Nach bereits diversen "englischen Wochen" stehen in den nächsten drei Wochen für die Eurofighter vom FC Red Bull Salzburg (Champions League), SK Sturm Graz (Europa League) und FK Austria Wien jeweils 7 Matches auf dem (Herbst-Mammut-) Programm. Drei Bundesliga Runden, sowie ein Match im ÖFB-Cup und zwei Begegnungen in ihren europäischen Bewerben. Das ist nicht nur eine enorme körperliche Belastung, sondern vor allem auch eine psychische Herausforderung. Welche mentalen Maßnahmen hier hilfreich sein können, beleuchtet in seinem heutigen Gastbeitrag Mentalcoach Wolfgang Seidl.

Vorbild & Protoyp eines Fußball-Vorzeige-Profis in punkto physischer und psychischer Stärke sowie Balance-Findung samt Leistungskonstanz, Belastung & Regeneration: der nimmermüde FC Red Bull Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer, der am 30. Oktober 37 Jahre wird und für die Roten Bullen auf drei Hochzeiten über die linke Außenbahn "tanzt".

Hamstrings, Adduktoren und Faszien. Die meisten Fans kennen diese Begriffe nur aus der Sportsendung im Fernsehen. Profis hingegen wissen genau, wenn diese medizinischen Begriffe verwendet werden, dann ist meist eine Überbelastung dafür verantwortlich.

Aber nicht nur körperlich machen sich die Mehrfachbelastungen bei den Spielern bemerkbar, auch auf mentaler Ebene kann es zu Einschränkungen kommen. Konzentrationsschwächen, Schlafprobleme oder depressive Verstimmungen sind nur einige davon. Damit die Spieler und Teams auch in solchen intensiven Phasen voll leistungsfähig bleiben, sind Präventivmaßnahmen notwendig. Nachfolgend möchte ich auf einige Maßnahmen näher eingehen, auf die Spieler bewusst Einfluss nehmen können:

Einstellung zur Mehrfachbelastung

Spieler, die mit einer positiven Einstellung in diese kommenden Matches gehen und diese als Herausforderung anstatt als Belastung sehen, haben definitiv einen großen Vorteil. Auch dankbar zu sein, dass man als Spieler bei einem dieser Vereine zur Stammelf gehört, gibt Energie für die kommenden Aufgaben und ist pure Seelen Nahrung.

Für alle jene, die eher die Belastung sehen, empfehle ich die Freude am Spiel wieder zu gewinnen. Sich bewusst zu machen, was sie am Fußball lieben und dass sie ihr Hobby zum Beruf machen durften.

Aktive Erholung forcieren

Nach jedem Spiel kann jeder Spieler seine Regeneration aktiv beeinflussen. Angefangen von Kältebädern, über Massagen, das schnelle Auffüllen der Speicher durch gesunde Ernährung, erholsamen Schlaf oder auch mittels spezieller Atemtechniken. Vor jedem Match sollte der eigene Akku geladen sein, sonst wird es schwierig unter hohen Anforderungsbedingungen zu bestehen.

Den richtigen Fokus beibehalten

In solchen intensiven Phasen ist es wesentlich, dass Spieler ihren Fokus beibehalten, und sich weder von Erfolg noch von Niederlagen ablenken lassen. Spieler, die vor jedem Training und Match ihre Ziele und ihre Schwerpunkte kennen sind klar im Vorteil. Fokussiert zu sein, bedeutet für mich auch im richtigen Erregungszustand zu sein. Diesen gilt es, mittels mentaler Techniken, bewusst herzustellen.

Auch im Match selbst, liegt es in der Eigenverantwortung der Spieler ihren Fokus immer wieder zu schärfen. Wir wissen Spiele werden oft am Ende entschieden, wenn die Konzentration nachlässt und Sportler ihren Fokus verlieren.

Offene Kommunikation zwischen Trainer und Spieler

Jeder Spieler ist unterschiedlich, auch in Bezug auf Erholung und Vorbelastung. Daher sollte es zwischen Trainern und Spielern eine offene und ehrliche Kommunikation geben, wo der Spieler auch klar kommunizieren kann, wenn er nicht voll leistungsfähig ist. Das hilft mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Trotz Mammut Programm für die drei Clubs in Österreich, sollten wir auch in andere Top Ligen in Europa blicken, ganz speziell in die Premier League nach England. Welche Belastungen dort auf Spieler warten, die auch noch bei der WM im Einsatz sind, kann man schwer in Worte fassen. Die Meisterschaft in England endet am 12. November, danach beginnt am 20. November bereits die WM in Katar, die bis 18. Dezember läuft. Und am 26. Dezember starten dann wieder die ersten Matches in der Premier League.

Auch wenn es in anderen Ligen weitaus höhere Belastungen gibt, so sollten die betroffenen Clubs in Österreich das Thema ernst nehmen und ihre Spieler bestmöglich unterstützen.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty

MANA4YOU

Wolfgang Seidl, MBA

Akademischer Mentalcoach

Dipl. Teamentwickler

HeartMath®Coach

Praxis Steiermark: Burgauerstrasse 49; 8283 Bierbaum

Praxis Wien: Cumberlandstrasse 102; 1140 Wien

+43 650 415 5401

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.mana4you.at

www.amschwalbenhof.at