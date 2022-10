Mit zwei Aktionen – dem Mitgliederspiel und „Familie am Ball“ – ermöglicht die SV Guntamatic Ried freien bzw. ermäßigten Eintritt beim Match gegen Austria Klagenfurt. Dem letzten Heimspiel der Elf von Chefcoach Christian Heinle in der ADMIRAL Bundesliga im Kalenderjahr 2022! Samstag, den 5. November, in der „josko ARENA“ in Ried - Ankick: 17 Uhr.

Mitgliederspiel

Mit dieser Aktion sagt die SV Guntamatic Ried ihren Mitgliedern Danke für ihre Treue und Verbundenheit mit dem Verein. Jedes Vereinsmitglied bekommt zwei Freikarten (Sitzplatz Kategorie 2 oder Stehplatz). Diese zwei Freikarten können ausschließlich in der SVR-Geschäftsstelle abgeholt werden.

„Familie am Ball“

In Zusammenarbeit mit der OÖ Familienkarte unterstützt die SV Guntamatic Ried wieder die Aktion „Familie am Ball“ und bietet Familien an diesem Tag ein spezielles Ticketangebot: Ein Erwachsener zahlt den regulären Eintritt (ab 16 Euro je nach Kategorie). Alle anderen auf der OÖ Familienkarte eingetragenen Personen erhalten freien Zutritt ins Stadion. Die Familientickets sind ausschließlich in der SVR-Geschäftsstelle und an den Abendkassen erhältlich.

𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧- 𝐮𝐧𝐝 𝐌𝐢𝐭𝐠𝐥𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫𝐬𝐩𝐢𝐞𝐥 𝐠𝐞𝐠𝐞𝐧 SK Austria Klagenfurt! 👋



Am Samstag, den 5. November, um 17.00 Uhr haben wir zwei super Ticket-Aktionen für euch!

Familie am Ball & Mitgliederspiel



👉https://t.co/AaVZH46luE#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/BJz0LTMYkh — SV Ried 1912 (@svried1912) October 18, 2022

Fotocredit: „SVR/Schröckelsberger“