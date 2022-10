Mit seiner jüngsten ADMIRAL Bundesliga-Startelf gewann Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg im Duell zweier Eurofighter beim FK Austria Wien dank dem Triplepack von Junior Adamu mit 3:1. Die Elf von Trainer-Youngster Matthias Jaissle holt damit den 5. Auswärtssieg in Folge. Während die Wiener Violetten nach dem Derby-Triumph bei Rapid Wien die 2. Heimniederlage in Folge kassieren - gegen Vizemeister Sturm Graz und den Serienmeister aus der Mozartstadt. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern. Siehe auch Spielbericht!

„Haben zum 1. Mal Doppel- und Dreifachbelastung gespürt"

Manfred Schmid (Trainer FK Austria Wien): „Es war so wieder nicht notwendig. Genügt nicht, immer nur knapp dran zu sein. Entscheidende Szene war: Wenn du 3 gegen 1 aufs Tor läufst und dann kläglich die Chance vergibst, ist halt der Qualitätsunterschied. Wenn Salzburg zu so einer Chance kommt, dann ist es zu 99 Prozent ein Tor. Wir haben zum ersten Mal die Doppel- oder Dreifachbelastung gespürt. Sind schlecht ins Spiel gekommen, haben uns dann aber gefangen. Zweites und drittes Tor darf so nie passieren. Unsere Jungs haben alles reingeschmissen, aber leider waren wir wieder nur knapp dran.“

Manuel Ortlechner (Sportdirektor FK Austria Wien) über die Vertragssituation von Trainer Manfred Schmid: „Uns läuft überhaupt nichts davon. Wir lassen uns auch von niemandem etwas aufoktroyieren, was wir zu tun haben. Der Trainer hat ohnehin eine Option, die sich dann auch automatisch ziehen würde im Falle einer Qualifikation für einen internationalen Bewerb. Wir wollen uns auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich, dass wir alle drei Tage ein erfolgreiches Spiel absolvieren wollen.“

Mit seinem Triplepack katapultierte der 21-jährige ÖFB-Teamstürmer Junior Adamu bei nunmehr 6 Saisontoren an die Spitze der internen Torschützenliste der Roten Bullen in dieser Bundesliga-Saison.

„Kompliment an die sehr, sehr junge Mannschaft heute"

Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bull Salzburg) über...

…den Sieg: „Kompliment an die sehr, sehr junge Mannschaft heute. Von daher haben wir es wirklich gut gemacht. War ich zufrieden.“



…Gegner Austria Wien: „Der Kollege hat sich, wie immer gegen uns, interessante Dinge einfallen lassen. Ist immer wieder eine große Challenge.“



…Triplepacker Junior Adamu: „Wenn man drei Kisten macht, dann hat man nicht viel hinzuzufügen. Heute hat er es sehr gut gemacht, es freut mich auch extrem, weil er keine leichte Zeit gehabt hat – war so ein bisschen hinten dran – aber heute hat er seine Chance sehr gut genützt.“



…Unfall von Muharem Huskovic: „Es gibt es definitiv wichtigere Dinge im Leben als Fußball. An dieser Stelle nochmal die besten Genesungswünsche an Muharem von der ganzen Mannschaft und vom ganzen Verein. Das rückt einfach das Leben in den Vordergrund und den Fußball zwei Reihen nach hinten.“



Luka Sucic (FC Red Bull Salzburg): „Wir wissen, dass es gegen die Austria immer schwer zu spielen ist. Sie sind eine starke Mannschaft, aber wir wollten unser Spiel durchziehen und ich denke, das ist uns auch gut gelungen. Junior hat seine Chance genutzt. Ich bin einfach froh, dass wir solche Spieler in der Mannschaft haben.“

"Ich bin ein anderer Stürmer"

Junior Adamu (FC Red Bull Salzburg): „Es war unser Ziel, dass wir die 3 Punkte nach Hause mitnehmen. Wir haben gute Stürmer, aber ich bin ein anderer Stürmer. Ich habe mein Ding gemacht. Ich habe hart gearbeitet für das und mache weiter so.“



Christoph Freund (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg): „Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, wie sie heute aufgetreten ist. Mit einem Durchschnittsalter von knapp über 21 Jahren war das schon sehr, sehr reif.“

„Wenn du das Auto siehst, dann ist es eh ein Wunder"

Peter Stöger (Sky Experte) über...

...das Spiel: „1. Halbzeit war es eine offenere Partie. Meine Hoffnung, dass es so weitergeht, hat sich in der 2. Halbzeit nicht erfüllt. Die Salzburger sind weit dominanter aus der Pause rausgekommen und haben das Spiel dann auch verdient gewonnen.“



…Junior Adamu und die Stürmer-Situation bei Salzburg: „Alle Spitzen, die sie haben, haben Qualität für 20-25 Tore pro Saison. Sind aber nicht alle zum gleichen Zeitpunkt gleich gut drauf und daher haben sie nicht die zwei Stürmer wo ich sage: Die spielen über 70 Minuten und dann kommen die anderen. Daher ist es nicht so leicht zu benennen, wer dieser Topstürmer ist. Aber sie können immer wieder nachlegen, sieht man ja.“



…in der Halbzeitpause über Dominik Fitz: „Der Fitzi ein ganz besonderer Spieler. Es gibt ein paar Sachen, die er nicht so gerne macht im Spiel und ist dahingehend auch bisschen ein Künstler von seiner Art und Weise wie er spielt. Er erkennt Situationen wie ganz wenige Spieler, die ich trainiert habe. Es ist nicht immer ganz einfach mit ihm, ein bisschen ein eigener Charakter. Aber er ist ganz liebenswürdig und kein grantiger Typ, mit dem man Schwierigkeiten hat. Er will einfach alles, was er macht, so perfekt wie möglich machen und umsetzen.“



…Unfall von Muharem Huskovic: „Wenn du sowas hörst und siehst, auch wenn ein Europacup-Spiel ansteht, denkst du dir, am Ende des Tages ist es egal wie das Spiel ausgeht. Der Junge hat es mal überlebt, weil wenn du das Auto siehst, dann ist es eher ein Wunder, dass wir in dieser Situation sind und darüber sprechen. Insofern freut es mich.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak und GEPA-ADMIRAL