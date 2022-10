Am Sonntag, 12. November, absolviert Austria Klagenfurt mit der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga seine letzte Pflicht-Partie dieses Jahres: gegen keinen Geringeren wie Serienmeister FC Red Bull Salzburg (14:30). Doch bevor sich die Kärntner Violetten danach in die WM- und Winterpause verabschieden, kommt es am 19./20. November in der 28 BLACK Arena noch zu einem Highlight: dem Wörthersee-Cup! Im Teilnehmer-Feld emfängt Gastgeber Austria Klagenfurt allesamt Kultklubs: Hertha BSC Berlin, TSV 1860 München und der Grazer AK sind bei der Premiere dieses Turniers dabei.

Chefcoach Peter Pacult gibt bei Austria Klagenfurt seit Anfang Jänner 2021 die Richtung vor, führte die Kärntner Violetten sogleich in die ADMIRAL Bundesliga und dort im ersten Jahr in die Meistergruppe bzw. am Ende Rang 6. Beim Wörthersee-Cup gibt es für den gebürtigen Wiener, der am 28. Oktober 63 wird, auch ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub TSV 1860 München, wo Pacult Spieler & Trainer war und bei den Münchener Löwen nachwievor "Kult" ist.

"Wollen Wörthersee-Cup etablieren"

Austria-Geschäftsführer Sport Matthias Imhof, bekannt für seine hervorragenden Kontakte nach Deutschland: "Wir wollen den Wörthersee-Cup in den nächsten Jahren als Veranstaltung etablieren."

Mit dem Grazer AK, der Traditionsklub aus der Steiermark belegt in der ADMIRAL 2. Liga nach 12 Runden Rang 9 (18 Punkte), gibt es beim Wörthersee-Cup für Veranstalter Austria Klagenfurt auch ein Wiedersehen mit ehemaligen Spielern: Markus Rusek, der von 2018 bis 2021 in Klagenfurt unter Vertrag stand und mit der Austria als Kapitän in die Bundesliga aufstieg, sowie Michael Liendl, der den Wolfsberger AC im Sommer nach 4 Jahren verließ (und früher ja auch beim TSV 1860 München spielte), sind feste Größen der „Rotjacken“.

Austria Klagenfurt vs. GAK im 1. Halbfinale

Am Samstag, den 19. November 2022, wird das Halbfinale ausgespielt: Um 14 Uhr ermitteln der GAK und die Austria Klagenfurt den ersten Endspieler-Teilnehmer, um 16 Uhr wird dann das deutsche Duell zwischen dem Bundesligisten Hertha BSC und dem Drittligisten TSV 1860 München angepfiffen. Tags darauf am Sonntag finden das Spiel um Platz 3 (14 Uhr) und das Finale (16 Uhr) statt.

Alle Partien werden über 90 Minuten ausgetragen, sollte es dann Unentschieden stehen, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen (mit jeweils drei Schützen).

Tickets für den Wörthersee-Cup sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle sowie im Online-Shop erhältlich. Es wird auch ein Abo für beide Turniertage angeboten.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at