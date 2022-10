Der SK Puntigamer Sturm Graz empfängt in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga in Graz-Liebenau den Wolfsberger AC - Sonntag, 16.10. ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die Steirer wollen dabei endlich ihren "Heimkomplex" gegen die Kärntner ablegen - die letzten 7 Spiele in der Merkur Arena gewannen allesamt die Wölfe. Vlt. fungiert ja der Ex-Toptorjäger der "Blackies", Rasmus Højlund, als Talismann? Der 19-jährige Däne - der Ende August vom Vizemeister zum italienischen Serie A-Klub Atalanta Bergamo, der Samstagabend gegen Sassuolo spielt, wechselte - wird als Tribünengast erwartet und offiziell verabschiedet.

"Erwarte Wolfsberger wieder als aggressives Team"

Auch Sturm ist ja aus Italien nach Graz gekommen, nach ebenso erfolgreicher wie starker Leistung in der Europa League bei Lazio Rom (2:2), wo Højlunds Landsmann William Bøving zum Man of the Match. Der 19-jährige Däne glich als Doppel-Torschütze die zweimalige Führung des italienischen Top-Klubs aus.

Cheftrainer Christian Ilzer meint: "Unsere wichtigste Aufgabe bis zum Sonntag wird es sein, nach dem intensiven Duell in Rom im Kopf wieder die nötige Frische und Bereitschaft für ein schweres Bundesligaspiel gegen den WAC herzustellen. Ich erwarte mir die Wolfsberger wieder als aggressives Team, das uns alles Abverlangen wird. Vor der knappen Niederlage gegen Ried hat der WAC mit drei Bundesliga-Siegen am Stück seine Qualität gezeigt – uns erwartet am Sonntag ein hartes Stück Arbeit."

Ilzer weiter: "Natürlich kennen wir die Statistik unserer letzten Heimspiele gegen den WAC, diese ändert allerdings nichts an der Ausgangslage für das Duell am Sonntag. Wir werden 100-prozentigen Fokus, volle Intensität und Power auf den Platz bringen müssen, um dem WAC unser Spiel aufzwängen zu können und so unseren Fans hoffentlich wieder einen Heimsieg gegen die Wolfsberger schenken zu können."

"Werde, wenn nötig, Möglichkeit zur Rotation nutzen"

Der Cheftrainer zur Personalsituation: "Die vergangen englischen Wochen haben natürlich Wirkung gezeigt und den einen oder anderen angeschlagenen Spieler hinterlassen, der mir am Sonntag nicht zur Verfügung stehen wird. Aber genau dafür haben wir im Sommer unseren Kader zusammengestellt, so dass ich, wenn nötig, die Möglichkeit zur Rotation nutzen werde."



Mittelfeldmotor Ivan Ljubic (Foto) zum bevorstehenden WAC-Match: „Natürlich hat die intensive Partie in Rom Kraft gekostet, dennoch sind wir motiviert und zuversichtlich, am Sonntag wieder mit 100 % Leistungsvermögen am Platz stehen zu können. Mit dem WAC wartet ein starker Gegner auf uns, gegen den wir in den vergangenen Heimspielen leider als Verlierer vom Platz gehen mussten. Deswegen haben wir hier eine Rechnung offen, unser klares Ziel in diesem Heimspiel ist es natürlich, drei Punkte für die Tabelle zu holen."

Fakten zum Spiel:

Der RZ Pellets WAC gewann seine letzten sieben BL-Auswärtsspiele beim SK Puntigamer Sturm Graz – erstmals gegen ein Team. Umgekehrt passierte den Steirern eine derartige Unserie gegen kein anderes Team.

Die Ilzer-ELf blieb in 7 der ersten 11 BL-Spiele siegreich – die 3. Saison in Folge. Mehr waren es zuletzt 2017/18 (damals 8). Weiters feierte der SK Sturm vier Siege in Folge – wie zuletzt im April 2022 (ebenfalls 4).

Die Gastgeber holten 16 Punkte aus den vergangenen 6 BL-Spielen – so viele wie kein anderes Team im Vergleichszeitraum und um zwei Punkte mehr als Tabellenführer FC Red Bull Salzburg.

Der RZ Pellets WAC und der SK Puntigamer Sturm Graz erzielten je sieben Jokertore – kein Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga mehr.

Weitere Informationen:

Aktuell (Freitagabend) sind rund 9500 Tickets für das Spiel verkauft.

Rasmus Højlund wird am Sonntag in der Merkur Arena zu Gast sein und vor dem Spiel offiziell vom SK Sturm verabschiedet.

Dieses Fußballspiel hatte so ziemlich alles, was man sich wünscht: Tore, gefährliche Abschlüsse, eine Gänsehaut-Atmosphäre, zwei Platzverweise und am Ende ein Happy End in schwarz-weiß! 😎 #sturmgraz #UEL #LAZSTU https://t.co/IOgIp0xuul — SK Sturm Graz (@SKSturm) October 14, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at