Im mit Spannung erwarteten Pack-Duell der ADMIRAL Bundesliga-Runde 12 zwischen Vizemeister SK Puntigamer Sturm Graz und dem Vorjahres-Vierten RZ Pellets WAC - derzeit im Ligaportal-LIVETICKER - folgte an diesem Oktober-Sonntagnachmittag bei herrlichem Herbstwetter und Sonnenschein bereits nach wenigen Minuten eine Schock-Szene. WAC-Defensivakteur Simon Piesinger verletzte sich schwer. Der 30-jährige, gebürtige Linzer wurde daraufhin von Sanitätern vom Feld getragen.

Verkettung unglücklicher Umstände bei Abwehr-Aktion

Nach einem Foulspiel eines Grazers an einem WAC-Spieler rutschte dieser derart unglücklich auf dem tiefen Terrain am eigenen Sechzehner in seinen Mitspieler Simon Piesinger, der zu Fall kam und unglücklich umknickte.

Der 30-jährige, gebürtige Linzer war im Sommer aus Dänemark in die österreichische Bundesliga zurück gekehrt und ist seither im Team von Chefcoach Robin Dutt eine feste Größe. Der Dauerbrenner absolvierte bisher 11 BL-Spiele.

Simon Piesinger wurde von Sanitätern vom Feld der Merkur Arena getragen und sein Knie laut Sky Information bandagiert. Die medizinische Diagnose steht noch aus.

Vor Wiedersehen in Geburtsstadt Linz und gegen Ex-Klub Blau Weiß

Sehr bitter für Simon Piesinger. Der ehemalige Nachwuchsspieler vom SK St. Magdalena Linz und LASK hatte sich bestimmt schon so sehr auf sein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub FC Blau Weiß Linz gefeut, auf den die Kärntner am Mittwochabend im Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale auf der Verbandsanlage des OÖFV in Linz treffen - ab 18 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL