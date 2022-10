Nach 7 Heim-Niederlagen in Folge in der ADMIRAL Bundesliga gegen den RZ Pellets WAC feiert der SK Puntigamer Sturm Graz endlich den ersehnten Sieg im Packduell. Der 3:2-Erfolg nach 0:1-Pausenstand war praktisch binnen 6 Minuten besiegelt. Siehe auch Spielbericht. Nachfolgend Statements zu dieser Partie der 12. Runde.

„Haben Unserie, die über Stadion gehangen sein muss, mit viel Mühe gebrochen"

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…sein 100. Pflichtspiel für Sturm: „Beide Hälften waren wie Tag und Nacht. In der 1. Halbzeit haben wir nicht so diesen Zugang zum Spiel gefunden. Aber 2. Halbzeit haben wir das heutige Spiel verstanden und haben das Spiel gedreht.“



…das gewonnene Duell, nach der Unserie von zuletzt sieben verlorenen Heim-Duellen mit dem WAC: „Haben diese Unserie, die irgendwo über dem Stadion gehangen sein muss, mit viel Mühe gebrochen. Es waren Dinge dabei, die mir nicht so gefallen haben, aber so ein Spiel zu gewinnen zeigt einfach, dass wir einen deutlichen Schritt weiter sind, als im Vorjahr.“



Otar Kiteishvili (SK Puntigamer Sturm Graz) zur Einwechslung und zu seinem Tor: „Christian hat Alex und mir gesagt, dass wir Energie reinbringen sollen, insbesondere ins Mittelfeld und die zweiten Bälle sichern sollen. War in der ersten Hälfte nicht gut von uns und denke, wir haben es dann stark verbessert.“



Albian Ajeti (SK Puntigamer Sturm Graz): „Wir haben in der 2. Halbzeit unser Spiel besser gespielt, haben auch früh ein Tor gemacht.“



Alexandar Borkovic (SK Puntigamer Sturm Graz) über sein erstes Tor für Sturm Graz: „Ist natürlich wunderschön. Letzte Woche konnte ich einen Assist machen und jetzt freut es mich, dass ich es geschafft habe, ein Tor zu schießen.“

„Gegen Lazio ist ihm der Knopf aufgegangen“

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…das s bessere Auftreten von Sturm Graz in der Europa League: „Es ist eine normale Entwicklung. Letztes Jahr war es für viele Spieler die erste Europacup Saison. Letztes Jahr hatten wir auch unsere Probleme mit Verletzungen. Daraus haben wir gelernt und wir haben bewusst den Kader ein bisschen breiter aufgestellt. Wenn ich sehe, wie sie heuer auftreten, dann ist das eine super Entwicklung. Jetzt sind wir mittendrin statt nur dabei. Wir haben fünf Punkte und ich hoffe, dass wir die letzten beiden Spiele so gestalten können, dass wir international überwintern.“



…ob die Mannschaft europäisch überwintern wird: „Am Ende muss man doch wieder alles richtig einordnen. Wir haben gewusst, dass es sehr schwierig sein wird. Jetzt sind wir aber voll dabei und ich traue es der Mannschaft einfach zu. Wenn es nicht gelingt, wird man natürlich enttäuscht sein, aber wir werden diesen Weg in Graz genauso weiterführen.“



…William Böving: „Er hat ein bisschen mehr Anlaufzeit gebraucht und ist ein anderer Charakter-Typ als der Rasmus. Man hat schon im Training gesehen, was er für ein Potenzial mitbringt und gegen Lazio ist ihm definitiv der Knopf aufgegangen. Mit ihm werden wir noch viel Freude haben.“



Ex-Sturm-Goalgetter Rasmus Höjlund (Atalanta Bergamo) über...

...seine heutige Verabschiedung in Graz: „Ich wollte nochmal zurückkommen und mich ordentlich verabschieden, weil dieser Klub für mich viel bedeutet. Es war eine schöne Zeit. Es war sehr emotional, die Fans wiederzusehen und einen Großteil der Mannschaft.“



…seine aktuelle Situation bei Atalanta Bergamo: „Es ist eine gute Zeit, um bei Atalanta zu spielen. Ich habe bis jetzt noch nicht so viel gespielt wie bei Sturm, aber wir haben natürlich viele gute Spieler. Man sieht auch, warum wir an der Tabellenspitze stehen. Ich kann sehr viel lernen von meinen Mitspielern. Ich habe zumindest schon einmal getroffen und einmal einen Assist gemacht. Ich bekomme meine Chancen und tue natürlich alles dafür, damit ich mehr spielen kann.“

Kassierte nach der Pause binnen 6 Minuten 3 Gegentore: WAC-Sommer-Neuzugang Hendrik Bonmann. Wo die Wolfsberger spielen fallen Tore en masse ...vorne mit 24 die zweitmeisten der Liga erzielt, hinten mit 25 die zweitmeisten eingefangen.

"Nach Halbzeit in 2 Situationen Lufthoheit verloren"

Robin Dutt (Trainer RZ Pellets WAC) über...

…2:3-Niederlage: „In der 1. Halbzeit haben wir das sehr ordentlich gemacht. Nach der Halbzeit haben wir in zwei Situationen die Lufthoheit verloren gegen Graz. Zwei Mal hohe Bälle. Natürlich wissen wir, dass Graz mit Stankovic, Borkovic, Wüthrich sehr gut ist. Der Ausfall von Simon Piesinger, einer unserer großen, kopfballstarken Spieler, hilft da auch nicht. Und dann haben wir uns leider die Führung innerhalb von kurzer Zeit nehmen lassen.“



…Verletzungsupdate zu Innenverteidiger Simon Piesinger: „Sieht nicht gut aus. Das Knie schein instabil zu sein. Müssen aber abwarten, was schlussendlich bei der Untersuchung rauskommt.“



Tai Baribo (RZ Pellets WAC) im Videobeitrag vor dem Spiel über...

…seine Entscheidung zum WAC zu kommen: „Natürlich hoffe ich, dass ich erfolgreich bin, wie Shon oder Eliel. Ich will das hier weiterführen. Über den WAC habe ich mich bei den beiden erst, nachdem ich unterschrieben habe, informiert. Sie haben gesagt: Ein guter Verein, der dir Ruhe gibt und alles, was du brauchst. Das ist der Ort, um erfolgreich zu sein, aber eben nicht um Partys nach dem Spiel zu feiern.“



…seine Ziele mit dem WAC in dieser Saison: „Was die Ziele in der Liga betrifft Top 6. Ich denke sogar Top 4 oder Top 3 sollte drinnen sein. Wir werden alles geben. Durch das System mit der Punkteteilung ist alles möglich.“

„Glaube, dass die Meisterschaft heuer länger offen bleibt“

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…warum Ilzer bei Sturm so gut funktioniert, auch im Vergleich zu seiner Zeit bei der Austria: „Er hat dort andere Möglichkeiten. Wäre bei der Austria damals undenkbar gewesen.“

…Sturm Graz: „Glaube, dass die Meisterschaft heuer länger offen bleibt.“



…Situation von Sturm in der Europa League: „Es ist natürlich super, dass Sturm da voll mittendrin ist und sie alle Möglichkeiten haben. Ich traue ihnen schon zu, dass sie überwintern.“

