die Hütteldorfer.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Bundesliga