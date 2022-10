Wie der SK Rapid Wien in seiner heutigen Klubaussendung vermeldet, hat das Wahlkomitee in den vergangenen Tagen mit allen 4 Präsidiums-Kandidaten Hearings abgehalten, in denen die Bewerber die Möglichkeit hatten, ihre Konzepte für ein künftiges Präsidium des SK Rapid vertiefend für die nachfolgenden Bereiche zu präsentieren: Sportliche Entwicklung, Grundsätzliche wirtschaftliche Vorstellungen, Stärken und Kompetenzen ihres Teams, Weiterentwicklung der Organisation und der Vereinskultur, Gesellschaftliche Positionierung des Vereins.

Anschließend wurden die Präsidiumskandidaten gebeten, ergänzende Fragen des Wahlkomitees zu beantworten. Dabei fanden auch die rund 300 übermittelten Fragen der Vereinsmitglieder, denen für die konstruktive Unterstützung besonders zu danken ist, in gebündelter Form Berücksichtigung. Das Ziel der Hearings war es, durch ein faires, qualifiziertes und nachvollziehbares Bewertungsverfahren eine Reihung der Bewerber vornehmen zu können.

Mittlerweile hat eine Bewerberliste ihre Bewerbung zurückgezogen. Eine weitere Bewerbergruppe wurde ausgeschieden, da ihr Konzept weder mit dem Leitbild noch mit der bestehenden Satzung des SK Rapid vereinbar war. Darüber hinaus erschien das präsentierte wirtschaftliche Konzept weder nachvollziehbar noch plausibel.

Daher wird das Bewerberverfahren mit folgenden Listen weitergeführt:



Liste Stefan Singer

Mag. Christoph Neumayer

Manfred Hofmann MBA

Michael Hatz

Nadine Prohaska

Stefan Kjaer



Liste Dr. Alexander Wrabetz

Steffen Hofmann

Mag. Christian Podoschek

DDr. Michael Tojner

Nurten Yilmaz

Die endgültige Entscheidung über den Wahlvorschlag an die Ordentliche Hauptversammlung 2022 wird am 4. November 2022 um 11:00 bekanntgegeben und die zugrundeliegenden Konzepte veröffentlicht.

Die Ordentliche Hauptversammlung 2022 findet am 26. November 2022 um 14:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Allianz Stadions statt.

In der Zeit nach der endgültigen Entscheidung über den Wahlvorschlag bis zur Hauptversammlung erhalten der oder die Bewerber ausreichend Gelegenheit, sich und ihre Konzepte den Vereinsmitgliedern vorzustellen und damit umfassende Informationen für eine gute Entscheidungsbasis zu liefern.

Dr. Erich Haider

Vorsitzender des Wahlkomitees

Das Wahlkomitee des SK Rapid besteht aus den Vertretern der ordentlichen Mitglieder, nämlich Jürgen Hampel, Christopher Neundlinger und Paul Österreicher, den Vertretern des Kuratoriums Gerald Neuber und Erich Haider (Vorsitzender) sowie des Vertreters des Präsidiums Nikolaus Rosenauer.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL