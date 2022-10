Die 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga ist zugleich auch der Beginn der Rückrunde im Grunddurchgang. Und dabei trifft Liga-Leader & Serienmeister FC Red Bull Salzburg am Sonntag, den 16. Oktober, auswärts in der Generali Arena im Duell der Eurofighter und finalen Top-Match des Spieltages auf den Vorjahres-Dritten Austria Wien - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die Roten Bullen "on Tour" von Österreichs Fußball-Hauptstadt Salzburg in die Bundeshauptstadt Wien. Schiedsrichter ist der 42-jährige Kreditrisikoanalyst Markus Hameter aus Niederösterreich.

Kassierte in den bisher fünf Duellen mit Austria Wien erst ein Gegentor: Salzburgs Rückhalt Philipp Köhn.

"Austria war zuletzt sehr gut und sehr konstant unterwegs"

Salzburgs Chefcoach Matthias Jaissle zwei Tage vor dem Match: „Das wird wieder ein hartes Stück Arbeit, denn die Austria war in der Liga zuletzt sehr gut und sehr konstant unterwegs. Nur eine Niederlage in den vergangenen 8 Spielen spricht für sich. Das Spiel in Zagreb hat viel Kraft gekostet, auch mental. Deshalb kann es schon sein, dass es wieder den einen oder anderen Wechsel gibt. Aber das entscheiden wir kurzfristig. Auf jeden Fall werden wir wieder eine Mannschaft auf den Platz bringen, von der wir überzeugt sind, dass sie drei Punkte holen kann.“

Salzburgs Schweizer Schlussmann Philipp Köhn vor dem Duell mit den Wiener Violetten: „Die Austria hat nicht nur das für sie so wichtige Wiener Derby gewonnen, sie sind in der laufenden Saison generell sehr gut unterwegs. Sie versuchen stets, spielerische Lösungen zu finden, und wollen über diesen Weg zum Erfolg kommen. Ich glaube, dass es ein sehr spannendes Duell wird. Bei uns läuft es auswärts derzeit gut, wir haben die letzten vier Matches alle gewonnen. Dort wollen wir freilich anknüpfen, wollen auch bei der Austria drei Punkte holen."

7 Siege en suite gegen Violette für Rote Bullen

Der FC Red Bull Salzburg gewann die vergangenen 7 Bundesliga-Spiele gegen den FK Austria Wien und ist seit 13 Duellen unbesiegt (12 Siege, 1 Remis). In den letzten 28 BL-Duellen gab es für den Serienmeister 21 Siege und 6 Remis bzw. 1 Niederlage. Zudem holten die Roten Bullen zuletzt 4 BL-Auswärtssiege in Folge.

Matthias Jaissle gewann 33 seiner ersten 43 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga – das gelang zuvor keinem anderen Trainer in der Historie.

Der FK Austria Wien siegte in fünf der ersten 11 Bundesliga-Spiele in dieser Saison und verbuchte damit mehr als doppelt so viele Erfolge wie in der Hinrunde der vergangenen Saison (damals zwei Siege nach 11 Spielen).

Personelles

Nicolas Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel), Dijon Kameri (Schulter), Sekou Koita (Oberschenkel) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen aus. Der Einsatz von Andreas Ulmer (Adduktoren) ist fraglich. Nach langer Verletzungspause trainiert Justin Omoregie wieder (teilweise) mit der Mannschaft.

Die letzten 10 BL-Duelle:

22.07.2022 FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 3:0 (1:0)

24.04.2022 FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 5:0 (3:0)

17.04.2022 FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 1:2 (0:0)

06.11.2021 FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

08.08.2021 FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 1:0 (0:0)

10.02.2021 FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 3:1 (0:0)

24.10.2020 FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

23.02.2020 FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 2:2 (0:1)

28.09.2019 FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 4:1 (2:1)

05.05.2019 FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 1:2 (0:0)

