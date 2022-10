Was für ein Pokal-Highlight in der steirischen Landeshauptstadt, wo es nach über 15 Jahren endlich mal wieder zum großen Grazer Derby zwischen dem GAK 1902 und SK Sturm Graz kommt. Im Achtelfinale des Uniqa-ÖFB-Cup. Die Eurofighter und in der ADMIRAL Bundesliga erster Rote Bullen-Jäger um Chefcoach Christian Ilzer gehen als klarer Favorit in das Duell mit dem ADMIRAL 2. Liga-Neunten. In das Duell "David vs. Goaliath" schicken beide Trainer folgende Startelf:

Da der GAK 1902 nominell als Heim-Mannschaft gilt, beginnend mit den "Rotjacken".

Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale.

Mittwoch, 19. Oktober 2022, 18 Uhr, Merkur Arena Graz-Liebenau, Z: 15.300 (Ausverkauft), SR: Alexander Harkam

GAK 1902: Christoph Nicht - Paul-Friedrich Koller, Lukas Graf, Felix Köchl, Benjamin Rosenberger, Milos Jovicic - Markus Rusek, Michael Liendl, Marco Perchtold (K), Thorsten Schriebl - David Peham. Trainer: Gernot Messner.

Ergänzungsspieler: Jakob Meierhofer, Philipp Seidl, Maximilian Somnitz, Levan Eloshvili, Thomas Schiestl, Michael Lang, Paolo Jager

SK Sturm Graz: Jörg Siebenhandl - Gregory Wüthrich, Sandro Ingolitsch, David Affengruber, Amadou Dante - Alexander Prass, Otari Kiteishvili, Stefan Hierländer (K), Ivan Ljubic - Albian Ajeti, Jakob Jantscher. Trainer: Christian Ilzer.

Ergänzungsspieler: Tobias Schützenauer, Jon Gorenc Stankovic, Manprit Sarkaria, William Bøving Vick, Alois Dominik Oroz, Tomi Horvat, Jusuf Gazibegovic

Fotocredit: RiPu