Nach dem Verkehrsunfall am Mittwochabend wurde Muharem Huskovic ins Landesklinikum Baden gebracht, dort operiert und anschließend als Vorsichtsmaßnahme in den künstlichen Tiefschlaf versetzt. Wie gestern Abend bereits berichtet, war Muharem Huskovic in einen schweren Verkehrsunfall (siehe Foto) verwickelt und befindet sich derzeit auf der Intensivstation. Der Austria-Kicker hatte riesen Glück im Unglück!

Der 19-Jährige erlitt mehrere schwerwiegende Verletzungen, allesamt jedoch ohne lebensbedrohlichen Charakter. Nach derzeitigem Stand sind vorerst keine akuten Operationen mehr notwendig, im Laufe des heutigen Donnerstages wird daher der Aufwachkurs gestartet und Huskovic geweckt. Zur weiteren Beobachtung wird der Offensivspieler in den kommenden Tagen auf der Intensivstation verbleiben.



"In Absprache mit seiner Familie, bitten wir weiterhin von Spekulationen abzusehen und die Privatsphäre von Muki Huskovic und der Familie zu wahren und respektieren", so die Austria in einer Pressemitteilung.

Foto: Thomas Lenger