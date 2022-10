Nach dem 3:0-Coup beim LASK vor einer Woche in Runde 11 der ADMIRAL Bundesliga schien die "Sonne zu lachen" beim TSV Hartberg, doch nun das "Donnerwetter". Für das so wichtige Kellerduell beim SCR Altach mit Chefcoach Miroslav Klose (ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) strich TSV-Chefcoach Klaus Schmidt mit Keeper & Kapitän René Swete und Mittelfeldakteur Jürgen Heil zwei Leistungsträger aus dem Kader. Grund für die disziplinare Maßnahme: die beiden Routiniers hatten ein Mannschafts-, respektive Regenerations-Training "verschlafen".

"Es hat erfordert, diese Maßnahme zu setzen"

Klaus Schmidt setzt damit ein Zeichen und meinte dazu vor dem Altach-Match bei Sky: "Es ist natürlich sehr schwer. Gerade nach einem Sieg (Anm.: beim LASK) hat man ein positives Gefühl und versucht man positive Vipes in die Situation mitzunehmen. Doch es hat erfordert, diese Maßnahme zu setzen. Die Maßnahme ist, auch mal ein Spiel zuzusehen bzw. auszusetzen. Ich aber davon aus, dass die beiden Spieler, die heute für die beiden einspringen, ihren Job umso besser erledigen."

Ob es keine Alternative gab? Schmidt weiter: "Wenn man meine Gefühlslage in den zwei Tagen der Entscheidung offen legt, dann dauert das wahrscheinlich ein Tag. Aber die Entscheidung ist so gefallen und so trägt das jetzt jeder, der dabei war. Ich hoffe, dass wir heute trotzdem in Altach drei Punkte mitnehmen können."

