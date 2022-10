Skandal in der Steiermark vor dem am Mittwoch stattfindenden Cup-Derby GAK gegen SK Sturm Graz (ab 18:00 im Ligaportal Live-Ticker)! Montagfrüh hing ein Schwein von einer Autobahnbrücke in Seiersberg – es dürfte sich um eine provokante Aktion von Sturm-Fans vor dem Knaller gegen den GAK handeln. Der Sticker, der auf dem Brückengeländer angebracht war, lässt kaum Zweifel offen: "Sch... GAK" samt einem schwarz-weißen Panther, der mit einer Sturm-Fahne einen roten Teufel "erlegt", ist darauf zu sehen und lesen. Direkt darunter, mit Gaffaband und einem Seil befestigt: Ein rot angemaltes Schwein.

Fazit: eine absolut geschmacklose Aktion!

Sturm Graz-Fans halt immer schon die Sympathieträger der Nation gewesen. Ein echtes Schwein rot anmalen & bei einer Autobahnbrücke runterhängen lassen ist wirklich ein niveauloser Tiefpunkt steirischer Derbygeschichte. #LoveFootball #HateAssholes pic.twitter.com/iUOwpwnM0t — Martin Murpott (@Martin_Murpott) October 17, 2022

