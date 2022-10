Der FC Red Bull Salzburg gibt am heutigen Donnerstag eine vielversprechende Neuverpflichtung bekannt. Alexander Murillo Albert wechselt in der kommenden Winterpause in die Mozartstadt zum Serienmeister der ADMIRAL Bundesliga. Der seit wenigen Tagen 16-jährige und bereits 1,93 Meter (!) große Stürmer erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2025.

Der 16-jährige spanische Nachwuchsteamstürmer war zuletzt Spieler bei Kelme CF und seit vergangenem Sommer ohne Klub. In den letzten Wochen hat Murillo schon etliche Probeeinheiten bei der U18-Mannschaft der Red Bull Akademie absolviert, in denen er entsprechen konnte. In diesem Team wird er jetzt auch zum Einsatz kommen.

Daten

Geboren: 04. Oktober 2006

Größe: 1,93 m

Letzter Klub (bis Sommer 2022): Kelme Club de Futbol

Position: Sturm

Youngster-Power aus Spanien 🇪🇸⚡



Der 16-jährige Alexander Murillo wechselt in der kommenden Winterpause zu uns und erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2025. #WirSindZukunft — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 13, 2022

Fotocredit: GEPA/Red Bull Media