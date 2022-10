Nach über 6 Jahren kann der SK Rapid Wien weiterhin bei der SV Guntamatic Ried nicht gewinnen und kassierte in Runde 12 der ADMIRAL Bundesliga gar eine empfindliche 0:1-Niederlage. Die Hütteldorfer verzeichneten ein klares Torchancen- und Spielanteile-Plus, doch den Innviertlern genügte nur eine Torchance, obendrein per Elfmeter, den Christoph Monschein zum "Goldenen Tor" nutzte. Nachfolgend Statements zum Spiel in der Josko Arena.

Heinle: „Extrem stolz auf die Mannschaft“

Christian Heinle (Trainer SV Ried) über...

…das Spiel: „Es war sehr aufreibend, aber ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, wie sie sich in jeden Ball gehauen haben. Wir haben gegen eine sehr gute Rapid Mannschaft gespielt und unsere gewählte Spielanlage dazu war total okay. Wir haben gewusst, dass sie unter Druck stehen und kommen werden. Das haben sie richtig gut gemacht, aber wir haben von der ersten Minute an dagegen gehalten und geschaut, dass wir immer wieder Nadelstiche nach vorne setzen und das ist sehr gut aufgegangen. Wenn dann einmal etwas durchgegangen ist, war Samuel wieder überragend zur Stelle.“



...die destruktive Spielweise: „Man muss schon immer schauen, gegen wen man spielt. Rapid und der WAC sind zwei Mannschaften, die oben dabei sein werden und da ist es wichtig, dass man in jeder Phase einen Plan hat. Jetzt haben wir es einmal sehr gut verteidigt, aber es werden dann auch die Spiele kommen, wo der Ballbesitz viel wichtiger ist. Wenn du nur hinten drinnen stehen würdest und keine Entlastung hast, dann wirst du das auf Dauer nicht durchhalten. Das haben wir heute wieder ganz gut geschafft gegen eine sehr gute Rapid Mannschaft und deshalb bin ich stolz auf die Mannschaft.“



…zwei Siege in Serie: „Es ist natürlich schön, wenn du nach einer längeren Durststrecke zwei Siege am Stück feiern kannst. Das ist extrem positiv für die Mannschaft und für das Umfeld. Das haben sie sich auch verdient und das freut mich einfach.“

„War ein ganz deutlicher Elfer in der letzten Minute“

Ferdinand Feldhofer (Trainer SK Rapid) über...

....das Spiel: „Wir haben gegen einen sehr tiefstehenden Gegner wirklich ein gutes Spiel gemacht. Diese Niederlage ist heute ganz schwer zu akzeptieren. Es ist fast schon eine Kunst, dieses Spiel zu verlieren. Der VAR hatte vielleicht auch nicht seinen besten Tag, aber wenn wir die Tore machen, sieht es anders aus. Wir ärgern uns alle, aber wir müssen diesen Ärger wieder in positive Energie umwandeln und uns alles erkämpfen.“



…den Elfmeter für SV Ried: „Ich sehe das wie Walter Kogler. Wenn man so etwas im Sechzehner macht, dann ist das keine Kleinigkeit. Das war heute spielentscheidend."



…weitere Schiedsrichterentscheidungen: „Gerade das in der letzten Minute war ein ganz deutlicher Elfer, wenn der gegen uns auch einer war. Die Rote Karte später war keine Rote Karte. Es war Hand, aber kein Torraub.“



…Trainer-Diskussion: „Ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich beeinflussen kann und das mache ich auch in der Zukunft.“

„Wenn du so in der Scheiße bist, gehen die halt nicht rein“

SK Rapid-Kapitän Maximilian Hofmann über...

…das Spiel: „Es ist brutal ernüchternd, nach dieser Partie mit komplett leeren Händen dazustehen. Vor allem in der 1. Hälfte, aber generell über das ganze Spiel, hatte Ried keinen einzigen Schuss auf das Tor und ist nur hinten gestanden. Wir hatten die komplette Kontrolle über das Spiel, aber wir müssen immer so viel investieren, um Gefahr vor dem Tor zu kreieren. Dann bekommst du durch so eine Kleinigkeit ein Gegentor und verlierst diese Partie. Das ist im Moment schwer zu begreifen.“



…die vergebenen Chancen: „Es klingt so abgedroschen, aber wenn du so wie jetzt in der Scheiße bist, dann gehen die halt nicht rein. Wenn du oben dabei bist, dann fallen alle ins Tor. Das muss man sich auch irgendwie wieder erarbeiten. Das war im Derby schon so und auch heute. Es will im Moment einfach nicht sein, das zieht sich durch und das sind viele Punkte, die uns fehlen.“

Das Spiel ist vorbei. Trotz Überlegenheit fahren wir heute ohne Punkte aus Ried zurück.

______________________

SV Ried 1:0 SK Rapid

📸 Red Ring Shots pic.twitter.com/zIHANuL5KI — SK Rapid (@skrapid) October 15, 2022

„Man kann Rapid heute wenig vorwerfen“

Walter Kogler (Sky Experte) über...

…das Spiel von Rapid: „Man kann ihnen heute wenig vorwerfen. Sie haben gegen einen sehr tiefstehenden Gegner einige Chancen herausgespielt. Max Hofmann muss ich doch ein bisschen vorwerfen, dass das beim Elfmeter keine Kleinigkeit war. Wenn ich als Kapitän und erfahrener Spieler diese Situation derart falsch einschätze, dass ich dort ohne Not einen Elfmeter verursache, dann sind das keine Kleinigkeiten. In diesem Spiel war es etwas großes.“



…aktuelle Situation bei Rapid bezüglich den Wahlen: „Entweder muss man danach gewisse Positionen verändern oder wieder stärken. Das wäre Klarheit. Ruhe kommt danach aber auch nur hinein, wenn es sportlich besser läuft.“



…SV Ried: „Dass sie aus diesen letzten beiden Spielen sechs Punkte holen, hätte man davor nie gedacht. Genauso schnell kann es aber auch wieder anders gehen. Wenn sie jetzt gegen Gegner auf vermeintlicher Augenhöhe wieder etwas offensiver spielen, dann kann es gerade in diesen Partien noch schwerer werden, Punkte zu holen. Es wird spannend, wie sie sich in dieser Hinsicht weiterentwickeln.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Ligaportal + Josef Parak