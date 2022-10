Bereits seit 19 Jahren ist ADMIRAL Sportwetten wichtiger Bestandteil der Rapid-Familie und bleibt dies erfreulicherweise nun auch weiterhin: Die Premiumpartnerschaft mit dem SK Rapid wurde bis Juni 2024 verlängert! Somit feiern der österreichische Rekordmeister und der österreichische Wettanbieter im nächsten Jahr auch das 20-jährige Jubiläum der erfolgreichen Zusammenarbeit.

Statements

Für Christoph Peschek, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Rapid, ist das keine Selbstverständlichkeit: „Ich freue mich sehr, dass wir die langjährige Partnerschaft mit ADMIRAL Sportwetten nun um zwei weitere Jahre verlängern konnten. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten hat sich gezeigt, wie wichtig treue Partner sind. Deshalb möchte ich an dieser Stelle im Namen des SK Rapid auch ein großes Dankeschön für die langjährige Treue und Unterstützung sowie professionelle Zusammenarbeit aussprechen.“

ADMIRAL Sportwetten Geschäftsführer Jürgen Irsigler über die Verlängerung: „Bereits in den frühen 1990er Jahren gab es erste Sponsoring-Projekte zwischen dem SK Rapid und ADMIRAL Sportwetten. Und seit fast zwei Jahrzehnten besteht eine dauerhafte und erfolgreiche Partnerschaft zwischen dem österreichischen Rekordmeister und dem Marktführer im Bereich Sportwetten in Österreich. Diese gegenseitige Treue und Wertschätzung – in guten wie in schweren Zeiten – ist im Sport-Marketing/Sponsoring etwas sehr Spezielles und sicher nicht alltäglich. Wir bei ADMIRAL sind daher sehr stolz, auch in den nächsten Jahren den populärsten Klub des Landes als starker Partner unterstützen zu können und blicken optimistisch in die weitere gemeinsame Zukunft und werden die Zusammenarbeit mit großem Engagement nachhaltig umsetzen!“

Langjährige Partnerschaft in Grün-Weiß

Der Vertrag mit ADMIRAL Sportwetten geht somit für zwei Saisonen (2022/23 und 2023/24) in die Verlängerung. Neben Placements auf Interviewwänden, SMD-Werbebanden oder auch Online- bzw. Social Media Werbung wird ADMIRAL Sportwetten auch zukünftig im Allianz Stadion präsent sein. Zudem gibt es in der SK Rapid App weiterhin „Die Torwette powered by ADMIRAL“ sowie den „Live Ticker powered by ADMIRAL“. Besonders erfreulich: Beim 7. SK Rapid Charity Golfturnier im August 2022, welches von ADMIRAL präsentiert wurde, kam eine beachtliche Spendensumme von 26.600 Euro für das grün-weiße Special Needs Team zusammen, die von ADMIRAL schlussendlich noch auf 30.000 Euro aufgerundet wurde.