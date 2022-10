Nachdem es von SK Rapid Wien-Seite über einen Verbleib oder eine Entlassung von Chefcoach Ferdinand Feldhofer am Samstagabend auf Nachfrage von Ligaportal keine Stellungnahme gab, folgte am Sonntagmorgen eine offizielle Klubaussendung der Hütteldorfer. Demnach kam Geschäftsführer Sport Zoran Barišić nach einem ausführlichen telefonischen Meinungsaustausch zu dem Entschluss, dass der bisherige Cheftrainer Ferdinand Feldhofer so wie sein Assistenztrainer Matthias Urlesberger mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden werden.

Vor dem Match am 10. September gegen seinen Ex-Verein RZ Pellets WAC war Ferdinand Feldhofer (li.) noch gut gelaunt bei der Begrüßung mit WAC-Chefcoach Robin Dutt. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen die Wölfe wandelte sich die Stimmung und das Unheil nahm auch - bis auf wenige Ausnahmen (5:0-Sieg bei WSG Tirol, 1:1 beim FC Red Bull Salzburg) seinen Verlauf, folgten nun binnen einer Woche zwei weitere empfindliche Niederlagen.

Die beiden Steirer traten somit die Weiterreise zum ÖFB-Cup-Achtelfinale bei der WSG Tirol, das am Dienstag in Wattens auf dem Programm steht, nicht mehr an. Bei diesem Match und bis auf Weiteres wird Zoran Barišić mit dem verbleibenden Trainerteam um Thomas Hickersberger und Jürgen Macho (Tormann-Trainer) übernehmen. Zumindest in Wattens wird auch Sportkoordinator Steffen Hofmann unterstützen.

"War an Zeit, eine Änderung herbeizuführen"

Zoran Barišić zur Entscheidung: „Ich möchte mich bei Ferdinand Feldhofer und selbstverständlich auch Matthias Urlesberger für Ihre stets professionelle und engagierte Arbeit bedanken. Aufgrund der Gesamtsituation war es nun aber an der Zeit eine Änderung herbeizuführen und daher habe ich im Sinne des Vereins und des künftigen Präsidiums in Absprache mit Martin Bruckner entschieden, dass ich nun neben meiner Tätigkeit als Geschäftsführer Sport auch die Position des Cheftrainers bei den Profis übernehmen werde."

Der 52-jährige Wiener weiter: "Wir müssen nun alle Kräfte bündeln und in allen Bereichen als Team auftreten sowie alle zur Verfügung stehenden Ressourcen nützen. Nicht nur die Geschichte unseres Vereins beweist, dass man nur gemeinsam und mit Teamgeist erfolgreich sein kann. Dafür werde ich alles geben und noch im Laufe des Sonntags zur Mannschaft nach Tirol stoßen."

"Ried-Spiel war sinnbildlich für das ganze gemeinsame Jahr"

Ferdinand Feldhofer, der Ende November 2021 sein Amt als Rapid-Cheftrainer antrat, sagt dazu: „Mir war von Beginn an bewusst, dass die Aufgabe schwer werden wird. Trotzdem habe ich mich damals gegen einen Job im Ausland und für Rapid entschieden, weil ich diese Herausforderung annehmen wollte. Umso mehr hätte ich mir gewünscht, dass wir die beiden Umbrüche schneller und erfolgreicher bewältigen hätten können. Das Ried-Spiel war sinnbildlich für das ganze gemeinsame Jahr.

Wir hatten immer wieder positive Phasen, haben uns aber zu oft mit eigenen Fehlern das Leben schwer gemacht. So sind wir leider auch nie in einen positiven Lauf gekommen. Für mich persönlich war es eine sehr hektische Zeit, da wir von Start weg fast nur Druckspiele hatten. Dazu kam die negative Grundstimmung im Verein. Ich hoffe, dass sich das nun im Herbst ändert und wünsche Rapid eine ruhigere Zukunft. Zum Abschluss möchte ich mich noch bei der gesamten Mannschaft, beim Trainerteam und bei den Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit bedanken.“



Zoran Barišić war bereits im Frühjahr 2011 und von April 2013 bis zum Ende der Saison 2015/16 Chefcoach der grün-weißen Profimannschaft, unter ihm wurde Rapid dreimal en suite (2014, 2015 und 2016) Vizemeister und konnte sich 2013/14 und 2015/16 für die Gruppenphase der UEFA Europa League qualifizieren. Beim zweiten Versuch gelang das erste Mal nach zwei Jahrzehnten das Überwintern auf europäischer Bühne, damals als Gruppensieger vor dem FC Villarreal.

Josko Arena einmal mehr Endstation für einen SK Rapid-Coach

Nun erfolgte wieder Mal für einen SK Rapid-Trainer bei einem Match in der Josko Arena bzw. bei der SV Ried das Ablaufdatum. Bereits im April 2017 wurde damals Damir Canadi nach einer 0:3-Niederlage bei den Innviertlern nach 17 Spielen entlassen. Nun erwischte es nach 40 Pflichtpartien bei den Hütteldorfern, die derzeit mit 14 Zählern nur auf Rang 7 der ADMIRAL Bundesliga liegen, auch Ferdinand Feldhofer, eine Woche vor seinem 43. Wiegenfest und zwei Tage vor dem Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale bei Liga-Konkurrent WSG Tirol in Wattens (Dienstag, ab 18 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER).

Das Aus des gebürtigen Steirers - der ehemalige ÖFB-Teamspieler absolvierte von 2002 - 2005 auch als Spieler 91 Pflichtpartien für den Rekordmeister - beim SK Rapid war vorprogrammiert. Bereits im Frühjahr wackelte sein Trainer-Stuhl nach dem Aus im ÖFB-Cup-Achtelfinale daheim gegen den TSV Hartberg plus Rückfall in der letzten Runde der Meistergruppe auf Rang 5. Tiefpunkt war dann am 25. August die 0:1-Heimpleite und das Aus in der UEFA Europa Conference League-Quali gegen den Liechtensteiner Klub FC Vaduz. Was folgte war der angekündigte Ausstieg von Präsident Martin Bruckner und Christoph Peschek (Geschäftsführer Wirtschaft), während Ferdinand Feldhofer im Trainer-Amt blieb.

Die nächste Pleite folgte in der Liga am 10. September mit der 1:3-Heimniederlage gegen Feldhofers Exklub WAC. Bereits damals forderten die Grün-Weiß-Fans das Aus von Ferdinand Feldhofer und auch von Sportdirektor Zoran „Zoki“ Barišić. Nach der Wiener Derby-Heimniederlage gegen Austria Wien und nun dem 0:1 in Ried erschallten die "Feldhofer-Raus-Rufe" auf´s Neue.

"Ich muss damit bestmöglich umgehen"

Auf Nachfrage von Ligaportal - siehe auch Beitrag vom Samstag - meinte Feldhofer: "Das ist Part of the Game. Ich wußte, als ich den Job angetreten bin, dass solche Dinge passieren können. Ich muss damit bestmöglich umgehen und meinen Fokus halten. Mich selber auch wieder bestmöglich motivieren und das auf die Mannschaft übertragen. Und das mache ich vor jedem Spieltag und direkt danach."

Dem Vernehmen nach, soll sich der Vorauer da allerdings bereits zuvor in der Kabine von den Rapid-Spielern verabschiedet habe. Womöglich auch ein Grund, warum Ferdinand Feldhofer so spät zur offiziellen Pressekonferenz kam und Ried-Trainer Christian Heinle zuerst im PK-Raum erschien (normalerweise hat der Gäste-Coach das erste Wort).

Feldhofers Bilanz als Chefcoach mit dem SK Rapid in 11 Monaten und 40 Spielen: 17 Siege, 9 Remis, 14 Niederlagen, 60 Punkte, Schnitt = 1,5 Punkte; 53:41 Tore.

Fotocredit: Josef Parak