2 Serien fanden im Wörthersee Stadion beim Duell der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen Austria Klagenfurt und dem LASK beim 1:3 ihr Ende. Die Kärntner Violetten kassierten nach 3 Siegen en suite mal wieder eine Niederlage, und die drittplatzierten Linzer verbuchten nach 5 sieglosen Partien (3U, 2N) mal wieder einen Dreier und bauten ihren Abstand auf den Tabellenvierten damit auf 5 Punkte aus. Und: bleiben auswärts in dieser Saison weiter unbesiegt! Nachfolgend Statements zu dieser Samstag-Partie.

Peter Pacult nach Spielende im Interview mit Sky-Reporterin Kimberly Budinsky

"Haben den LASK dann wirklich dominiert..."

Peter Pacult (Trainer Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „Wir haben vielleicht nicht gut begonnen, aber mit der Fortdauer des Spiels sehr gut hineingefunden. Wir haben den LASK dann wirklich dominiert und ein ausgezeichnetes Spiel gemacht. Allerdings hatten wir bei den Abschlüssen Pech und so sind wir nicht 2:1 in Führung gegangen. Das war nicht unbedingt ein Spiel, das wir hätten verlieren müssen. Mit der Leistung bin ich also nicht unzufrieden, die drei Punkte gehen aber leider nach Oberösterreich.“



… die Schiedsrichterentscheidungen: „Mit der ein oder anderen Schiedsrichterentscheidung bin ich nicht so einverstanden. Beim 1:0 ist er mit der Schulter vorne und es heißt jetzt doch immer, dass jeder Körperteil zählt.“



Austria Klagenfurt-Kapitän und -Toptorjäger Markus Pink: „Es war ein gutes und kampfbetontes Spiel. Wir hatten zwei oder drei Stangenschüsse und das ist natürlich bitter, weil wir uns sonst nicht viel vorwerfen können. Bitter, wenn du so 1:3 verlierst, weil sie sicher nicht um ihre drei geschossenen Tore besser waren. Das Quäntchen Glück hat gefehlt und ein paar strittige Situationen hätte man vielleicht anders entscheiden können. So stehst du mit null Punkten da und keiner weiß wirklich warum.“



Austria-Innenverteidiger Nicolas Wimmer: „Die spielerische Leistung war sehr gut. Defensiv müssen wir die Tore aber besser verteidigen. Wir dürfen solche Top-Mannschaften nicht zu Chancen kommen lassen, weil sie aus wenig ein Tor machen und dann schaut es schlecht aus für uns.“

"Dann haben wir ein wenig mit dem Feuer gespielt..."

Dietmar Kühbauer (Trainer LASK) über...

…das Spiel: „Der Sieg war heute sehr wichtig, weil wir in den letzten Wochen zwar gute Spiele gemacht haben, aber nicht gewonnen haben. Es war heute wieder ein ähnlicher Verlauf mit Führung und Ausgleich. Dann haben wir ein wenig mit dem Feuer gespielt und wenn wir das 1:2 bekommen, gehen wir wahrscheinlich als Verlierer vom Platz. Wir sind aber zurückgekommen, haben gewonnen und das freut mich ungemein für die Mannschaft. Es war ein hartes Stück Arbeit.

Gerade die ersten 20-25 Minuten waren wir sehr gut im Spiel und haben es ganz gut gemacht. Wir sind auch in Führung gegangen, danach waren wir allerdings wieder ein wenig inaktiv bis in die zweite Halbzeit und bis zum Ausgleichstreffer. Die Jungs haben dann aber wieder an etwas geglaubt und das ist im Fußball eine wichtige Geschichte.“



…drei Aluminiumtreffer von Klagenfurt: „Wir haben letzte Woche auch drei Mal die Stange getroffen. Einmal hast du Glück und einmal nicht. Das ist im Fußball einfach so. Mit den Chancen, die wir in den letzten Wochen hatten, gewinnst du normalerweise drei Spiele und trotzdem sind wir als Verlierer vom Platz gegangen. Heute war es so, dass wir die Effizienz wieder hatten und das ist nicht unwichtig.“



…Wichtigkeit des Sieges: „Natürlich ist ein Sieg eine gute Geschichte. Man hat eine schöne Heimfahrt, hat viele Dinge gut gemacht, manche vielleicht etwas weniger, aber ich denke, Klagenfurt hat nicht zu unrecht die letzten drei Spiele gewonnen. Die Jungs haben gekämpft und das muss jedem Selbstvertrauen geben.“



Setzte sich wie in Runde 1 gegen Nicolas Wimmer wieder durch und schnürte diesmal gar den Doppelpack: Marin Ljubicic, der im übrigen in Kärnten besonders gern scort. 4 Tore in Wolfsberg, 2 in Klagenfurt = 6 seiner gesamt 9 BL-Tore und damit 2/3 allein in Kärnten.

"Ich muss zufrieden sein, wenn ich schon 9 Tore erzielt habe"

LASK-Torjäger Marin Ljubicic, nunmehr alleiniger Führender der Liga-Torschützenliste, über...

…das Spiel: „Wir haben diese Woche hervorragend trainiert und wir haben uns nie entmutigen lassen in den letzten Wochen. In der Defensive sind wir gut gestanden, aber trotzdem haben wir Chancen zugelassen. Wir hatten viel Ballbesitz und ich hatte auch wieder meine Möglichkeiten. So soll es weitergehen.“



…seine starke Torbilanz: „Ich muss ja zufrieden sein, wenn ich schon 9 Tore erzielt habe. Vor allem, weil ich nicht immer dabei war.“

"Totale Offensive über 90 Minuten"

Walter Kogler (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Das war die totale Offensive über 90 Minuten. Es ist hin und her gegangen und beide Verteidigungsreihen sind hoch gestanden. Der entscheidende Faktor war vielleicht Marin Ljubicic. Insgesamt war es ein sehr attraktives Spiel.“



…LASK: „Trotz des Sieges sollten sie mitnehmen, dass sie dem Gegner nicht so viele Möglichkeiten geben wie heute den Klagenfurtern. Wenn Klagenfurt nämlich mit den Chancen nach dem 1:1 in Führung geht, kann es wieder ein Spiel werden, das der LASK verliert. Nach vorne hin sehr viel richtig, aber in der Defensive eben zu viel angeboten. Mit dem Sieg haben sie den Punktabstand zu Klagenfurt vergrößert und das sollte ihnen wieder die Sicherheit geben, dass sie unter den ersten Sechs dabei sind.“

