Ekstase pur auf den Rängen und dem Rasen der Cashpoint Arena nach dem Lucky-Punch zum 1:0-Siegtor in der Nachspielzeit durch Torschütze vom Dienst Atdhe Nuhiu für den SCR Altach in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen den TSV Hartberg. Während die Schmidt-Schützlinge mit der Roten Laterne die Heimreise antreten, verbucht die Elf von Coach Miroslav Klose nach 4 Heimniederlagen in Folge und dem am 7. August ebenfalls späten und vielumjubelten 3:2 vs. Austria Wien den 2. Saison-Heimsieg. Und revanchiert sich für die 1:2-Niederlage beim Hinspiel im Juli auswärts. Nachfolgend Statements zu dieser Partie.

Klose: „Es war kein Leckerbissen"

Miroslav Klose (Trainer Cashpoint SCR Altach): „Es war kein Leckerbissen. Es würde mich wundern, wenn der Clasico heute Abend besser ausfällt, wie dieses Spiel heute.“

Atdhe Nuhiu (Cashpoint SCR Altach, Foto) über...

…das Spiel: „Auf gut Deutsch: Heute haben wir ein Drecksspiel gewonnen. Freut mich besonders, dass wir auch einmal nicht so ein gutes Spiel über die Runden bringen.“



…seinen 7. Saison-Treffer: „Einer meiner wichtigeren Tore in dieser Saison. Ist aber nebensächlich, weil wir kein gutes Spiel von beiden Seiten über die Runden gebracht haben und die drei Punkte mitgenommen haben.“

„Werden Position mit 2 Personen besetzen"

Christoph Längle (Geschäftsführer Cashpoint SCR Altach) mit Update zur Nachfolge vom abgewanderten Sportlichen Leiter Werner Grabherr: „Wir sind schon ziemlich weit. Wir hoffen, dass wir in Bälde unsere Lösung präsentieren dürfen.

Wir werden uns dazu entscheiden, diese Position mit zwei Personen zu besetzen. Wir möchten mehr Manpower in den sportlichen Bereich bringen. Es wird einen Sportchef und einen Scout/Kaderplaner oder Sportkoordinator geben.“

„Bin guter Dinge, dass wir nicht lange da hinten herumgurken"

Dario Tadic (TSV Egger Glas Hartberg) über...

…die Niederlage: „Brutal bitter. Es wäre ein gerechtes 0:0 gewesen.“



…die Tabellensituation: „Natürlich tut das weh. Keiner will am Tabellenende sein. Wir werden alles versuchen, dass wir da hinten rauskommen. Ich bin guter Dinge, dass wir nicht lange da hinten herumgurken werden.“



…sein hohes Alter (vor dem Spiel per Video-Beitrag): „Die beste Werbung, die ich für mich jetzt machen kann, sind einfach die Tore.“



Klaus Schmidt (Trainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

...das Spiel: „Wir sind momentan nicht in der Lage, solche Schnittpartien mit einem Punkt rüberzubringen. Dann steht man mit traurigen Augen da. Aufgrund so einer Partie wäre das nicht notwendig gewesen.“



…Entscheidung, Jürgen Heil und Rene Swete nicht spielen zu lassen (vor der Partie): „Es war eine sehr schwere Entscheidung. Nach einem Sieg hat man mal ein positives Gefühl und versucht positive Vibes in die Situation mitzunehmen, aber sowas erfordert eine Maßnahme zu setzen. Die Maßnahme ist es, ein Spiel auszusetzen.“



Mario Sonnleitner (TSV Egger Glas Hartberg): „Es wäre ein gerechtes Unentschieden gewesen. Es war von uns eine beherzte Leistung und wir hätten uns auswärts Minimum einen Punkt verdient.“



Peter Stöger (Sky Experte): „Das Spiel war durchschnittlich, aber war klar, aufgrund der Tabellensituation.“

