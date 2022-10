Es war der 9. Dezember 2021, da bestritt der LASK zuletzt ein Spiel im Klagenfurter Wörtherseestadion. Wohlgemerkt als Heim-Mannschaft. Mit 3:0 besiegten die Schwarz-Weißen damals HJK Helsinki und zementierten so ihren Gruppensieg in der UEFA-Conference League ein. 10 Monate später kehren die Linzer wieder zurück, unter geänderten Umständen: Das Stadion heißt 28 Black Arena, der Gegner SK Austria Klagenfurt und der Bewerb ADMIRAL Bundesliga - am Samstag - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Siehe auch Vorschau der Kärntner Violetten.

Duell der Innenverteidiger: Nicolas Wimmer von Austria Klagenfurt (li.) und Philipp Ziereis, der mit dem LASK in Runde 1 einen 3:1-Heimsieg gegen die Violetten feierte.

Im Nachwuchsbereich Austria dem LASK überlegen

3:4-, 0:2- und 2:3-Niederlagen...kassierte der LASK-Nachwuchs jüngst Austria Klagenfurt, der am letzten September-Wochenende in der ÖFB-Jugendliga das Maximum von 9 Punkten aus Linz entführte. Mit der AKA Klagenfurt U18, U16 und U15 gegen die jeweiligen Athletiker-AKA-Alterskollegen.

Deren Vorbilder nun am morgigen Samstag in der ADMIRAL Bundesliga aufeinandertreffen. Wo auf den LASK in jedem Fall zum Start der Grunddurchgangs-Rückrunde ein schwerer Gegner wartet, denn die Klagenfurter Austria präsentiert sich derzeit in Hochform. In den letzten 6 Liga-Spielen kassierte die Elf von Peter Pacult nur eine Niederlag (0:2 vs. Sturm Graz) und feierte gar drei Siege in Serie. Neue Bundesliga-Benchmark für die Mannschaft vom Wörthersee.

10 Standard-Tore sind BL-Bestwert

Besonders gefahrvoll zeigte sich Austriag Klagenfurt nach ruhenden Bällen: 10 Tore nach Standards sind einsamer Liga-Topwert. Durch die zuletzt überzeugende Performance und Erfolgsserie kletterte der Vorjahres-Überraschungs-Sechste in der Tabelle auf Rang vier vor und hat mit 17 Zählern nur zwei weniger als der drittplatzierte LASK.

Die Linzer Athletiker warten indes seit fünf Spielen auf einen vollen Erfolg. Ein ebensolcher gelang dem LASK im Hinspiel gegen die Klagenfurter: Zum Saisonauftakt feierte der LASK einen ungefährdeten 3:1-Heimsieg. Mit Marin Ljubicic und Keito Nakamura trafen damals sowohl der aktuelle Liga-Toptorjäger als auch der Topscorer. Am Samstag treffen die beiden auf SKA-Stürmer Markus Pink, der ex aequo mit Marin Ljubicic (7 Tore) an der Spitze der Torschützenliste liegt.

"Mit guter Leistung etwas aus Klagenfurt mitnehmen"

Chefcoah Didi Kühbauer: „Klagenfurt hat in den letzten Wochen viele Punkte gemacht. In Anbetracht dessen, dass wir punktetechnisch zuletzt nicht so gut abgeschnitten haben, wird das für uns eine schwere Aufgabe. Nichtsdestotrotz ist es unser Ziel, dass wir mit einer guten Leistung etwas aus Klagenfurt mitnehmen. Teams von Peter Pacult sind für ihren physischen Fußball bekannt – da gilt’s für uns, dagegenzuhalten.“

Personelles

Es fehlen: Anselm, Balic, Boller, Letard, Twardzik und Wiesinger.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at