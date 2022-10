Was für ein Kracher im UNIQA-ÖFB-Cup-Achtelfinale! Nach 5634 Tagen bzw. 15 Jahren kommt es endlich wieder zu einer Pflichtpartie im emotionsträchtigen Derby der Grazer Kultklubs: Der SK Puntigamer Sturm Graz trifft in der Merkur Arena in Graz-Lieben auf auf den Grazer AK 1902. Mittwoch, 19. Oktober, ab 18 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Der GAK 1902 als Vertreter der zweithöchsten Spielklasse Österreichs fungiert gegen die Eurofighter als Veranstalter und somit Heim-Team der Partie. 40.000 Tickets hätten verkauft werden können, 15.000 Zuschauer werden erwartet!

"Ein großer Tag für jenen Fußballfan der beiden Grazer Topclubs"

Chefcoach Christian Ilzer (Foto) zu seinem ersten Grazer Derby als Trainer: "Ich denke, am Mittwoch ist die Stadt im Ausnahmezustand, es ist ein großer Tag für jeden Fußballfan der beiden Grazer Topclubs – egal in welchen Farben. Seit der Auslosung reden alle über dieses Derby, es polarisiert, es emotionalisiert, es bewegt die Menschen in Graz und schon alleine dieses große Interesse zeigt die Bedeutung dieses geschichtsträchtigen Stadtderbys.

Unsere Aufgabe ist es allerdings, den Fokus komplett auf das Sportliche zu richten und uns bestmöglich auf dieses Achtelfinale im ÖFB Cup vorzubereiten. Wir wollen diesen Bewerb gewinnen und unsere nächste Hürde, die wir am Weg zu diesem Ziel zu bewältigen haben, ist der GAK."

"GAK ist ausgeruht - In aufgeheizter Atmosphäre kühlen Kopf bewahren"

Ilzer weiter zum Spiel: "Das Spiel wird sehr emotionell, sehr intensiv werden – in dieser aufgeheizten Atmosphäre gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Der GAK hatte wenige Spiele in den letzten Wochen, ist ausgeruht, verfügt über einige erfahrene Spieler, hat Qualität bei Standardsituationen – und jeder weiß: ein Derby hat eigene Gesetze.

Wir respektieren diese Situation, aber haben niemals Sorge. Wir haben Selbstvertrauen, sind in guter Form – ich will den Fußball von uns am Platz sehen, der uns auszeichnet und der uns erfolgreich macht."

"Fokus wie im Europacup auf Platz bringen"

Auch Sturm-Urgestein Jakob Jantscher (Foto) blickt voller Vorfreude auf das Derby: "Jeder Spieler spürt das Kribbeln vor diesem Derby in der ganzen Stadt. Keine Frage also, dass wir unseren Fans einen Sieg und den Aufstieg in die nächste Cup-Runde schenken wollen.

Dazu wird es wichtig sein, dass wir unseren vollen Fokus auf den Platz bringen, dieses Spiel nicht anders wie ein Duell in der Liga oder im Europacup angehen und uns einfach voll auf unsere eigenen Leistung konzentrieren. Wenn uns das gelingt, bin ich absolut überzeugt davon, dass wir unser Ziel erreichen und dieses Spiel gewinnen werden."

FAKTEN zum Spiel

Der SK Puntigamer Sturm Graz qualifizierte sich mit Siegen über Röfix Röthis (6:0) sowie Austria Salzburg (3:1) für das Achtelfinale.

Der GAK setzte sich in den Runden 1 und 2 gegen Köttmannsdorf (3:1) sowie Zweitliga-Konkurrent SV Lafnitz (2:1) durch.

Stadioneinlass ist ab 16.30 Uhr. Rund um das ausverkaufte Stadion hat die Landespolizeidirektion Steiermark in der Zeit von 12.00 bis 24.00 Uhr einen Sicherheitsbereich verordnet. Ab ca. 14.00 Uhr ist außerdem mit temporären Straßensperren aufgrund von Fanmärschen zu rechnen.

Fotocredit: Richard Purgstaller