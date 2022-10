Die WSG Tirol trifft am kommenden Dienstag (18:00 Uhr, LIGAPORTAL-LIVETICKER) im Achtelfinale zum UNIQA ÖFB-Cup im Gernot-Langes-Stadion auf Rekordmeister Rapid Wien. Das Zuschauerinteresse ist groß und es wird eine volle Hütte erwartet.

It’s Showtime. Wenn am kommenden Dienstag, Punkt 18 Uhr, im Gernot-Langes-Stadion das Achtelfinale zum UNIQA ÖFB-Cup angepfiffen wird, liegt rund um Wattens Spannung in der Luft. Rapid Wien ist zu Gast. Und beim Rekordmeister kriselt’s. Die 0:1-Niederlage zuletzt in Ried kostete Chefcoach Ferdinand Feldhofer den Job. Die Ergebnisse sprachen am Ende zu deutlich gegen den 42-Jährigen, der harte Fan-Kern des Hütteldorfer Mitgliedervereins ebenso. Ein neuer Trainer wurde vorerst aber nicht präsentiert. Sportdirektor Zoran Barisic soll den grün-weißen Laden bis zur Winterpause schmeißen, ehe das neue Präsidium dann seinen Wunschkandidaten installieren kann. In der Zwischenzeit braucht Rapid vor allem eines: Erfolg. Damit jener Bundesligaverein, der den offiziellen Mitgliederzahlen zufolge die meisten Herzen in Österreich bewegt, endlich zur Ruhe kommt. Ein Aus gegen die WSG würde die explosive Stimmung in Hütteldorf zusätzlich anheizen.



Full House in Wattens?

Auf der anderen Seite steht die WSG Tirol. Ein kleiner Bundesligaverein, der gegen einen großen Gegner wie Rapid Wien das Spiel stets als Außenseiter beginnen wird, unabhängig davon, wie erheblich die Probleme beim Gegenüber aktuell sind. Aber auch ein Verein, der schon mehrfach bewiesen hat, dass er in der Lage ist, in 90 Minuten über sich hinaus zu wachsen, notfalls mit Verlängerung. Die WSG muss nicht gewinnen, will aber. Schon allein deshalb, weil ein Fußballfest wartet, zumal das Gernot-Langes-Stadion, die eigentliche Heimstätte von Silberberger & Co., dem Vorverkauf zufolge gut gefüllt ist, im Idealfall sogar ausverkauft - ein Full House würde die Position im Aufstiegspoker gleich um Ecken verbessern. Und weil man das positive Gefühl, das man nach der ersten Halbzeit gegen Austria Lustenau hatte, zum nächsten Liga-Stopp nach Hartberg (Samstag, 17:00) mitnehmen will.

Das Achtelfinale zum UNIQA ÖFB-Cup wird am Dienstag (18:00 Uhr) im Gernot-Langes-Stadion angepfiffen.

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger vor dem Spiel:

… wie gut seiner Mannschaft nach den punktlosen aber zum Teil sehr guten Auftritten gegen Sturm Graz und Rapid Wien der Dreier gegen Austria Lustenau getan hat: „Wir hatten auch vor dem Spiel schon eine gute Laune in der Mannschaft. Wir sind seit Wochen in einer Topverfassung, eines der fittesten Teams der ganzen Liga. Das sieht man anhand der Sprintanzahl und Sprintdistanzen. Das sind wir seit Wochen voran und das macht mich stolz – weil es ein Beleg dafür ist, dass wir mit der Mannschaft gut arbeiten. Diese Fitness ist vielleicht auch morgen ein Trumpf.“

… welche Auswirkung die Entlassung von Ferdinand Feldhofer für die WSG hat: „Für uns ist es ein Schuss ins Blaue. Deshalb haben wir uns als Mannschaft dahin gehend verständigt, dass wir uns mit Rapid nicht befassen. Ich glaube schon, dass Zocki einiges verändert, dass er massiv in die Aufstellung eingreift. Wir wollen morgen von der ersten Minute an Rapid einen echten Cup-Fight bieten. Unser Ziel ist es, rauszugehen und sofort das Publikum abzuholen. Rapid ist Favorit, das wird gegen uns immer so sein. Und wir haben zuletzt auch gesehen, was Rapid mit uns machen kann, wenn wir keinen guten Tag erwischen.“

… ob nach der Cup-Gala gegen die Austria anno dazumal, die zur Sternstunde von Kelvin Yeboah wurde, der Cupauftritt gegen Rapid möglicherweise die Geburtsstunde eines anderen Stars werden könnte: „Wenn einer wie Kelvin damals vier Tore schießt, kann’s schon sein. Wir freuen uns, dass wir im Gernot-Langes-Stadion spielen. Es ist eine tolle Kulisse. Ich kann mich noch gut an die Derbys gegen Wacker hier erinnern, was da los war. Gegen die Wiener Austria im Cup, oder das letzte Heimspiel hier, in dem wir den Aufstieg in die Bundesliga fixieren konnten. Das waren schon Fußballfeste. Wir sind extrem heimstark. Wir haben in der Regionalliga im Meisterschaftsjahr keines verloren und in der zweiten Liga nur das eine gegen Ried. Diese Heimstärke wollen wir morgen zeigen.“

