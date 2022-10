Heimduelle der SV Guntamatic Ried vs. Rapid Wien sind für die Innviertler Festspiele und weiter eine Erfolgsgeschichte. Mit dem 1:0 in Runde 12 der ADMIRAL Bundesliga prolongierten die Wikinger gegen die Wiener den Heim-Nimbus der Unbesiegbarkeit auf 6 Spiele (5 Siege, 1 Remis). Der letzte Sieg der Hütteldorfer in der Josko Arena war am 26. September 2015 (0:1). Mit zwei Liga-Dreiern in Folge hat die Elf von Christian Heinle den Turnaround nach wochenlanger Unserie geschafft. Beim SVR-Chefcoach und zwei Matchwinnern - Torschütze Monschein und Rückhalt Sahin-Radlinger - fragte Ligaportal Samstag nach Abpfiff nach.

"Umso schöner, dass ich Mannschaft was zurückgeben kann"

Goldtorschütze Christoph Monschein per Elfmeter: "Rapid zu schlagen ist für mich als Ex-Austrianer umsoschöner. Aber nichtsdestrotrotz zählt, wie es hier bei der SV Ried ist und dass wir die drei Punkte unbedingt brauchen. Letzte Woche haben wir damit angefangen, wieder nach einer langen Durststrecke zu punkten. Umso schöner, dass ich treffen konnte und der Mannschaft was zurückgeben kann. Es war ein harter Kampf heute."

Ligaportal: Samuel Sahin-Radlinger, zwei Spiele praktisch zu Null. Das eine Gegentor vor einer Woche in Wolfsberg war ja nicht vom Gegner. Was war gegen Rapid der Schlüssel zum Erfolg?

"Alles, was wir gehabt haben verteidigt"

SV Ried-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger: Heute war es extrem mitreißend. Wir waren extrem effizient, hatten eine Torchance. Die haben wir eiskalt genutzt. Freut mich auch für Monschein, dass er endlich seinen Bann gebrochen hat. Dann haben wir alles, was wir gehabt haben einfach verteidigt. Das war der Schlüssel.

Ligaportal: Zwei Siege in Folge. Du weißt, wo ihr zuvor hergekommen seid. Was macht das jetzt mit der Mannschaft in der "englischen Woche", wo es im ÖFB-Cup-Achtelfinale zum starken 2. Liga-Spitzenreiter SV Horn und dann in der Liga zu Austria Lustenau geht?

SVR Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger: Es wird eine brutale Woche, aber das haben wir gewußt. Gegen Rapid haben wir den Rückenwind von letzter Woche mitgenommen. Genauso nehmen wir den aus diesem Spiel wieder mit für den Cup und dann in Lustenau. Man hat es im Training gemerkt. Bei Siegen trainiert es sich ganz anders, ist die Stimmung viel besser. Das müssen wir beihalten. Dann können wir die Woche sehr erfolgreich gestalten.

Ligaportal: Die Erfolgsserie daheim in der Josko Arena wurde gegen Rapid Wien prolongiert, seit September 2015 unbesiegt...fünf Siege, 1 Remis, warum liegt Ried Rapid so?

Sahin-Radlinger: Das mit der Serie habe ich nicht mal gewusst, also gebe ich nicht so viel auf Statistiken. Aber gegen Rapid daheim ist irgendwie wie Doping, waren es immer extrem gute Spiele. und wir waren immer stark dabei, haben auch paar Mal gewonnen. Von dem her war ich mir sicher, dass wir was holen können.

"Das war der dreckige Sieg"

Ligaportal: Gratulation, Christian Heinle. Fazit zum Spiel vorweg?

Christian Heinle: Ich bin sehr froh. Man hat gesehen, dass wir das Spiel anders angelegt haben. Wir sind tiefer gestanden und haben gewusst, dass Rapid kommen muss. Aus meiner Sicht haben wir gegen eine sehr gute Rapid-Mannschaft gespielt. Spätestens nach dem Führungstor haben wir gewusst, dass wir das gut wegverteidigen müssen. Der Spielverlauf ist extrem wichtig und der hat uns heute in die Karten gespielt.

In der 2. Halbzeit haben wir auch nur eine größere Torchance zugelassen und ansonsten haben wir es richtig gut verteidigt. Etwas anders wie die letzten Wochen. Doch mir ist wichtig, dass wir in jeder Phase der Partie einen Plan haben. Die Nadelstiche, die wir gesetzt haben, waren sehr wenige, aber mir war wichtig, dass wir immer wieder mal was probieren. Heute war es sicher mal ein glücklicherer Sieg, wie wir es anders auch schon gehabt haben.

Ligaportal: Wie weit war das heute der "dreckige Sieg" von dem Sie vor Wochen gesprochen haben, den es braucht?

Christian Heinle: Das war der dreckige Sieg. Genau das war er. Das ist genau das, wo wir als Ried gegen einen übermächtigen Gegner spielen wie Rapid. Die halt von der Qualität und Kader her einiges über uns zu stellen sind. Und daheim gewinnst du genau so ein Spiel. Unsere Fans mitgenommen, jeden Zweikampf bejubelt, in der Box alles wegverteidigt. Ein Sieg, der sehr, sehr wichtig zum Zusammenwachsen der Mannschaft war.

"Dieser Unterschied ist maginal"

Ligaportal: Als nächstes geht es im ÖFB-Cup-Achtelfinale mit dem SV Horn gegen den 2. Liga-Spitzenreiter, der vor Selbstvertrauen strotzt, das Momentum hat und im Flow ist. Ausblick für Dienstag?

Christian Heinle: Extrem schwierige Aufgabe. Wir waren bis jetzt Letzter in der Bundesliga, Horn ist Erster in der 2. Liga. Dieser Unterschied ist maginal und außerdem spielen wir im Cup auswärts. D.h., das ist ein Spiel auf Messers Schneide. Das wissen wir. Wenn wir ein Prozent dort weniger auf das Feld bringen oder im Vorfeld glauben, dass das eine leichtere Aufgabe wie gegen Rapid wird, dann scheiden wir dort aus. Unsere Aufgabe vom Trainerteam ist, dass wir die Mannschaft komplett scharf dort hin bringen und von der ersten Sekunde an jeden Zweikampf annehmen, wie wir es gegen Rapid gemacht haben.

Die Gespräche führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

