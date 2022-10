Am morgigen Mittwoch, den 19. Oktober 2022, gastiert der amtierende Double-Gewinner FC Red Bull Salzburg in der 3. Runde des UNIQA ÖFB Cups beim ADMIRAL 2. Ligisten FC Flyeralarm Admira in der motion_invest Arena - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. In den bisherigen beiden Pokal-Runden in dieser Saison siegten die Roten Bullen jeweils mit 3:0. Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca aus der Steiermark.

In der vergangenen Bundesliga-Saison bissen sich Ober-Bulle Andreas Ulmer (re.) und der FC Red Bull Salzburg an den Panthern "die Zähne" aus. Am 14. August 2021 gelang dank dem späten Treffer von Junior Adamu (81. Min.) ein mühevoller 1:0-Sieg in der Südstadt und im Retourmatch am 20. November trotzte der FC Admira in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim dem favorisierten Serienmeister gar ein 0:0 ab.

Deutsches Trainer-Duell zwischen Pätzold & Jaissle

Die Admiraner sind für den Titelverteidiger ein durchaus gefährlicher Gegner. Der Absteiger aus der letzten Bundesliga-Saison hat in der vergangenen Cup-Runde den SCR Altach, einen Bundesliga-Klub, deutlich mit 3:0 aus dem Bewerb geworfen. In der Tabelle der ADMIRAL 2. Liga liegt das Team vom 34-jährigen deutschen Trainer Roberto Pätzold, geboren in Berlin, nach einem 1:0-Heimsieg gegen Dornbirn aktuell auf Rang 5.

Für die Mannschaft von Matthias Jaissle sind das durchaus Warnsignale, wie der der 34-jährige Süddeutsche meint: „Der Cupsieg ist auch in dieser Saison wieder ein großes Ziel von uns. Entsprechend konzentriert werden wir in die Partie gehen. Wir werden die Admira sicher nicht unterschätzen. Was die Mannschaft zu leisten imstande ist, hat sie in der letzten Runde beim 3:0 gegen Altach gezeigt. Das sollte uns Warnung genug sein. Der Cup ist ein K.-o.-Wettbewerb, in dem man nach einem schwachen Tag keine zweite Chance bekommt. Deshalb sollten wir von der ersten Minute an hellwach sein.“

„Wird kein typisches Cup-Spiel sein"

Auch Nicolas Seiwald weiß um diese ernstzunehmende Aufgabe: „Ich denke, dass das kein typisches Cup-Spiel sein wird. Die Admira hat als Bundesliga-Absteiger noch einiges an Qualität und Erfahrung, was sie zuletzt gegen Altach ja schon gezeigt hat. Sie werden uns sicherlich voll fordern, es ist alles andere als eine leichte Aufgabe für uns. Aber natürlich wollen wir unserer Favoritenrolle gerecht werden und in die nächste Runde einziehen.“

Personelles

Nicolas Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel), Dijon Kameri (Schulter), Sekou Koita (Oberschenkel) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen aus. Der Einsatz von Kapitän Andreas Ulmer (Adduktoren) ist fraglich.

Ergebnisse im laufenden Bewerb

FC Red Bull Salzburg

1. Runde: SV Fügen – FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

Tore: Sesko, Adamu, Van der Brempt

2. Runde: Union Gurten – FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

Tore: Kameri, Adamu, Eigentor

FC Flyeralarm Admira

1. Runde: Purgstall – FC Flyeralarm Admira 2:4 (0:2)

Tore Admira: Stevanovic (2), Ristanic, Eigentor

2. Runde: FC Flyeralarm Admira – Cashpoint SCR Altach 3:0 (3:0)

Tore: Rasner, Badji, Ristanic

Prämien

Für jeden Heimklub wird in der 3. Runde eine Prämie in Höhe von 9.500,-- Euro ausgeschüttet, jeder Gastverein erhält 16.000,-- Euro.

Die weiteren Termine im ÖFB-Cup

Viertelfinale: 3.–5. Februar 2023

Halbfinale: 4.–6. April 2023

Finale: 1. Mai 2023 in Klagenfurt

