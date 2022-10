In der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga hat die SV Guntamatic Ried am Samstag, den 15. Oktober, den SK Rapid Wien in der „josko ARENA“ zu Gast - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Das Hinspiel am 24. Juli im Allianz Stadion verlor die Heinle-Elf vor 14.000 Zuschauern unglücklich mit 0:1 durch Joker Bernhard Zimmermann. Auffallend: es war der bisher einzige Liga-Heimsieg in dieser Saison für das Feldhofer-Team. Demgegenüber feierten die Innviertler vergangenen Sonntag ihren ersten Auswärtssieg. Der überzeugende 2:1-Erfolg beim WAC soll dem Schlusslich Rückenwind gegen inkonstante Hütteldorfer geben.

"Haben gewusst, dass wir Bringschuld haben"

SV Ried-Akteur David Ungar (Foto): „Der Sieg gegen den WAC war extrem wichtig für uns und für das ganze Umfeld. Wir haben gewusst, in welcher Phase wir sind und dass wir den Fans und dem Verein gegenüber eine Bringschuld haben. Wir haben die Chance zuletzt oft verpasst, dass wir den Fans das zurückgeben, was sie uns bei jedem Spiel gegeben haben. Im Spiel hat man gemerkt, dass jeder Einzelne Verantwortung übernommen hat. Wir sind von vorne bis hinten als Kollektiv aufgetreten. Alle haben alles gegeben.“

Christian Heinle nach seinem persönlich ersten Auswärtssieg als Chefcoach der SV Ried: „Wir haben gegen den WAC sehr gut die Balance gefunden aus tieferen Phasen, Ballbesitzphasen und Umschaltphasen. Mit unserer Spielanlage, unserer Kompaktheit und Aggressivität haben wir den WAC nicht ins Spiel kommen lassen. Mit dem Führungstor haben wir immer mehr Selbstvertrauen bekommen. Von Minute zu Minute hat man mehr gesehen, dass wir diesen Sieg unbedingt wollen. Es war nicht mehr als der erste Schritt. Ich freue mich aber, dass sich das Team und das Umfeld für die Arbeit belohnt haben.“

Wiedersehen mit Ex-Rieder Offensiv-Duo Bajic & Grüll

Der SK Rapid kassierte demgegenüber in Runde 11 im 337. Wiener Derby gegen die Austria eine 1:2-Heimpleite im Allianz Stadion, wo die Hütteldorfer seit sechs Jahren immer noch auf den ersten Derby-Sieg gegen die Violetten warten. Für Rapid traf der eingewechselte Ex-Rieder Ante Bajic zum (zu) späten 1:2 (90.+1) Die Wiener sind mit 14 Punkten Tabellensiebter, bei einem noch ausstehenden Nachtragspiel gegen den TSV Hartberg daheim (26.10.)

Rieds Rechtsverteidiger David Ungar: „Das Spiel gegen den WAC war der erste Schritt in die richtige Richtung. Wir werden uns auch gegen Rapid wieder bestmöglich vorbereiten und mit der neuen Euphorie und mit Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen. Wir wollen wieder als Einheit auftreten und wieder alles geben, damit diese Punkte in Ried bleiben. Ich hoffe, dass unsere Fans von Anfang an voll hinter uns stehen. Das ist besonders wichtig für unser Spiel und stärkt uns den Rücken. Rapid hat eine gute Mannschaft, ist spielerisch stark. Sie werden auch bei uns voll auf Sieg spielen. Wir werden kämpfen und alles reinwerfen, damit wir dieses Spiel gewinnen.“

"Rapid vom Kader deutlich über uns zu stellen"

Ausblick von SVR-Chefcoach Christian Heinle: „Wir freuen uns extrem darauf, dass wir bei uns zuhause im Stadion gegen Rapid spielen. Wir wollen die Leistung vom WAC-Spiel bestätigen. Wir wissen, dass mit Rapid eine Mannschaft kommt, die vom Kader deutlich über uns zu stellen ist. Aber man hat gesehen, dass – wenn der Spielverlauf passt – wir jeden Gegner ärgern können. Ried hat es in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass man Rapid zuhause ein Bein stellen kann. Der Druck liegt in dieser Runde aber sicher nicht bei uns.“

War am 26. September 2015 bei der bis dato letzten Heimniederlage der SV Ried gegen Rapid schon dabei: Oliver Kragl (li.), hier in typischer Manier gegen Branko Jovicic vor wenigen Wochen im OÖ-Derby beim LASK.

SV Ried seit 7 Jahren daheim gegen SK Rapid unbesiegt

Insgesamt trafen die SV Guntamatic Ried und der SK Rapid Wien in der Bundesliga 85 Mal aufeinander.

Bilanz: 49 Siege SK Rapid, 17 Siege SV Ried, 19 Remis – bei einem Gesamttorverhältnis von 160:90 zugunsten des österreichischen Rekordmeisters.

Die jüngste Heimbilanz der Rieder gegen Rapid macht Mut bei den Gastgebern und kann sich sehen lassen: 5 Spiele = 4 Siege SV Ried bei einem Remis! Die letzte Niederlage gegen die Hütteldorfer im Innviertel war am 26. September 2015 mit 0:1. Den Treffer in letzter Minute erzielte damals für den SK Rapid Matej Jelic (90., Assist Deni Alar). Aus der damaligen Startelf derzeit noch im Kader sind beim SV Ried Marcel Ziegl (derzeit verletzt) und Oliver Kragl, bei Rapid Maximilian Hofmann und Christopher Dibon.

