Hiobsbotschaft für die Veilchen aus Wien Favoriten! Ein Spieler der Violetten, der heuer bereits acht Einsätze in der Admiral Bundesliga verzeichnete, war vor wenigen Stunden an einem schweren Unfall beteiligt. Muharem Huskovic wurde am heutigen Mittwochabend in einen Verkehrsunfall verwickelt und befindet sich derzeit auf der Intensivstation im Landesklinikum Baden. Der 19-Jährige schwebt nicht in Lebensgefahr. Huskovic erzielte noch am vergangenen Sonntag beim 2:1-Derbysieg gegen Rivale Rapid ein Tor.

"Austria Wien bittet im Namen Huskovic' und seiner Familie darum, seine Privatsphäre zu respektieren und keine Spekulationen anzustellen", wird der Klub in einer Pressemitteilung zitiert.

Huskovic spielt seit Sommer 2016 für Austria Wien und durchlief im Anschluss den violetten Akademie-Bereich von der U15 bis zur U18, wo er sein Talent und seine Qualitäten immer wieder unter Beweis stellte. Im Frühjahr 2020 beförderte Harald Suchard Huskovic zu den Young Violets, wo er nur wenige Wochen später einen Rekord aufstellte. Am 17. Juli 2020 avancierte Huskovic beim 8:2-Heimsieg gegen die Juniors OÖ im Alter von 17 Jahren und 135 Tagen zum jüngsten Spieler seit Gründung der Bundesliga 1974/75, der drei oder mehr Treffer in einem Spiel der zweithöchsten Spielklasse erzielen konnte. Huskovic beendete die Saison mit fünf Toren als zweitbester Schütze der Young Violets.

Im September 2020 unterzeichnete Huskovic seinen ersten Profivertrag bei Austria Wien. Am 26. Jänner 2021 feierte Huskovic sein Bundesliga-Debüt, als er beim 4:0-Auswärtssieg der Veilchen bei der Admira eingewechselt wurde. Heuer kam er bereits auf acht Bundesliga-Einsätze und einen Treffer sowie drei Vorlagen.

Ligaportal.at wünscht Muharem Huskovic alles erdenklich Gute!