In der 12. Runde der Admiral Bundesliga ist der österreichische Rekordmeister SK Rapid Wien zu Gast im Innviertel bei der SV Guntamatic Ried. Ankick ist am Samstag, 15. Oktober 17:00 Uhr in der josko ARENA in Ried - auch im Ligaportal-LIVETICKER. Über 4.000 Fans haben sich ihr Ticket schon gesichert. Mit Ligaportal kannst du LIVE dabei sein. Gewinne 2x2 Sitzplatzkarten für diese Begegnung!

Szene vom letzten Duell in der Josko Arena zwischen der SV Guntamatic Ried und dem SK Rapid Wien am 28. November 2021 - Endstand nach einer packenden Partie 2:2. Torfolge: 0:1 Kara (11.), 1:1 Eigentor Stojkovic (26.), 2:1 Mikic (71.), 2:2 Knasmüllner (84.)

Wie kann man gewinnen?

Eine E-Mail mit dem Betreff "Ried vs. Rapid" senden an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (bitte zusätzlich Vor- und Nachname, Adresse sowie Handynummer angeben).

Das Gewinnspiel endet am Freitag, 14. Oktober um 09:00 Uhr. Keine Barablöse möglich. Die Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt. Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Ligaportal GmbH.

Wo gibt es sonst noch Tickets?

Es gibt noch genügend Sitz- und Stehplatztickets. Vollpreistickets gibt es bereits ab € 16,-. Für Familien gibt es spezielle Aktionen im Wikinger Kids Corner I. Alle Infos gibt es auf svried.at

Tickets sind erhältlich:

Im SVR-Onlineshop: https://shop.jetticket.net/svried/SelectSeats?ret=2&e=628

In der SVR-Geschäftsstelle

An den Abendkassen am Spieltag ab 15:00 Uhr

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at