Rapid Wien blieb bisher in der Saison hinter seinen Ansprüchen. Während im Allianz Stadion nur ein Sieg geholt wurde (24. Juli in Rd. 1 mit 1:0 vs. SV Ried), waren es auswärts immerhin drei. Bei einem Remis und 2 Niederlagen. Beide in OÖ - 1:2 beim LASK und nun 0:1 bei der SV Ried. Schließt sich da auch der Kreis für Chefcoach Ferdinand Feldhofer, der im vergangenen November von Vorgänger Didi Kühbauer übernahm und sein Rapid-Debüt in Ried hatte (2:2) - nun auch das Ende? Siehe separaten Beitrag. Ligaportal fragte nach. Zu einer ev. Entlassung Feldhofers wollte der SK Rapid Samstagabend keine Stellungnahme abgeben.

SK Rapid-Keeper Niklas Hedl bekam nur einen Ball auf´s Tor...per Elfmeter zum 1:0-Siegtor für die SV Ried. Fußball ist halt Ergebnissport...

Greil: "Passiert nur in Situation, in der wir uns momentan befinden"

Ligaportal: Patrick, im Grunde genommen hat die SV Ried überhaupt keine Torchance gehabt, einen Elfer bekommen und das Spiel gewonnen. Lässt sich das überhaupt noch erklären, wie das heute passieren konnte?

Patrick Greil: Nein, wirklich nicht. Ich habe schon oft Spiele erlebt, in denen die Mannschaft auch dominant war und verloren hat, aber heute ist schon ein ganz extremes Beispiel. Bis auf den Elfer hatten sie keine Torchance. Solche Sachen passieren nur in so einer Situation, in der wir uns momentan befinden.

Ligaportal: Du hattest Pech mit einem Aluminiumtreffer, habt ihr das Spiel auch irgendwie "vorne verloren", weil Chancen waren ja einige da?

Patrick Greil: Wahrscheinlich richtig. Wenn wir das Tor oder zwei machen, dann wird es gar nicht mehr so gefährlich. Das müssen wir uns natürlich ankreiden, dass wir die Chancen nicht genutzt haben und das ein und andere nicht ganz genau fertiggespielt haben. Aber so ist leider der Sport.

Ligaportal: Das war der Beginn einer "englischen Woche", Dienstag geht es im ÖFB-Cup nach Wattens. Ausblick?

Patrick Greil: Ich hoffe, dass es wie zuletzt in Tirol auch diesmal wieder positiv ausgeht. Doch jetzt müssen wir erst mal das Spiel von heute aus den Köpfen kriegen.

Grüll: "Ried hat mit 9 oder 10 Leuten verteidigt"

Ligaportal: Marco, 13:2-Corner und klares Chancen-Plus für euch. Ried mit einer Torchance und hat aus dem Elfer raus das 1:0-Siegtor gemacht. Kann man das Spiel überhaupt noch erklären, wie die Niederlage heute passieren konnte?

Marco Grüll (Foto): Im Endeffekt haben sie das Tor geschossen und wir nicht. Wir müssen die 1. Halbzeit das Tor schießen, Ried war gefühlt nie in unserer Hälfte und haben mit 9 oder 10 Leuten am eigenen Dreißiger verteidigt. Natürlich ist das schwer, aber die Chancen waren trotzdem da. Die müssen wir verwerten.

Ligaportal: Die Rapid-Fans rufen "Feldhofer-Raus"...wie ist das Verhältnis noch zwischen Mannschaft und Trainer?

Marco Grüll: Das Verhältnis ist trotzdem noch immer gut. Was soll man machen. Wir haben ja die 1. Halbzeit einen guten Fußball gespielt und viele Chancen gehabt und haben halt die Tore nicht gemacht. Wir hinterfragen uns ja selber als Spieler. Der große Unterschied heute war, wenn man mal die ersten zwei Tore macht, wird wahrscheinlich die Partie ganz anders laufen und du schießt vlt. drei, vier Tore, wie es gegen Wattens war (Anm.: 5:0 für Rapid vor 2 Wochen). Heute ist es uns zum wiederholten Male nicht gelungen, aus solchen Chancen Tore zu machen und dann verlierst du im Endeffekt sogar so eine Partie.

Ligaportal: Ausblick für ÖFB-Cup-Partie am Dienstag in Wattens?

Marco Grüll: Das müssen wir gewinnen. Für uns eine sehr wichtige Partie. Wir haben viele Ziele vor der Saison gehabt und haben schon das ein und andere nicht erreicht, jetzt wollen wir im Cup so weit wie möglich kommen. Wir müssen da jetzt in Wattens eine Reaktion zeigen und weiterkommen. Weil im Cup gibt es keine 2. Chance.

Feldhofer: "Das ist Part of the game"

Ligaportal: Fazit zum Spiel?

Ferdinand Feldhofer (Foto): Gefühlt hatten wir 90 % Ballbesitz. Und das nicht nur im eigenen, sondern hauptsächlich im gegnerischen Drittel. Gegen einen sehr destruktiven Gegner hatten wir trotzdem hochkarätige Torchancen, scheiterten an uns selber und auch am gegnerischen Torwart, der hervorragend gehalten hat. Wir hatten auch nach dem 0:1 noch Riesenchancen. Das Spiel zu verlieren ist sehr, sehr ärgerlich.

Ligaportal: Zum Themenkomplex um fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen, was Sie an anderer Stelle bereits kommentiert haben, fühlen Sie sich heute mit Rapid in dem Spiel benachteiligt?

Ferdinand Feldhofer: Nachdem ich die TV-Bilder gesehen habe, ja etwas. Aber wir müssen da drüber stehen und uns selber belohnen für unsere Art und Weise wie wir aufgetreten sind. Das Spiel war sehr positiv, trotzdem stehen wir heute mit leeren Händen da.

Ligaportal: Die Situation für Rapid und für Sie ist prekär. Die Fans haben nicht zum ersten Mal "Feldhofer raus" gerufen, was macht das mit Ihnen?

Ferdinand Feldhofer: Das ist "Part of the game". Ich wußte, als ich den Job angetreten bin, dass solche Dinge passieren können. Ich muss damit bestmöglich umgehen und meinen Fokus halten. Mich selber auch wieder bestmöglich motivieren und das auf die Mannschaft übertragen. Und das mache ich vor jedem Spieltag und direkt danach.

Übernimmt Zoran Barišić interimistisch?

Für Sonntagmorgen soll vom SK Rapid angeblich eine Klubaussendung folgen. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht - wir berichteten - Ferdinand Feldhofer, der die Grün-Weißen im Vorjahr auf Rang 5 und in die UEFA Conference League-Qualifikation führte, nach 11 Monaten vor dem Aus. Gilt Geschäftsführer Sport Zoran „Zoki“ Barišić als Interims-Nachfolger, der bereits 2011 und von 2013 bis 2016 als Chefcoach für die Grün-Weißen fungierte.

Nach 12 Runden (wobei das Nachtragspiel gegen den TSV Hartberg am 26.10. noch ansteht) liegt der Rekordmeister in der ADMIRAL Bundesliga nur an 7. Stelle, bei 4 Siegen, 2 Remis und 5 Niederlagen (3 davon daheim).

Dazu die Conference-League-Play-off-Pleite im August gegen den FC Vaduz. Da wegen der bevorstehenden Präsidiumswahl derzeit ein Macht-Vakuum herrscht, konnte sich der 42-jährige Vorauer womöglich noch retten. Die Heimniederlage im prestigeträchtigen 337. Wiener Derby gegen die Austria und nun das 0:1 in Ried könnten nun jedoch zu viel, weil sportlich zu wenig, gewesen sein.

Laut dem "Kurier" verabschiedete sich Feldhofer bereits von den Spielern und trat die Reise von Ried nach Tirol, wo am Dienstag das Cup-Achtelfinale gegen Wattens ansteht, nicht mehr an.

