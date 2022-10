Nach dem 5:0-Triumph in der ADMIRAL Bundesliga vor wenigen Wochen in Innsbruck gegen die WSG Tirol kehrt der SK Rapid Wien wieder mit einem Kantersieg aus dem "Heiligen Land" zurück nach Hütteldorf. Diesmal mit 4:1 und im Uniqa-ÖFB-Cup...und: in Wattens im Gernot-Langes-Stadion. Damit steigt die Elf von Interimstrainer Zoran Barisic in das Viertelfinale auf und erzielte gleich 3 Joker-Tore. Mit Einklatschen bzw. in der "Rapid-Viertelstunde" durch die eingewechselten Kerschbaum, Druijf und Zimmermann. Nachfolgend Statements zur packenden Pokal-Partie

"Haben 70 Minuten Wahnsinnspartie gemacht"

Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer, Foto): „Ich bin maßlos enttäuscht, weil wir 70 Minuten lang eine Wahnsinnspartie gemacht haben. Aber mit dem 1:2 ist irgendwo der Stecker gezogen worden. Wir haben einen Elfmeter gleich nach der Pause vergeben, haben das Publikum aber abgeholt. Es war eine megageniale Stimmung.

Wir haben das erreicht, was wir wollten: einen echten Cupfight bieten. Das Ergebnis ist leider viel zu hoch. Bis zum 1:3 war es gefühlt eng. Es hätte jeder aufsteigen können. Heute hat man gesehen, was in Tirol möglich ist.“

"Das Glück haben wir uns auch verdient"

Interims-Trainer Zoran Barisic (Foto unten), nach seinem 3. Debüt als Profitrainer des SK Rapid: "Es war ein Spiel auf Augenhöhe und sehr ausgeglichen. Die WSG spielt die gesamt Saison über einen sehr mutigen Fußball und trauen sich sehr, sehr viel. Das wussten wir und sind sehr gut in das Spiel rein gekommen. Hätten schon früher in Führung gehen können und sind es dann auch. In weiterer Folge haben wir es verabsäumt unsere Umschaltmomente besser auszuspielen. Da waren wir beim vorletzten oder letzten Pass zu unruhig, haben das Spiel dann nicht mehr verlagert und uns verzettelt.

Durch eine blöde Situation haben wir den Ausgleich kassiert. Schlussendlich war der Schlüsselmoment der verschossene Elfmeter. Ich weiß noch nicht, ob es einer war. Ist uns jetzt auch egal. Am Ende sind wir dann immer besser ins Spiel gekommen und haben auch die nötige Lockerheit vor dem Tor gehabt. Freue mich extrem für die Jungs, dass wir dann gewonnen haben. Das Ergebnis ist klar, doch es war insgesamt ein hartes Stück Arbeit und nicht so klar wie es am Ende des Tages vom Ergebnis her aussieht. Das Glück war heute auch auf unserer Seite. Doch das haben wir uns verdient und am Schluss hat man auch gesehen, wie gut wir Fußball spielen können, wenn ein paar Blockaden gelöst werden."

"Manchmal entscheidet nicht Qualität des Spielers, sondern Gefühl des Trainers"

Zoran Barisic zu Christoph Knasmüllner, der erstmals seit Monaten wieder in Startelf war: "Knasi ist ein Mitglied unseres Teams. Er hat in der Vergangenheit, und er ist ja schon ein paar Jahre bei Rapid, schon sehr oft bewiesen, dass er für den ein oder anderen Schlüsselmoment zuständig sein kann. Er hat es heute ganz gut gemacht. Wenngleich ich auch weiß, dass er mehr kann. Doch das ist normal, er braucht seinen Rhytmus. Das Wichtigste ist, dass er weiß...das Team braucht ihn. Es war ok."

Zoran Barisic zu gleich 3 Jokern, die stachen: "Das war nicht das ´goldene Barisic-Händchen", sondern das ist eine Gefühlssache. Das habe ich den Jungs schon bei der Besprechung gesagt. Es ist so, dass wir irrsinnig viele Möglichkeiten haben und uns Spieler, die von der Ersatzbank rein kommen viele Inputs geben können. Manchmal entscheidet nicht die Qualität eines Spielers, der auf der Bank sitzt, sondern das Gefühl des Trainers, wer beginnt. Wir müssen alle miteinander das Team leben. So kommen wir vorwärts!"

"Spiel auf Messers Schneide nach Ausgleich"

Christopher Dibon nach Comeback: "Freue mich jedes Mal auf´s Neue, wenn ich für Rapid spielen darf. Ich liebe es für Rapid zu spielen. Es war ein Spiel auf Messers Schneide nach dem Ausgleich. Ein richtiger Cup-Fight. Es war alles andere als lustig zum rein kommen in so ein Spiel. Wir haben den Fight angenommen und in der ein und anderen Situation auch das Glück auf unserer Seite gehabt. Nach dem Ereignis am Wochenende tut das der Mannschaft und dem Verein gut, dass wir die Runde im Cup überstanden haben."

Guido Burgstaller: "Große Erleichterung. Wir sind gut gestartet und verdient in Führung gegangen. Haben dann leider etwas den Faden verloren. Man hat gemerkt, dass wir nach den letzten Wochen nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen, mit und gegen den Ball einiges zum Aufholen haben. Aber wir haben uns zurückgekämpft. Natürlich haben wir auch ein gewisses Glück gehabt. Das gehört dazu.

In der 2. Halbzeit haben wir dann die Chancen genutzt. Ich bin glücklich, dass wir auch mal ein Standard-Tor bzw. nach einem Eckball gemacht haben. Da hatten wir in den letzten Wochen bisher auch zu wenig von. Im Cup gibt es nur Ausscheiden oder Weiterkommen. Jetzt sind wir froh, dass wir die Hürde geschafft haben. Wir sind jetzt noch nicht über den Berg und es wird von heute nicht alles perfekt sein. Wir werden Schritt für Schritt dran arbeiten."

Roman Kerschbaum zu seinem 1. Pflichtspiel-Tor für Rapid: "Das war jetzt eh schon mal an der Zeit, dass ich im Rapid-Dress treffe. Es war eine Standardsituation. Wir haben gewusst, dass wir da besser werden können als in den letzten Wochen. Ich bin richtig gestanden und habe aus kurzer Distanz den Ball nurmehr versenken müssen. Im Cup zählt einzig und allein das Ergebnis und der Aufstieg. Das haben wir mit dem 4:1 letztendlich deutlich geschafft. Das sollte uns Auftrieb geben.

Roman Kerschbaum über 3 Rapid-Kopfballtore heute: "Ich würde mich sicher nicht als Kopfball-Ungeheuer bezeichnen, auch wenn ich schon das ein und andere Kopfballtor gemacht habe.

Fotocredit: RiPu